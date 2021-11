Normalität im Breitensport – aber was ist "normal"?

Natürlich sind die Profivereine im Sport von der Corona-Pandemie betroffen, vor allem finanziell. Aber was ist mit den kleinen Sportvereinen um die Ecke, mit dem Breitensport? Den hat es noch härter erwischt.

Sophie, Leonie, Jana und die anderen Mädchen schreiten konzentriert über den Schwebebalken. Mit einem Lächeln gehen sie zur nächsten Übung. Bis zu 15 Kinder dürfen in die kleine Turnhalle beim Turnverein in Mainz-Mombach. Und sie kommen sehr gerne, freuen sich, dass sie sich bewegen dürfen. Noch immer haben die 8- bis 12-Jährigen die Zeit im Hinterkopf, als die Hallen dicht waren und sie keinen Sport treiben durften. Sei es nur, dass sie ihre Freunde nicht sehen konnten. Aber sie haben auch gespürt, dass sie einfach nicht so fit waren. Und wie viel Spaß sie beim Sporttreiben haben.

Sport ermöglichen

Deshalb war es den Verantwortlichen des Vereins so wichtig, besonders für die Kinder wieder ein Angebot zu machen. Claudia Becher hat sich mit ihren Vorstandsmitgliedern wochenlang Gedanken gemacht, die Verordnungen gelesen, versucht zu interpretieren und dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Denn das war am Anfang nicht so einfach. Jeder Verein musste sein eigenes, den Umständen angepasstes Hygienekonzept erarbeiten. Aber das hat Claudia Becher mit Enthusiasmus gemacht. Denn sie hat schnell gemerkt, wie wichtig es ist, dass die Kinder sich nach dem Lockdown wieder bewegen können. Per Online-Anmeldung ist eine Teilnahme möglich. Allerdings ist das für jede einzelne Trainingseinheit nötig, um die Kontaktnachverfolgung aufrecht zu erhalten. Auch das ist ein beträchtlicher Aufwand für die Vereins-Verantwortlichen.

Mitgliederschwund und fehlende Einnahmen

Für den Mombacher TV, wie für viele andere Vereine, läuft der Betrieb wieder relativ normal. Aber auch im Mainzer Vorort sind einige Mitglieder gegangen. Die vereinseigene Halle – sonst Garant für die nötigen Einnahmen – konnte lange nicht genutzt werden. Dem MTV fehlten die Einnahmen. Der Zusammenhalt im Verein war und ist aber so groß, dass sogar einige Übungsleiter auf ihr kleines Salär verzichteten. Diese Großzügigkeit, der ehrenamtliche Einsatz und die schnelle Rückkehr zum Sportgeschehen haben den Club mit den rund 3000 Mitgliedern am Leben gehalten.

Breitensport und die fehlende Lobby

Natürlich schauen die MTVler auch auf den großen Club der Landeshauptstadt – Mainz 05. Da rollen Ball und der Rubel trotz Corona. 25000 Zuschauer gegen Mönchengladbach, während in der Halle maximal 15 Kinder zugelassen sind. Bei Claudia Becher klingt keine Missgunst durch, aber ein gewisses Unverständnis. Sie findet die Beschränkungen für die Breitensportler einfach unfair, während der Profifußball Millionen umsetzt und eine große Lobby besitzt. Eine Tatsache, die auch Sophie, Jana und den anderen Mädchen nicht entgeht. Sophie äußert das, was viele Kinder denken: "Das ist so nicht cool. Die können sich da auf die Stühle hocken und können Fußball gucken und wir müssen Zuhause sitzen und können gar nix machen, weil wir nicht mehr turnen dürfen. Das fand ich sehr, sehr blöd".