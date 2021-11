Triathletin Lilly Zednikova - eine echte Eisenfrau

2014 hat Lilly Zednikova ihre Leidenschaft für den Triathlon entdeckt. Aus einem Badetag mit ihrer Familie am Aichstrutsee in Welzheim wurde ein Tag, der ihr ganzes Leben beeinflussen sollte.

Denn zufälligerweise fand damals der Welzheimer Triathlon statt. Lilly Zednikova wurde von einer begeisterten Zuschauerin zu einer Top-Athletin. Seitdem ist im Leben der zweifachen Mutter einiges passiert. Viel schönes, aber auch schwerwiegendes.

Sportlicher Höhepunkt: Qualifiziert für den Ironman auf Hawaii

Sportlich lief es besser, als sie es jemals erwartet hatte. Der Höhepunkt war der 8. August 2021, der Ironman im polnischen Gdynia. 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen - und das bei Dauerregen und Gegenwind. Eine Tortur, für die Zednikova 11:28,23 Stunden benötigte.

In ihrer Alterklasse hieß das Rang drei und das Besondere: Es war die Qualifikation für den Ironman auf Hawaii, eines der legendärsten Sportevents auf diesem Planeten, ein echter Mythos. Aktuell soll der Wettkampf auf Hawaii am 6. Oktober 2022 stattfinden, natürlich nur, wenn Corona es erlaubt.

Sporthelden 2021 Alle Geschichten der SWR Sporthelden und -heldinnen 2021 gibt es auf der Übersichtsseite. Stimmen Sie für Ihren Kandidaten oder Ihre Kandidatin ab. Das Voting zu den SWR Sporthelden finden Sie hier.

Erschütternde Diagnose: Lymphdrüsenkrebs

Die größere und vor allem schwierigere Langdistanz hat Lilly Zednikova aber bereits hinter sich. Ende 2013, die gebürtige Tschechin litt unter Kopfschmerzen, schwitzte nachts stark, der Weg zum Arzt war unvermeidbar. Die Diagnose niederschmetternd: Hodgkin-Lymphon, ein bösartiger Tumor des Lymphsystems im dritten Stadium - und der Krebs war bereits weit fortgeschritten.

Nur einen Tag später musste sie in die onkologische Abteilung des Schorndorfer Krankenhauses. Alles ging sehr schnell. Ein paar Wochen später stand bereits die erste Chemotherapie an. Die Ärzte sagten, es sei kurz vor knapp.

Nach der Chemo kam der Triathlon

Mit 20 kam sie nach Deutschland, wollte als Au-Pair ihre deutschen Sprachkenntnisse verbessern. Am Goethe-Institut machte sie ihr Sprachdiplom. Lilly Zednikova arbeitete als Erzieherin und Leiterin einer Ganztagesgruppe in der Schulkindbetreuung. Nach überstandener Chemotherapie war es aber noch nicht vorbei, alle drei Monate stand eine Untersuchung an. "Der Krebs läuft immer mit, er ist wie ein Schatten", sagt sie.

Ihren ersten Triathlon absolvierte sie in Waiblingen, es folgten viele weitere, die meisten in der sogenannten Kurzdistanz. Nach vielen guten Platzierungen bekam sie einen Startplatz für den legendären Langdistanz-Triathlon im fränkischen Roth. Ihr Landsmann Lubos Bilek trainierte Lilly - bis zu 20 Stunden in der Woche schwimmen, laufen und Radfahren. Anfang Juli 2019 lief Zednikova nach 11:04,22 Stunden über die Ziellinie. Eine unglaublich gute Zeit in ihrer Altersklasse.

Der große Traum - der Ironman auf Hawaii

Im Oktober 2022 soll jetzt ihr großer Traum in Erfüllung gehen. Der berühmte Triathlon auf Hawaii. Lilly Zednikova wird auch dort alles geben - sie hat in ihrem Leben schon ganz andere Gegner besiegt.