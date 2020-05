per Mail teilen

Für die Stuttgarter Kickers in Stuttgart-Degerloch kommt der voraussichtliche Abbruch der Oberliga äußerst unpassend. Aufgestockter Kader und Tabellenplatz drei – die Chancen auf den Wiederaufstieg standen gut. Ein Überblick.

Die Baden-Württembergischen Fußballverbände (Württembergischer-, Badischer- und Südbadischer Fußballverband) sprechen sich für ein Saisonende der Amateurligen zum 30. Juni aus. Dass somit auch die Oberliga Baden-Württemberg sportlich unvollständig beendet sein wird, ärgert die Stuttgarter Kickers. 14 Spiele standen für den Tabellendritten noch auf dem Plan – die Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga Südwest waren gut, zumal der Kader im Winter mit fünf neuen Spielern erweitert wurde. "Wir sind sicher, dass wir unser Saisonziel noch erreicht hätten", so Kickers Präsident Prof. Dr. Rainer Lorz.

Bei allem Verständnis für die schwierige Situation habe man in Stuttgart-Degerloch den Eindruck, dass beim Abbruch der Oberliga für die Verbände "nicht die sportliche Komponente im Vordergrund stehe, sondern das Ziel der Verbände, möglichst wenig angreifbar zu sein."

Gründe für den Abbruch der Oberliga

Die Bund-Länder-Konferenzen vom 30. April und 6. Mai 2020 konnten keine Rechtslage für eine Rückkehr in den regulären Spielbetrieb in absehbarer Zeit ausmachen. Der finanzielle Nutzen von Geisterspielen ist für die Ligen unter Bundesliga und 2. Liga zudem sehr gering. Nicht nennenswerte TV-Gelder bei gleichzeitig entscheidender Rolle der Zuschauereinnahmen machen Geisterspiele für diese Spielklasse nicht lukrativ.

Wäre es überhaupt möglich gewesen, auch in der Oberliga, durch regelmäßige Tests eine Saisonfortsetzung aus gesundheitlicher Sicht vertretbar erscheinen zu lassen? Von Seiten der Stuttgarter Kickers heißt es: "Natürlich hat auch bei uns die Gesundheit der Spieler absoluten Vorrang. Aber es ist liegt in der Natur der Sache, dass Fußballspieler – völlig unabhängig von der Liga – gerne weiterspielen würden." Dieses Privileg bleibt weiterhin nur den Sonderfällen Bundesliga und 2. Liga vorbehalten.

Direkter Aufsteiger, keine Absteiger

Die endgültige Entscheidung über eine Fortsetzung der Saison über den 30. Juni 2020 hinaus trifft ein außerordentlicher Verbandstag zwischen dem 6. und 27. Juni 2020. Der Abbruch dürfte aber lediglich Formsache sein. In der Oberliga wird der aktuelle Tabellenstand mittels Quotienten-Regelung (Anzahl der bisher erreichten Punkte dividiert durch die Anzahl der bisher absolvierten Spiele) ermittelt. Demnach würden die Stuttgarter Kickers weiterhin auf Platz drei verharren. Ob es für den Göppinger SV auf dem Relegationsplatz (zweiter Platz) Relegationsspiele vor Beginn der Saison 2020/21 geben wird, bleibt abzuwarten. Der VfB Stuttgart II darf sich vermutlich über den direkten Aufstieg in die vierte Liga (Regionalliga Südwest) freuen. Absteiger soll es wohl nicht geben.

"Entfremdung im Fußball zwischen Ligen und Bundesländern"

Unter dem von den Verbänden favorisierten Szenario, müssten die Kickers aus Stuttgart-Degerloch den dritten Anlauf für den Wiederaufstieg starten. Präsident Lorz kritisiert: "Der jetzige Vorschlag wird so präsentiert, als gäbe es nur diese eine Möglichkeit. Wir sind jedenfalls in die Saison gestartet mit der Ausgangslage, dass am Ende der Meister direkt aufsteigt und es für den Tabellenzweiten Relegationsspiele geben wird."

Neben Planungsproblemen bezüglich Personal und Durchführung der kommenden Spielzeit sorgt sich die Führung der Kickers um ein weiteres Problem: "Ich befürchte durch die momentanen Entscheidungen eine weitere Entfremdung im Fußball zwischen den verschiedenen Ligen und den verschiedenen Bundesländern." Der Fußball in Deutschland lebe laut Lorz von der Gleichheit der Regelungen von der Kreisliga C bis zur Bundesliga. Derzeit gäbe es aber unterschiedliche Regelungen zwischen verschiedenen Verbandsgebieten und auch verschiedenen Ligen. Diese Einheit des Fußballs sei momentan leider nicht mehr gewährleistet.

Lösungen der Stuttgarter Kickers

Am 10. Mai 2020 fand ein virtueller "blauer Nachmittag" mit Rückblicken, Musik, Online-Spielen, Videos, Interviews und Blicken hinter die Kulissen statt. Erstmals seit dem Neubau der Haupttribüne war das "Stadion" mit 11.500 Zuschauern ausverkauft, beziehungsweise überbucht. Sogar DFB-Präsident Fritz Keller war sehr angetan von dieser Aktion: "Es gefällt mir, dass sich die Kickers nicht unterkriegen lassen." Damit dürfte man die noch sieben anstehenden Heimspiele finanziell etwas kompensiert haben.

Wann im Gazi-Stadion nahe des Fernsehturms wieder der Sport im Vordergrund steht, bleibt abzuwarten. Das Warten auf eine lebhafte Zuschaueratmosphäre muss wird sich noch über Monate strecken. Großveranstaltungen sind bis mindestens Ende August untersagt.