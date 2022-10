Schanze in Hinterzarten: Endlich wieder Skispringen

Bei der Erneuerung der Skisprung-Schanze in Hinterzarten kam es kurz vor der Fertigstellung zu einer Panne. Die Verbindung zwischen Schanze und Turm passte nicht. Jetzt wird dort wieder gesprungen, die Probleme enden aber nicht.

Die Skier zischen durch die Spur, am Schanzentisch dann der Absprung - für Skisprungfans eigentlich ein gewohntes Bild. Außer in Hinterzarten. Denn im Adlerstadion sausten in den vergangenen Jahren keine Skispringerinnen und Skispringer die Schanze hinunter. Der Grund: Eine riesige Baustelle und ein noch größeres Problem. Denn kurz vor der Fertigstellung fiel auf: Die Verbindung zwischen Schanze und Turm passt nicht, es fehlen 60 Zentimeter. Die Folge: Zwei Jahre Baustopp, der Versuch, das Problem zu lösen und die Frage, wer für den Fehler verantwortlich ist.

"Da muss ich mit den Schultern zucken", sagt Hinterzartens Bürgermeister Klaus-Michael Tatsch (CDU) im Gespräch mit SWR Sport. "Uns hat noch keiner mitgeteilt, wer für den Fehler verantwortlich ist. Eines ist sicher: die Gemeinde nicht." Die aber muss trotzdem zahlen. "Die Gemeinde muss erst einmal in Vorleistung treten", so Tatsch. "Und inzwischen haben sich die ursprünglich geschätzten Kosten von 500.000 auf eine Million Euro erhöht."

Mehr Schäden, mehr Kosten

Und damit nicht genug - denn am Turm sind nach Fertigstellung neue Mängel aufgetreten. Feuchtigkeit an gleich mehreren Stellen und die Sorge, dass die neue Spur noch einmal komplett ausgebaut werden muss. "Was der neue Schaden jetzt kostet, wissen wir auch noch nicht", sagt Bürgermeister Tatsch, der dennoch froh ist, dass aktuell gesprungen werden kann auf der Schanze. Wie am vergangenen Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften.

Mit dabei war auch Stephan Leyhe, der unweit der Schanze wohnt, und sich freut, dass er endlich wieder direkt vor der Haustür trainieren kann. "Das ist für mich sehr wichtig", sagt der Skispringer, aber: "Ich hätte es mir ein, zwei Jahre früher gewünscht. Für meine Verletzung wäre das optimal gewesen." Leyhe hatte sich im März 2020 einen Kreuzbandriss zugezogen.

Leyhe lobt Schanze

"Ich bin froh, dass wir jetzt darauf trainieren können." Denn für den gebürtigen Hessen ist die Wahlheimat Hinterzarten etwas Besonderes: "Ich hab Hinterzarten schon immer gemocht - die Charakteristik früher. Jetzt ist es ein bisschen anders, aber eigentlich noch schöner." Und dass trotz all der Hürden. Denn jetzt Zischen die Skier wieder.