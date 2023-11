Timbersports-WM: So funktioniert das sportliche Holzfällen

per Mail teilen

In Stuttgart finden die Timbersports-Weltmeisterschaften statt. Die besten Sportholzfäller der Welt treten mit Axt und Säge gegeneinander an. Alles Wichtige im Überblick.

Knapp 200 Athleten aus 20 Nationen werden am Freitag und Samstag (03. und 04.11.2023) bei den Timbersports-Weltmeisterschaften bis zu 18 Tonnen Holz zerkleinern. Und das in Geschwindigkeiten, bei denen man mit dem bloßen Auge kaum hinterherkommt. Die Athleten brauchen dabei viel Geschicklichkeit im Umgang mit den scharfen und gefährlichen Werkzeugen. Insgesamt 13.000 Zuschauer werden an beiden Tagen die Meisterschaften vor Ort verfolgen, so viele wie noch nie bei einer Timbersports-WM.

Was ist Timbersports?

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts begannen Holzarbeiter damit, sich mit Axt und Säge gegeneinander zu messen. Die Wurzeln des sportlichen Holzfällens liegen in Australien und Neuseeland, bis sie sich auch nach Kanada, USA und Europa ausbreiteten. Mit der Zeit entwickelten sich verschiedene Disziplinen, die das Fällen und Zerteilen eines Baumes simulieren. Dabei müssen die Sportler ihr Geschick mit der Axt und Säge am Holz unter Beweis stellen. Kraft, Ausdauer und eine gute Technik entscheiden über Sieg und Niederlage.

Timbersports ist eine internationale Extremsport-Wettkampfserie. Sie wurde vor 38 Jahren ins Leben gerufen. Dabei messen sich die besten Sportler der Welt in bis zu sechs ausgewählten Disziplinen. Es gibt weltweit gültige Wettkampfstandards, Regelwerke und internationale Schiedsrichter. Die zweitägigen Weltmeisterschaften sind der Saisonhöhepunkt.

Der Ablauf ist immer derselbe: Die Athleten müssen möglichst schnell einen Holzblock durchschlagen, zersägen oder präparieren. In jeder Disziplin gibt es Punkte für die Zeit. Derjenige mit der höchsten Punktzahl gewinnt und wird Einzelweltmeister. Bei der Teamwertung treten die Nationalmannschaften in einem Staffelformat mit vier Disziplinen gegeneinander an.

Welche Disziplinen gibt es beim Timbersports?

Bei der Einzelweltmeisterschaft treten die Athleten in sechs Disziplinen an. Davon werden drei Disziplinen mit der Axt und drei Disziplinen mit der Säge absolviert.

Timbersports Disziplinen im Überblick Underhand Chop: Beim Underhand Chop wird ein horizontal verankerter Holzblock mit der Axt von beiden Seiten durchschlagen. Die Sportler stehen dabei auf dem Block. Die Bestzeiten liegen unter 15 Sekunden. Stock Saw: Bei dieser Disziplin wird mit Profi-Motorsäge ein 40 Zentimeter starker Holzblock durchgeschnitten. Die Athleten sägen innerhalb eines markierten Bereichs von zehn Zentimetern mit einem Abwärts- und einem Aufwärtsschnitt zwei Holzscheiben (Cookies) ab. Topzeiten liegen bei dieser Disziplin unter zehn Sekunden. Standing Block Chop: Es wird das Fällen eines Baumes simuliert. Ähnlich wie beim Underhand Chop wird diesmal ein senkrechter Holzblock von beiden Seiten durchschlagen. Die besten Athleten beenden die Disziplin in unter 13 Sekunden. Single Buck: Mit einer zwei Meter langen Ein-Personen-Säge sägen die Athleten eine Holzscheibe von einem horizontal befestigten Holzblock ab. Rhythmus und Dynamik sind entscheidend. Die Athleten brauchen dafür circa zehn Sekunden. Springboard: Die Athleten verankern zwei Trittbretter (Springboards) in einem senkrechten Holzstamm (Log). Dafür schlagen sie Taschen (Pockets) in den Stamm. Danach klettern sie bis auf das obere Trittbrett und beenden die Disziplin, indem sie einen in zwei Metern Höhe befestigen Holzblock durchschlagen. Diese Disziplin erfordert eine besondere Technik, Balance und Geschicklichkeit. Internationale Topzeiten liegen bei unter 40 Sekunden. Hot Saw: Mit einer getunten Motorsäge gilt es drei Holzscheiben in einem 15 cm breiten Abschnitt herunterzuschneiden. Die Motorsäge ist schwer zu kontrollieren. Sie wiegt um die 30 Kilogramm und hat zwischen 60 und 80 PS. Die besten Athleten hantieren die Kettengeschwindigkeit von 250 km/h in unter sechs Sekunden durch das Holz.

