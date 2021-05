per Mail teilen

Zwei Initiativen aus dem Sport gehören zu den insgesamt 19 Modellprojekten, für die das Sozialministerium Baden-Württemberg jetzt den Startschuss gegeben hat. Neben dem Projekt "Mini-Fußballspieltage" des Südbadischen Fußballverbands bekam auch das von vielen Spitzensportlern unterstützte Tübinger Projekt "#BewegtEuch" grünes Licht.

Die Verantwortlichen im Sozialministerium und bei den kommunalen Landesverbänden hatten die Qual der Wahl. 83 Anträge aus den Bereichen Tourismus, Kultur, Kinder- und Jugendarbeit sowie aus dem Sport waren bei ihnen eingegangen. Am Ende wurden 19 Modellprojekte für gut befunden, um zeitnah umgesetzt und wissenschaftlich begleitet zu werden. Zwei Projekte kommen dabei aus dem Sport. Die Vorhaben sollen Aufschlüsse darüber geben, ob und wie weitere Öffnungsschritte im Land umgesetzt werden können. Die ausgewählten Projekte wurden von den örtlichen Gesundheitsämtern vorab geprüft.

Klare Kriterien für die Auswahl

"Auch in Baden-Württemberg sinkt die Inzidenz und das Infektionsgeschehen nimmt ab. Deshalb sind weitere Modellprojekte möglich“, sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Samstag. Kriterien für die Auswahl waren neben der wissenschaftlichen Begleitung auch die Übertragbarkeit der Projekte auf den jeweiligen Lebens- und Branchenbereich, die Qualität von Test- und Hygienekonzepten sowie die digitale Kontaktpersonennachverfolgung und vor allem eine zeitnahe Durchführung. Grundvoraussetzung für alle Modellprojekte ist auch weiterhin, dass die 7-Tages-Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis stabil unter 100 liegt und die Bundesnotbremse nicht in Kraft ist.

"Mit großer Freude“ reagierte die Tübinger Notärztin Lisa Federle auf die Genehmigung des Modellprojekts "#BewegtEuch". Fünf Sportvereine in Tübingen können nun bald mit dem Training für Kinder und Jugendliche ohne Einschränkung der Teilnehmerzahl beginnen. Auch Spielformen und Zweikämpfe unabhängig von Alter und Inzidenzwert sind dann möglich. Das Projekt wird von der Universität Tübingen wissenschaftlich begleitet und gilt als sogenannter "Langläufer". Diese Projekte werden über einen längeren Zeitraum von mindestens vier Wochen erprobt. Auf Grundlage der wissenschaftlichen Ergebnisse könnten dann möglicherweise landesweite Öffnungen erfolgen.

"Unsere Jugendlichen haben auf diesen Tag hingefiebert"

Auch SWR-Moderator Michael Antwerpes, einer der Initiatoren von "#BewegtEuch", zeigte sich erfreut über das Signal aus Stuttgart : "Endlich kann der Startschuss fallen, unsere Jugendlichen haben auf diesen Tag hingefiebert. Wir alle sind froh, dass dieses wegweisende Projekt auch bei der Politik Anklang gefunden hat. Wir erhoffen uns in den nächsten Wochen genau jene wichtigen Daten, die uns bei künftigen Notlagen oder steigenden Fallzahlen vor einer erneuten Bewegungs-Agonie schützen.“

Zahlreiche Prominente aus Sport, Kultur, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unterstützen die Initiative "#BewegtEuch". Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner und Frank Stäbler, Weltmeister im Ringen, setzen sich als "Botschafter" für das Projekt ein. Auch Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch (Ski Alpin), Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting, Fußballtrainerlegende Ottmar Hitzfeld, Rekordturnerin Elisabeth Seitz, die ehemaligen Fußballprofis Timo Hildebrand und Silvio Meißner oder Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Nordische Kombination) befürworten ebenso wie EU-Kommissar a.D. Günther Oettinger oder die Virologen Martin Stürmer und Klaus Stöhr die Initiative.

Als zweites Sportprojekt wurde die Initiative der Mini-Fußballspieltage des Südbadischen Fußballverbands ausgewählt. Die bei diesem "Kurzläufer"-Projekt erarbeiteten Konzepte sollen kurzfristig einer landesweiten Öffnung zugrunde gelegt werden.