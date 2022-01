Omikron - Es läuft einiges schief im Sport

Ab Freitag soll es in der Fußball-Bundesliga weitergehen. Mit und trotz Omikron. Doch die steigenden Corona-Inzidenzwerte scheinen einen reibungslosen Rückrundenstart zu gefährden. Beim FC Bayern München haben sich gleich neun Profis infiziert. SWR-Sportreporter Stefan Kersthold fragt sich, ob alle den Ernst der Lage erkannt haben.

Corona, Omikron, Impfquote, Inzidenzzahlen, Quarantäne. So langsam aber sicher stoße ich beim täglichen Konsumieren dieser Vokabeln an meine Grenzen. Vor allem deswegen, weil es große Unterschiede beim Befolgen von Regeln und Empfehlungen gibt. Zumindest auf moralischer Ebene. Da verbringe ich die Weihnachtsfeiertage in sehr kleinem familiären Kreis und vermeide, wenn möglich, Kontakte, während viele hochbezahlte Fußballprofis die kurze Winterpause nutzen, um einen Fernurlaub anzutreten. Mit unschönen Folgen, wie das Beispiel FC Bayern München zeigt.

Malediven statt enger Familienkreis

Der deutsche Rekordmeister meldet vor dem Rückrundenauftakt am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach neun infizierte Profis (Stand: Mittwoch, 15:30 Uhr). Wo sich die betroffenen Akteure angesteckt haben, weiß wahrscheinlich niemand so ganz genau. Ob es aber in diesen Zeiten zielführend war, den kurzen Winterurlaub auf den Malediven (Manuel Neuer) oder in Dubai (Kingsley Coman) zu verbringen, darf zumindest bezweifelt werden. In der aktuellen Situation ist es außerdem ein völlig falsches Signal. Ich bin weder Virologe noch Statistiker, aber ich sehe mich durchaus in der Lage, Zahlen zu interpretieren. Obwohl diese bei uns - im Vergleich zu unseren Nachbarländern - noch moderat ausfallen, werden sie steigen und für weitere Einschränkungen sorgen.

Spielabsagen werden kommen

So dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, dass es – wie bereits in den vergangenen Wochen in der englischen Premier League – auch in der deutschen Bundesliga zu Spielabsagen kommen wird. Das Spiel der Bayern zum Rückrundenstart am Freitag steht bereits auf der Kippe. Meiner Meinung nach wird es zu Spielabsagen sogar kommen müssen. Stichwort Wettbewerbsverzerrung.

Darf mit einer Ausnahmegenehmigung bei den Australian Open starten: der Serbe Novak Djokovic. imago images Imago, Xinhua

Der Fall Djokovic

Noch mehr als die eine oder andere Corona-Regel-Interpretation unserer Fußballer aber irritert mich eine Meldung vom Tennis. Da erhält Topspieler Novak Djokovic eine medizinische Ausnahmegenehmigung für einen Start bei den Australian Open. Nicht nur in "Down Under" sorgt das für Empörung und Wut. Vor allem deshalb, weil der Serbe nach wie vor keine Gründe für seine Sonderbehandlung vorgebracht hat, und weil im vergangenen Jahr selbst den Australierinnen und Australiern eine Rückreise in ihre Heimat verwehrt worden war. Das riecht doch sehr nach einer Bonus-Ausnahmegenehmigung für den offensichtlich ungeimpften Weltranglistenersten. Es ist ein No-Go und ein Schlag ins Gesicht vieler Menschen - nicht nur in das aller Australier.



Bei allem Verständnis, aber im Sport läuft einiges schief in diesen schwierigen Zeiten.