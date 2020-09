per Mail teilen

Der Judo-Mannschaftsazrt und ehemaliger Judoka Christoph Lambert klärt im Interview mit SWR Sport auf, warum das Abnehmen in Sportarten mit festgelegten Gewichtsklassen so gefährlich ist.

SWR Sport: Warum kann man beim "Gewichtmachen" nicht wirklich von einer Diät sprechen?

Christophe Lambert: Gewichtmachen ist eine kurzfristige Gewichtsreduktion. Das heißt die Athleten sind schon dünn und haben einen Körperfett-Anteil von sieben bis zehn Prozent. Die Sportler nehmen sozusagen nur für diesen einen Moment ab und danach wird wieder direkt getrunken und gegessen.

Von wie viel Gewicht sprechen wir da im Durchschnitt?

Lambert: Ich denke, dass die meisten Judokas so ungefähr zwischen ca. acht bis zehn Prozent von ihrem Gewicht abnehmen. Ein 80-Kilogramm-Judoka ganz oben an der Spitze nimmt so fünf bis sieben Kilo für einen Wettkampf ab. Bei den Frauen eventuell ein bisschen weniger.

Wie gefährlich ist Gewichtmachen?

Lambert: Aus gesundheitlichen Gründen ist Gewichtmachen, wenn es falsch gemacht wird - zum Beispiel zu viel Gewicht auf zu kurzer Zeit - richtig gefährlich. Die schlimmste Folge kann der Tod sein. Das hört sich krass an, aber das ist wirklich so. Ich weiß von Frauen, die ihre Tage nicht mehr bekommen haben, ich weiß von Nierensteinen. Generell können viele innere Organe geschädigt werden. Da muss man einfach extrem aufpassen, gerade bei jungen Athleten.

Warum wechseln viele Athleten die Gewichtsklasse nicht?

Lambert: Ich denke, es gibt mehrere Gründe. Ein Grund ist der Erfolg. Man ist häufig in der nächst niedrigeren Gewichtsklasse sehr erfolgreich und hat Angst, wenn man hochgeht, nicht mehr erfolgreich zu sein. Das ist oft unbegründet. Viele Athleten, die gut sind und die Gewichtsklasse wechseln, sind oft noch besser, weil sie nicht mehr diesem "Gewichtmachstress" ausgesetzt sind.

Welchen Stellenwert hat Gewichtmachen im Judo in Deutschland?

Lambert: Gewichtmachen spielt im Judo eine zentrale Rolle, wenn nicht sogar eine der wichtigsten Rollen. Es geht darum, dass der Athlet die für sich perfekte Gewichtsklasse findet. Da sind wir in Deutschland noch nicht so weit. In anderen Ländern wird teilweise viel mehr darauf eingegangen, wie der Athlet von seinen Voraussetzungen gebaut ist. Da wechseln Athleten oft schneller die Gewichtsklassen und sind oft noch erfolgreicher. Ich finde da müsste Deutschland noch hin, dass wir es viel personalisierter machen.

Wie war das damals für Sie, als ehemaliger Judo-Nationalkämpfer? Haben Sie auch abkocht?

Lambert: Ich fand, das war immer die Hölle. Ich weiß noch, ich hab mit 16 angefangen Gewichtzumachen für meine erste EM. Ich habe es unkontrolliert gemacht: Eigentlich alles über Wasser, das heißt ich habe drei Tage kaum was getrunken. Ich fand es war das absolut Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ich hatte das Glück, dass ich Ende meiner Karriere kein Gewicht mehr machen musste (-90kg).