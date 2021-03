Die Corona-Infektionen beim Fecht-Weltcup in Budapest und der Leichtathletik-Hallen-EM in Torun werfen einen Schatten auf die Qualifikationswettkämpfe für Olympia. Können sich die Athleten auf die Hygienekonzepte verlassen, ohne ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen? Athletensprecher Max Hartung fordert vom DOSB und IOC Nachbesserungen.

Max Hartung, aktiver Fechter und Gründungspräsident von Athleten Deutschland e.V., befindet sich aktuell in Quarantäne. Nach mehreren positiven Corona-Fällen beim Fecht-Weltcup in Budapest muss er nun hoffen, dass er vor einer Corona-Infektion verschont bleibt. Eine Situation, mit der sich viele Athleten konfrontiert sehen. In den kommenden Monaten stehen die Qualifikationswettkämpfe für die Olympischen Spiele an. Die Infektionszahlen der letzten Veranstaltungen sorgen bei den Athleten für Misstrauen in die Hygienekonzepte.

Abwägungs-Dilemma: Teilnahme vs. Gesundheit

Die Athleten stehen enorm unter Druck und müssen abwägen: zwischen dem Schutz der Gesundheit und der Teilnahme an den Spielen. Gleichzeitig stehen die Veranstalter vor der Herausforderung, ein bestmögliches Hygienekonzept umzusetzen und einen möglichst normalen Wettkampfablauf zu gewährleisten. Für Hartung sind vor allem die Hallensportarten gefährdet, dazu gehört auch seine Sportart Fechten. Sie erfordern besonders strikte Hygieneauflagen. Gleichzeitig mache es keinen Sinn "sich zwei Wochen vorher im Hotel einzusperren".

Forderung an DOSB: Leistungssport mit Gesundheitsschutz

Der mehrmalige Europameister Max Hartung fordert Nachbesserungen im Hygienekonzept der Veranstalter: Mehr Platz, mehr Tests und weniger Teilnehmer. In einem Positionspapier der Athleten Deutschland e.V. mit dem Titel "Sicherheit gewährleisten und Fürsorgepflicht wahrnehmen", werden konkrete Forderungen an den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und das Internationale Olympische Komitee (IOC) gestellt. Hartung wünscht sich klare Aussagen darüber, wie man sichere Olympische Spiele und Qualifikationswettkämpfe gewährleisten kann.

Athleten in die Planungen einbinden

Hartung glaubt, dass es mit Nachbesserungen im Hygienekonzept möglich ist, die Spiele in Tokio auszurichten. Die Zeit bis zur Eröffnung bereitet ihm jedoch Bauchschmerzen. Die Qualifikationswettkämpfe, die Trainingsbedingungen und die Quarantäneauflagen machen es den Athleten schwer, sich auf die Spiele vorzubereiten.

"Es geht darum, Wettkampfformate zu verändern und nicht einfach alles wie immer zu machen und dabei halt Masken zu tragen." Max Hartung

Deshalb appelliert Hartung an den DOSB und den IOC, die Athleten in die Planungen mit einzubeziehen.

Diese könnten mit ihren Erkenntnissen dazu beitragen, die Wettkampfkonzepte zu verbessern. Dabei gehe es ihm nicht darum, einen Streit vom Zaun zu brechen, sondern sich einzubringen. Die Gespräche mit den Verbänden stehen noch aus. Die Zeit ist knapp. Die Unsicherheit der Athleten wächst und Tokio rückt immer näher.