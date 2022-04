Spektakuläre Wechselpannen im deutschen Profifußball

per Mail teilen

Zwölf Mann auf Seiten von Bayern München im Spiel beim SC Freiburg (4:1) - das verlängert eine Serie von Pleiten, Pech und Pannen beim Personaltausch von deutschen Fußball-Klubs. SWR-Sport hat die prominentesten Wechselfehler zusammengestellt:

1977: Weisweiler verzockte sich mit van Gool

Trainerlegende Hennes Weisweiler war der erste Trainer in der Bundesliga, der einen veritablen Wechselfehler produzierte. Weisweiler wechselte als Coach des 1. FC Köln bei der 0:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt den belgischen Stürmer Roger van Gool als dritten ausländischen Spieler ein. Seinerzeit waren nur zwei solcher Wechsel erlaubt. Van Gool war damals der erste Transfer in die Bundesliga jenseits von einer Million Mark gewesen.

1992: VfB Stuttgart - von wegen Gruppenphase

Christoph Daum (Trainer) und Dieter Hoeneß (Manager) vom VfB Stuttgart im Camp Nou nach der 1:2 Niederlage im Entscheidungsspiel gegen Leeds United. imago images Sportfoto Rudel

Besonders teuer war der Wechselpatzer von Christoph Daum als Trainer des VfB Stuttgart. In der Qualifikation zur Champions League gegen Leeds United schickte er in dem Serben Jovica Simanic einen vierten Ausländer auf den Rasen - einer mehr als erlaubt. Das Rückspiel wurde mit 3:0 für Leeds United gewertet und egalisierte das 4:1 des VfB aus dem Hinspiel. Vor nur rund 8.000 Zuschauern haben die Schwaben dann das Entscheidungsspiel auf neutralem Boden (Camp Nou, FC Barcelona) mit 1:2 verloren. Dem Verein gingen so mindestens acht Millionen Mark verloren.

1993: Bayer Uerdingen gegen Eintracht Frankfurt, 2:5

Beim 5:2-Erfolg von Eintracht Frankfurt bei Bayer Uerdingen wechselte Trainer Horst Heese mit dem Slowaken Marek Penksa einen Ausländer zuviel ein. Am Grünen Tisch wird den Krefeldern ein 2:0-Sieg zuerkannt.

1995: Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München, 2:5

Auch der 5:2-Sieg von Bayern München bei Eintracht Frankfurt war ein Muster ohne Wert. Dietmar Hamann, für Stürmer Marcel Witeczek eingewechselt, war bereits neben Sven Scheuer, Samuel Kuffour und Marco Grimm der vierte Vertragsamateur auf dem Platz. Die Bundesliga erlaubte damals aber nur drei pro Mannschaft auf dem Feld. Coach Giovanni Trapattoni hatte sich schlicht und ergreifend verzählt.

1995: "Winni, zähl' deine Ausländer!"

Winfried Schäfer: Trainer des Karlsruher SC (01.07.1986 - 04.12.1998). imago images Pressefoto Baumann

Selbst der Stadionsprecher konnte den Trainer des Karlsruher SC Winfried Schäfer nicht von seinem fatalen Fehler abhalten. Im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen schickte er nach der Pause mit Sergej Kirjakow einen vierten Ausländer auf das Feld. Vergeblich hallte die Stimme des Stadionsprechers durch das Wildparkstadion: "Winni, zähl' deine Ausländer!". Mit dem Wiederanpfiff waren die Punkte weg. Machte aber nichts, der KSC verlor ohnehin mit 1:4. Das Ergebnis wurde nicht annulliert.

1998: Otto Rehhagel und die Operation "Komödienstadl"

Derwisch Otto Rehhagel (Trainer 1. FC Kaiserslautern, 1998) führt einen Veitstanz am Spielfeldrand auf. imago images Uwe Kraft

Ebenfalls in eine Wechselfalle tappte Otto Rehhagel. Er wechselte im Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den VfL Bochum Pascal Ojigwe ein. Der Nigerianer war der vierte Nicht-Europäer auf dem Platz. Der erfahrene Trainer-Fuchs versuchte seinen Fehler zu kaschieren. Hany Ramzy sollte eine Verletzung simulieren und sich auswechseln lassen. Die Schmierenkomödie brachte dem FCK jedoch nichts, da das Spiel mit 2:3 verloren ging. Der VfL konnte sich deshalb einen Protest sparen.

2004: 1. FC Köln (A) gegen den VfL Wolfsburg

Nichtsahnend nominiert Eric Gerets im Pokalspiel des VfL Wolfsburg bei den Amateuren des 1. FC Köln Marian Christow für die Startformation. Doch der Bulgare ist wegen einer Roten Karte aus der vorvergangenen Saison im Trikot des 1. FC Kaiserslautern nicht spielberechtigt.

2021: Preußen Münster gegen den VfL Wolfsburg

Trainer Mark van Bommel vom Bundesligisten VfL Wolfsburg nimmt im DFB-Pokalspiel bei Regionalligist Preußen Münster sechs statt fünf Auswechslungen vor. Der 3:1-Sieg nach Verlängerung des VfL wird vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einem 2:0-Erfolg der Münsteraner umgewandelt.

2022: SC Freiburg gegen den FC Bayern München

Im Punktspiel von Bayern München beim SC Freiburg standen für rund 16 Sekunden zwölf Spieler beim deutschen Rekordmeister auf dem Platz. Ein Regelverstoß. Schiedsrichter Christian Dingert (Lebecksmühle) vermerkte den Vorfall in seinem Spielbericht. Die DFB-Justiz muss nun über die Spielwertung entscheiden.