Zu den Axtdisziplinen zählen der Underhand Chop, bei dem ein horizontal verankerter Holzblock von beiden Seiten durchlagen werden muss, der Standing Block Chop, bei dem das gleiche vertikal durchgeführt wird und das Springboard, bei der zwei Trittbretter in einem Holzstamm platziert werden, um am Ende einen oben befestigten Holzblock zu zerschlagen.

Bei den Sägedisziplinen gibt es den Single Buck, bei dem mit einer manuellen Zugsäge eine Holzscheibe abgesägt wird, die Stock Saw, bei der mit einer Motorsäge zwei Scheiben herausgeschnitten werden und die Hot Saw, bei der mit einer bis zu 80 PS starken getunten Säge drei Holzscheiben abgetrennt werden müssen.

Wer nimmt an der Timbersports-WM teil?

Es gibt weltweit mehr als 2.000 Athleten, die das Sportholzfällen betreiben. Teilnehmen dürfen nur Sportlerinnen und Sportler, die die geforderten Disziplinen nachweislich und unter Aufsicht technisch einwandfrei beherrschen. Bei der Einzel-WM treten zwölf Athleten, bei der Team-WM mehr als 100 Kontrahenten gegeneinander an. Neben den Landesmeistern aus Australien, Kanada, Neuseeland und den USA, sind auch die acht besten Landesmeister aus Europa am Start. Traditionell gelten die Sportler aus Übersee als Favoriten.

Aus deutscher Sicht ist Danny Martin die Medaillenhoffnung. Der 35-Jährige war 2022 bester Europäer und verpasste die Bronzemedaille nur knapp. Der Feuerwehrmann aus dem hessischen Sinntal ist bereits zum vierten Mal Deutscher Meister geworden und möchte in diesem Jahr um die Medaillen mitkämpfen.

Ist Timbersports gefährlich?

Timbersports ist eine gefährliche Sportart, die deshalb strengen Regeln unterliegt. Die Äxte und Sägen sind meist Spezialanfertigungen, die für die einzelnen Disziplinen ausgelegt sind. Für Ungeübte sind diese Werkzeuge nicht geeignet.

Für die Wettkampfabläufe sind verschiedene Sicherheitsvorkehrungen festgelegt. Beispielsweise müssen bei den Motorsägen-Disziplinen grundsätzlich Beinschutz, Gehörschutz und eine Sicherheitsbrille getragen werden. Bei den Axtdisziplinen werden Überziehstiefel und Gitternetzstümpfe getragen, um die Füße und Unterschenkel zu schützen. Außerdem gelten für die Athleten, Verantwortlichen und Zuschauer bei allen Disziplinen Sicherheitsabstände. Halten sich die Athleten nicht an die Vorgaben, können sie disqualifiziert werden.

Was passiert mit dem ganzen Holz?

Für die Wettkämpfe werden um die 18 Tonnen Pappelholz benötigt. Diese stammen laut Veranstalter aus FSC-zertifizierten Plantagen in Belgien und den Niederlanden. Die Bäume sollen unter gleichen Bedingungen wachsen, damit ein fairer Wettbewerb gewährleistet wird.

Nach der WM werden die verbleibenden Holzstücke und Holzspäne an den gemeinnützigen Verein Diakonie-Stetten gespendet, die damit ihre Werkstätten für Menschen mit Behinderung beheizen. Einige Holzscheiben (Cookies) werden zu besonderen Autogrammkarten. Viele Fans nehmen die Scheiben mit einer Unterschrift der Athleten als Andenken mit nach Hause.