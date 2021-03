Der Breitensport soll abhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz wieder ins Rollen kommen – ohne sinkende Infektionszahlen muss er weiterhin allein oder virtuell stattfinden. Für viele junge Hobby-Sportler heißt das: Training im Alleingang und ohne Aussicht auf Wettkämpfe. "Da fragt man sich – wofür das Ganze noch?" Eine junge Triathletin im sportlichen Home-Office zwischen Motivationssuche und neuer Leidenschaft.

Tabea Kunz (21) hat die Auswirkungen des Coronavirus seit März 2020 im Sport hautnah zu spüren bekommen. Als Hobby-Triathletin trainiert sie neben dem Studium in Stuttgart bis zu acht Mal die Woche in der Region Ludwigsburg – und hat seit der Pandemie verschiedenste Trainingsansätze hinter sich: Zwar erlaubten kurzzeitige Lockerungen hin und wieder das Training als Gruppe, dennoch absolvierte sie eigene und von ihrem Trainer vorgegebene Einheiten hauptsächlich für sich. "Man ist nie in eine gewisse Kontinuität gekommen – weder im alleinigen Training noch in den kurzzeitigen Gruppentrainings. Das ist sehr anstrengend."

Triathlon muss ein Drittel des Sports links liegen lassen

Die Schließung der Schwimmbäder führt zusätzlich zu einem Wegfall der Schwimmeinheiten – die aktuellen Vorgaben erlauben Freizeitsportlern nur Alternativen. Für Tabea Kunz sind das Kraft- und Beweglichkeitstrainings im Oberkörperbereich. Zuhause auf der Matte und ohne die gewohnten Bahnen:

"Dadurch habe ich bereits Sorge, wie das erste Mal wieder im Wasser ablaufen wird. Das persönliche Wassergefühl ist mittlerweile komplett verloren gegangen." Tabea Kunz, Triathletin

Seit Monaten ist das Schwimmen in den für die Öffentlichkeit geschlossenen Schwimmhallen nämlich lediglich Profisportlern gestattet. Immerhin stehen Tabea Kunz Laufeinheiten und das Fahrradfahren im Freien zur Verfügung. Zur Not kann sie mit dem Rad auch auf die Rolle.

Als der sportliche Alltag noch "normal" war: Tabea Kunz (21) bei der Olympischen Distanz in Schluchsee (Teil der Liga-Wettkämpfe, Juli 2018) Christiana Kunz (Fotografin)

Ohne Wettkampf kein Ziel in Aussicht

Anstrengend sind aber nicht nur die Trainingsumstände, sondern auch der Ausfall der Hobby-Triathlon-Saison: Ohne die realen Wettkämpfe leidet auch die Motivation. Der Ausfall der bundesweiten Wettkämpfe – praktisch die Krönung für all die Mühen – nagt an der Psyche. Es wird auf den Moment des Kräftemessens hintrainiert – und dieses konnte in den letzten zwölf Monaten nicht einmal angestrebt werden. "Auf einmal fällt dieser Sinn hinter dem Training weg. Da fragt man sich – wofür das Ganze noch?"

Tabea Kunz erinnert sich an den ungewöhnlichen Sommer 2020: Der Baden-Württembergische-Triathlonverband (BWTV) stellte einen DIY-Wettkampf auf die Beine, um dem Gefühl eines realen Wettkampfes so nahe wie möglich zu kommen. Teilnehmende Triathleten führten den Wettkampf für sich durch und luden im Anschluss ihre absolvierte Zeit in einem Portal hoch. "Eine trotz allem motivierende Veranstaltung, dennoch keine Alternative zum gewohnten ‚Ich hab's geschafft!‘ beim letzten Schritt über die Ziellinie", so Tabea Kunz.

Fokus zurück auf den Spaß am Sport

Für die Studentin hatte der Ausfall der realen Wettkämpfe dennoch etwas Positives: Statt des Wettkampf-Eifers rückte die Leidenschaft für den Triathlon wieder in den Vordergrund. Der Spaß am Sport war der treibende Faktor für die Trainingseinheiten und nicht die Aussicht auf das Kräftemessen mit Teampartnern oder Athleten aus anderen Vereinen. Laut Tabea Kunz ein erster Schritt zurück auf den richtigen Weg. Mit der Erkenntnis rückte ihre eigene Leistung wieder in den Vordergrund. Das individuelle Training konnte so wieder an Fahrt aufnehmen: "Ich kann mich nun in Ruhe auf meine Schwächen fokussieren und die Zeit nutzen, um meine persönliche Leistung in Angriff zu nehmen, ohne im Hinterkopf an den nächsten Wettkampf zu denken." Dennoch würde sie sich natürlich auf die Rückkehr zur Normalität freuen: Sport in Gemeinschaft bleibt für sie nach wie vor die größte Motivation.