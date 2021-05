per Mail teilen

Es erinnert an eine Bohrmaschine aus dem Heimwerkermarkt, ist aber tatsächlich für die Regeneration gedacht: Die Massagepistole. Was sie kann, wie sie funktioniert und ob man dafür einen Waffenschein braucht, hat SWR Sport unter die Lupe genommen.

So funktioniert die Pistole

Von einer Pistole beschossen werden und sich dabei auch noch gut fühlen? So lautet zumindest das Versprechen der neumodischen Massagepistolen. Was in den USA schon längst keine Geheimwaffe mehr ist, erobert nun Schritt für Schritt auch den europäischen Markt. Die Muskelpistole sorgt mit einem Elektromotor für Stoßbewegungen von bis zu 3.200 Schläge pro Minute. Diese sollen die Muskulatur bei Verspannungen wieder geschmeidig machen. Durch verschiedene Aufsätze und variable Stoßfrequenzen können unterschiedliche Muskelpartien therapiert werden.

Im Vergleich zu anderen Massage-Alternativen dringen die Stoßbewegungen deutlich tiefer ins Gewebe ein als etwa eine Massagematte. Das Gerät erfreut sich großer Beliebtheit, da es einfach anzuwenden ist und sich problemlos transportieren lässt. Gerade in Corona-Zeiten vermeiden viele den Weg zum Therapeuten. Die direkten Stöße mit dem Massagekopf regen die Durchblutung an. Dadurch sollen Verspannungen gelöst und Muskelschmerzen gelindert werden. Diese Muskelaktivierung kann darüber hinaus auch die kurzfristige Beweglichkeit erhöhen.

Wie man das Gerät richtig anwendet

Die Muskelpistole sollte mit moderatem Druck auf Weichteilregionen angewendet werden. Da die Schläge bereits relativ viel Einfluss auf die Muskulatur ausüben, ist es nicht notwendig selbst noch starken Druck mit der Pistole auszuüben. Das Gerät lässt sich an allen muskulären Bereichen anwenden: Egal ob Nacken, Rücken oder Beine. Eine Vorgabe für die Behandlungsrichtung gibt es nicht: Die Pistole kann in Bewegungsrichtung, kreisend oder querverlaufend eingesetzt werden. Manche Stellen lassen sich allerdings nur schwer erreichen und benötigen einen Partner, der die Pistole bedient.

Die betroffenen Muskelpartien sollten circa 20-30 Sekunden mit der Pistole bearbeitet werden. Dabei sollte man nicht punktuell auf einer Stelle bleiben, sondern großflächig arbeiten. Zu Beginn ist es wichtig, mit einer niedrigen Intensität zu starten, um sich an die Behandlungsweise zu gewöhnen. Experten raten dazu, die Pistole lieber mehrmals am Tag einzusetzen, als eine Muskelpartie zu lange am Stück zu bearbeiten.

Wer dennoch im Sinne einer Triggerpunkt-Therapie gezielte Stellen punktuell erreichen möchte, kann mit einem keilförmigen Aufsatz arbeiten. Dann dringt das Gerät tiefer und spitzer ins Gewebe ein. Für eine solche Therapie muss aber unbedingt ein Physiotherapeut zu Rate gezogen werden.

Das gilt es zu beachten

Wichtig ist, dass man mit der Massagepistole knöcherne und entzündete Strukturen meidet. Denn die Tiefenwirkung der Geräte ist relativ groß, so dass man aufpassen muss, an welchen Stellen man wie mit dem Gerät arbeitet. Auch bei Vorerkrankungen wie Bandscheibenvorfällen oder Rheuma ist Vorsicht geboten. Sensible Bereiche wie Hals, Bauch oder Nieren sollten ausgespart werden.

Im Zweifelsfall gilt: Lieber vorher von einem Therapeuten oder Arzt beraten lassen. Vor allem bei Verletzungen ist deshalb Vorsicht geboten. Denn gerade weil die Geräte einen positiven Effekt auf die tiefere Muskulatur haben können, besitzen sie im wahrsten Sinne des Wortes auch enorme negative Schlagkraft. Auch deshalb sollte man ohne Rücksprache nicht zu lange und einseitig auf eine einzelne Stelle "hämmern".

So fühlt sich die Massagepistole an

Für die meisten fühlt sich die Muskelpistole angenehm an. Durch die hohe Frequenz kann es am Anfang erstmal etwas kitzeln, bis man sich mit der Zeit an die Therapie gewöhnt. Wer sich Schritt für Schritt an höhere Frequenzen und den Einsatz der Pistole herantastet, empfindet die Behandlung meist angenehmer als beispielsweise mit einer Faszienrolle oder einem Triggerpunkt-Tool.