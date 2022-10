FCK-Legende Stefan Kuntz wird 60

Stefan Kuntz war Spieler und Vorstand beim 1.FC Kaiserslautern. Er wurde Europameister 1996 und im letzten Jahr führte er als Trainer die U21 zum EM-Titel. Am Sonntag feiert der gebürtige Saarländer seinen 60. Geburtstag. Stefan Kersthold gratuliert:

Lieber Stefan,

als du im Sommer 1989, damals vom Bundesligisten Bayer Uerdingen zum 1.FC Kaiserslautern gewechselt bist, konntest du schon auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Ein Zweitligaspiel für deinen Heimatklub Borussia Neunkirchen, Bundesligatorschützenkönig mit 22 Treffern für den VfL Bochum, UEFA-Cup-Teilnehmer mit Uerdingen. Daneben lief parallel noch die Ausbildung zum Polizisten. Ich dagegen hatte gerade mein Volontariat beendet und freute mich auf jeden Reportereinsatz auf dem berühmten Betzenberg wie ein kleines Kind.

Stefan Kuntz hat als Spieler fast alles gewonnen - hier Deutscher Meister mit dem FCK 1991 IMAGO Imago/ Sven Simon

Pokalsieger und Meister mit dem FCK

Die ersten Monate, noch unter Trainer Gerd Roggensack, verliefen dann weniger optimal, doch dann übernahm Anfang 1990 Kalli Feldkamp und die nächste FCK-Erfolgsgeschichte begann. Der Klassenerhalt wurde, auch Dank deiner 15 Treffer geschafft und im Berliner Olympiastadion durfte ich dann sogar den grandiosen 3:2 Pokalsieg gegen Werder Bremen miterleben. Auch wenn es nach deinem 3:0 nach einer halben Stunde am Ende noch einmal eng wurde.

Dieser Pokalsieg wurde dann in der folgenden Saison sogar noch getoppt - mit der deutschen Meisterschaft. Die Tour ins Müngersdorfer Stadion, wo ihr am letzten Spieltag mit dem 6:2 beim 1.FC Köln die Bayern auf Distanz halten konntet, werde ich wahrscheinlich, genauso wie du, nie vergessen.

Auch als Handballer top

Woran du dich aber wahrscheinlich nicht mehr erinnern kannst, irgendwann waren wir einmal zusammen in der Halle aktiv, bei einem Promi-Journalisten Handballspiel. Auch hier hättest du es mit deinem Talent mit Sicherheit bis in eine der höheren Ligen geschafft.

Krönung einer späten Länderspielkarriere: Stefan Kuntz feiert den Finalsieg gegen Tscheschien bei der Europameisterschaft 1996 in England IMAGO Imago/ Sven Simon

Beeindruckende Länderspielbilanz

1995 ging es für dich dann zunächst einmal wieder raus aus der Pfalz, zunächst in die Türkei, dann zurück nach Deutschland. Arminia Bielefeld, noch einmal der VfL Bochum, dazwischen, hätte ich fast vergessen, der EM-Titel 1996 in England. Hier hattest du mit deinem Treffer zum 1:1 im Halbfinale gegen den Gastgeber entscheidenden Anteil am Erreichen des Endspiels gegen Tschechien. Was mich aber bei deiner spät begonnenen Länderspielkarriere immer am meisten beeindruckt hat: Du hast keines der 25 Spiele verloren. Chapeau!

Rückkehr auf den Betzenberg

Nach deiner aktiven Karriere war eigentlich bereits Anfang 2000 die Rückkehr in die Führungsetage zum 1. FC Kaiserslautern geplant, was aber dann am Veto einiger einflussreicher Herren scheiterte. Meines Wissens war damals auch Meistercoach Otto Rehhagel dagegen. Du hast dich dann zunächst einmal als Trainer versucht, beispielsweise beim Karlsruher SC, beim SV Waldhof Mannheim und bei LR Ahlen - mit eher mäßigem Erfolg. Als Funktionär - zunächst bei der TuS Koblenz, dann beim VfL Bochum warst du damals erfolgreicher. 2008 schließlich die Rückkehr auf den Betzenberg, als Vorstandschef. Es folgten acht Jahre mit Höhen - Klassenerhalt in der zweiten, Aufstieg in die erste Liga - aber auch Tiefen. Nach zwei Jahren in der Bundesliga ging es wieder runter, im April 2016 war deine Funktionärs-Amtszeit beim FCK beendet.

Seit Ende 2021 Nationalcoach der Türkei: Stefan Kuntz IMAGO Imago/ Seskim Photo

Zurück auf die Trainerbank

Nicht nur ich war dann durchaus überrascht, als du im August 2016 als Nachfolger von Horst Hrubesch als U21 Nationalcoach präsentiert wurdest. Mit dem DFB-Nachwuchs klappte es als Trainer aber wesentlich besser als in den Vereinen. Zwei EM-Titel, 2017 und im letzten Jahr, dazu noch eine weitere Finalteilnahme 2019. Daneben konntest du auch immer wieder als kompetenter TV Experte, auch für die ARD, überzeugen. Aktuell stehst du als Nationaltrainer der Türkei unter Vertrag - und wohl auch unter intensiver Beobachtung. Nicht unbedingt, weil die WM-Qualifikation in den Play-Offs gegen Portugal verpasst wurde, sondern weil man als türkischer Nationalcoach nicht unbedingt Unentschieden gegen Luxemburg spielen und auf den Färöer Inseln verlieren sollte. Ich bin mir aber sicher, auch diese kleine Krise wird dich nicht umhauen - und deshalb: Willkommen im 60er-Klub und alles Gute zum runden Geburtstag, Stefan Kuntz.