Wolfgang Bärnwick, Präsident des Landessportbundes Rheinland-Pfalz, ist bei einer Präsidiumssitzung am Mittwochabend überraschend zurückgetreten. Vizepräsident Rudolf Storck übernimmt kommissarisch.

Es war eigentlich eine ganz normale, turnusmäßige Sitzung des Landessportbundes Rheinland-Pfalz am Mittwochabend. Doch sie endete mit einem personellen Paukenschlag: Der amtierende Präsident Wolfgang Bärnwick legte sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Daraufhin wurde die Sitzung zunächst unterbrochen und die Satzung zum weiteren Vorgehen konsultiert. "Wir haben dann mit dem Präsidium Rudolf Storck zum kommissarischen Präsidenten gewählt. Er wird das Amt bis zur Mitgliederversammlung am 28. September ausüben", erklärte Walter Desch, LSB-Vizepräsident Kommunikation, den der Rücktritt von Bärnwick überrascht hatte. "Damit hatte keiner gerechnet", so Desch im Gespräch mit SWR Sport.

Vorwurf aus dem Präsidium: Mangelnde Kommunikation der Führung

Auslöser für den Rücktritt waren laut Desch Vorwürfe aus dem Präsidium Richtung Führung zu Tagesordnungspunkt 4: Verkauf der Immobilie Rheinallee 1 - dem LSB-Sitz in Mainz. Man sei nicht gut genug über den Verlauf der Verhandlungen informiert und außerdem dauere alles viel zu lange. Durch das Sinken der Immobilienpreis sei auch der Wert des LSB-Hauses gesunken. "Das ist sicherlich richtig, dass die Immobilienpreise gesunken sind. Aber der LSB hatte zuletzt viele Probleme zu lösen, so dass der Verkauf etwas in den Hintergrund geraten ist", sagte Desch. Dass sich Bärnwick diese Vorwürfe so sehr zu Herzen nahm, dass er sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegte, kam aber für Desch völlig überraschend. "Ich habe Wolfgang Bärnwick vor dieser Sitzung auch noch auf anderen Veranstaltungen getroffen. Da war nie die Rede davon, dass er sein Amt zur Verfügung stellen könnte. Aber es ist, wie es ist. Der LSB wird weiter funktionieren", ist sich Desch sicher.