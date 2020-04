David Bada (25) von den Schwäbisch Hall Unicorns spielt zukünftig für die Washington Redskins in der National Football League (NFL). Ein beeindruckender Weg vom Heizungsinstallateur in die umsatzstärkste Liga der Welt.

Am Sonntag um kurz vor 3 Uhr wird David Bada wegen seines klingelnden Handys aus dem Halbschlaf vom Sofa gerissen - jemand von der NFL ist am Apparat. Der 25-jährige wird demnächst vor den Augen mehrerer tausend Menschen American Football spielen. In der National Football League, der umsatzstärksten Liga der Welt. Am Montag Abend dann ein weiterer Anruf. Diesmal von seinem neuen Team: David Bada erhält einen Vertrag bei den Washington Redskins.

Von Anfang Januar bis Ende März hatte der gebürtige Münchner am International Pathway Program (IPP) für ausländische Talente teilgenommen. Also der Chance für nicht in den USA geborene Spieler auf eine NFL-Karriere. In Bradenton (Florida) stellten neun international ausgewählte Spieler drei Monate lang ihre körperlichen und auch psychischen Fähigkeiten unter Beweis. Vier dieser neun Spieler erhalten nun einen Vertrag in der NFL. Neben Bada haben es ein Österreicher, ein Australier und ein Mexikaner geschafft. "Ein großer Traum geht in Erfüllung", sagt der gebürtige Münchner gegenüber SWR Sport.

Dauer 0:40 min David Bada Training David Bada Training

Aus München in die USA

Der Vater eines dreijährigen Mädchens hat 2013 bei den Munich Cowboys mit dem Football angefangen. Über Ingolstadt kam er 2018 nach Schwäbisch Hall. In seiner ersten Saison bei den Unicorns gewann der Defensive Liner direkt die deutsche Meisterschaft in der German Football League (GFL).

Dauer 0:52 min David Bada Spielzüge David Bada Spielzüge

Im zweiten Versuch in die NFL

Der eigentliche Weg eines Spieler in die NFL geht über den Draft, der vergangene Woche in den USA stattfand. "Um sich beim Draft anzumelden, benötigt man einen College-Abschluss oder ein Abitur. Beides besitze ich nicht und konnte mich deshalb nicht anmelden." sagt Bada, der stattdessen zum zweiten Mal am IPP teilnahm - diesmal erfolgreich: "Ich konnte den Trainern und Scouts zeigen, wie ich mich in einem Jahr verbessert habe. Zum Glück hat es gereicht."

Der Sohn eines Togolesen ist nicht der erste Deutsche, der es übers IPP in die NFL geschafft hat. 2019 wurde der gebürtige Stuttgarter Jakob Johnson von den New England Patriots ausgewählt - damals nahm auch David Bada am Programm teil. Aber die Konkurrenz war noch zu stark. "Jakob war in Bradenton mal drei Tage zu Besuch und hat mir so viel erzählt, worauf man in der NFL achten muss. Damit hätte er bestimmt ein ganzes Buch füllen können", erzählt Bada gegenüber SWR Sport. An diese Geschichten wird sich der 25-Jährige bestimmt öfters erinnern, wenn er künftig für die Washington Redskins auf dem Feld steht.

Weiter dranbleiben

Im Moment hat David Bada einen Platz im Practice Squad (Trainings-Team) der Washington Redskins sicher. Ob er es am Ende dann auch in den 53-Kader schafft, wird sich erst im Juli zeigen. Dann wird die Spielerauswahl für die Saison 2020/21 getroffen.