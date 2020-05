Anfang nächster Woche soll in Baden-Württemberg der Trainingsbetrieb für den Breitensport wieder aufgenommen werden. Das gilt auch für die Leichtathleten. SWR Sport zeigt am Beispiel VfL Sindelfingen, wie die strengen Auflagen umgesetzt werden können.

Beim VfL Sindelfingen steht man in den Startlöchern. Vorraussichtlich ab kommenden Montag werden die Tore des Leichathletikstadions wieder öffnen. Der Trainingsbetrieb kann, wenn auch unter strengen Vorgaben, wieder aufgenommen werden. "Es ist extrem wichtig, dass der Sportbetrieb ab Montag wieder startet", sagt Leichtathletik-Abteilungsleiter Jürgen Kohler.

Darauf ist man gut vorbereitet. Ein ausgearbeitetes Konzept, basierend auf den Vorgaben des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) und des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB), liegt der Stadt Sindelfingen bereits vor. "Das Konzept sieht vor, dass wir in kleinen Gruppen mit fünf Athleten und einem Trainer trainieren und die Gruppen einen Abstand von mindestens 30 Meter einhalten", so der Leichtathletik-Chef. "Wir haben einen Flächenplan, nach dem wir die Gruppen optimal verteilen können.“ Es gehe Kohler zufolge darum, das Gelände bestmöglich zu nutzen. Dabei könnten auch die Tribünenanlagen für bestimmte Trainingsformen dienen oder der Kinderspielplatz von jüngeren Gruppen genutzt werden.

Das DLV-Schutzkonzept

Die Auflagen des DLV-Schutzkonzepts sollen laut dem DLV-Pressesprecher Vereinen helfen, wieder in den Regelbetrieb zurückzufinden. Trotzdem werden damit auch neue Herausforderungen auf die Vereine zukommen. Es sollen beispielsweise von jedem Nutzer Fragebögen zum SARS-CoV-2 Risiko ausgefüllt werden, die wöchentlich aktualisiert und vor jeder Trainingseinheit von der Aufsichtsperson zu prüfen sind. Gemeinsam genutzte Sportgeräte sind nach jeder Benutzung zu desinfizieren. Insgesamt wird es personal- und zeitintensiver, wenn kleinere Gruppen nacheinander verschiedene Trainingseinheiten absolvieren.

"Alles was jetzt kommt, ist eine Verbesserung für uns"

Mehrkampf-Trainer Jan Erik Gans blickt den herausfordernden Veränderungen optimistisch entgegen: "Wir trainieren derzeit unter Einhaltung aller möglichen Hygiene- und Abstandsregeln maximal in Zweiergruppen im Wald. Insofern ist all das, was jetzt kommt, eine Verbesserung für uns."

Als Freiluftsportart und mit viel Platz im Stadion sollte die Leichtathletik die Pläne gut umsetzen können. "Wir brauchen einfach die Tartanbahn, um andere Trainingsumfänge durchzuführen", so Gans. "Der Wechsel in intensivere Trainingsphasen kann jetzt stattfinden, insofern nehmen wir die Auflagen in Kauf und können uns das sehr gut vorstellen.“ Die Priorität läge laut dem Trainer zunächst auf den Athleten, die eine Chance auf deutsche- und internationale Meisterschaften haben. Es sei aber mindestens genauso wichtig, wieder einen breiten Jugendbereich ins Stadion zu bekommen.

Not macht erfinderisch

Die Corona-Trainingspause konnte in Sindelfingen durch kreative Trainer und Athleten gut überbrückt werden. In letzter Minute hat man sich noch Hürden mitgenommen, um im Wald zu trainieren oder Gewichte gekauft, um die eigene Garage in einen privaten Kraftraum zu verwandeln. Aktive Trainer haben in den vergangenen Wochen per Skype das Training überwacht und korrigiert. Abteilungsleiter Jürgen Kohler kann es kaum erwarten, sich dem Trainingsalltag ab nächster Woche wieder anzunähern: "Wir halten die Flamme am Brennen, um bestmöglich vorbereitet zu sein, wenn es wieder richtig losgeht."

In Sindelfingen wird die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga als ein Schritt zur Normalität gewertet. Dort geht man davon aus, dass auch bei der Leichtathletik Meisterschaften ohne Publikum und unter Einhaltung aller Hygienevorschriften abgehalten werden können. Mehrkampf-Trainer Gans weiß: "Leichtathletik ist ein Wettkampfsport! Wir brauchen die Herausforderung, wir brauchen den direkten Vergleich." Das wäre sogar ohne Zusammenkünfte der Athleten möglich. Die Stabhochspringer haben mit dem außergewöhnlichen Garten-Wettkampf eine kreative Lösung vorgestellt. Ähnliche Formate wären für Laufdisziplinen, aber beispielsweise auch für Disziplinen wie Kugelstoßen und Weitsprung denkbar.

Die Situation der Spitzenathleten

Dass Spitzenathleten bereits seit zwei Wochen am Olympiastützpunkt in Stuttgart trainieren dürfen, wertet Jürgen Kohler als "einen kleinen Schritt in die richtige Richtung". Leistungssportler sind auf Wettkämpfe und gute Ergebnisse angewiesen, um auch Sponsorengelder zu erhalten. "Sobald es wieder losgeht, ist es für solche Top-Athleten natürlich wichtig, bei Wettkämpfen Leistung und Erfolge zeigen zu können", erklärt der Leichtathletik-Verantwortliche in Sindelfingen.

Paul Specht vom VfL Sindelfingen ist einer von ihnen. Der 17-jährige Deutsche Meister im Crosslauf und deutscher Jugend-Hallenmeister über 3.000 Meter konnte bereits mit seinem Trainer unter strengen Auflagen am Olympiastützpunkt in einem vorgegebenen Zeitfenster trainieren. Für ihn hat es sich gut angefühlt, endlich wieder Runden drehen zu können: "Man hat schon gemerkt, dass eine gewisse Sehnsucht da war, nur leider war alles mit extrem viel Aufwand verbunden." Er freut sich darauf, ab nächster Woche wieder mit mehr Leuten trainieren zu dürfen und auf der Tartanbahn wieder ordentlich Tempo aufzubauen.