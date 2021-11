Ex-Lauf-Ass Sabrina Mockenhaupt: Instagram kann dich krank machen

Fast jeder Sportler und jede Sportlerin nutzt Facebook oder Instagram. Das hat viele Vor- aber auch Nachteile. Ex-Spitzenläuferin Sabrina Mockenhaupt sprach in der TV-Sendung SWR Sport in RLP über Fluch und Segen der sozialen Netzwerke.

Wenn es Instagram nicht schon gäbe, man hätte es für Menschen wie Sabrina Mockenhaupt erfinden müssen. Die 40-Jährige war schon während ihrer Karriere nicht nur durch sportliche Höchstleistungen, sondern auch durch ihr ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis aufgefallen. Die 45-malige Deutsche Meisterin hatte immer einen Spruch auf den Lippen und ließ die Öffentlichkeit an ihren Höhen und Tiefen teilhaben.

Instagram ist ein Zeitdieb

Trotzdem ist Mockenhaupt froh, dass es Instagram und Co. zu ihrer aktiven Zeit noch nicht gab. "Wenn ich früher einen Mittagsschlaf gemacht habe, dann hätte ich doch keine Zeit gehabt, noch ein Video hochzuladen. Instagram ist schon ein richtiger Zeitdieb", sagt sie im Gespräch mit SWR-Moderator Tom Bartels. Das Ende ihrer sportlichen Karriere war der Beginn ihrer Social-Media-Karriere. Mocki - wie ihre Fans sie nennen - hat mehr als 100.000 Follower. Eine große Fangemeinde, die sie mit Videos zu allen möglichen Themen erreicht. Egal ob mit Fotos von Galaveranstaltungen wie dem Sportpresseball in Frankfurt oder Trainingstipps für stillende Mütter – Mocki unterhält ihre Follower und natürlich bewirbt sie dabei auch das eine oder andere Produkt. Unterm Strich geht es ja schließlich als Influencerin ums Geldverdienen.

Nicht auf Einnahmen als Influencerin angewiesen

Finanziell angewiesen ist Mockenhaupt aber auf die Einnahmen als Influencerin nicht. "Ich kann damit Geld verdienen, aber ich muss es nicht", sagt sie und das ist der entscheidende Unterschied. "Ansonsten kann Dich Instagram krank machen", gibt sie freimütig zu. Dem Zwang, ständig und überall Stories zu posten, der ständige Vergleich mit Anderen und natürlich auch gehässige Kommentare von Menschen, die in der Anonymität jeden Anstand vermissen lassen – all dem kann sie sich auch nicht völlig entziehen, aber sie kann mit einer gewissen Gelassenheit damit umgehen. "Meine These ist, dass das mit sich selbst unzufriedene Menschen sind, die irgendwo im Keller sitzen und anfangen, rumzumäkeln", meint Mockenhaupt zu den anonymen Hasskommentaren.

Schmaler Grat zwischen Fan-Nähe und Shitstorm

Wie schnell aus einem scheinbar harmlosen Posting ein veritabler Shitstorm entstehen kann, haben schon viele Sportler erleben müssen. Da wird ein Video aus der Mannschaftskabine gepostet, ohne darauf zu achten, dass da Aussagen zu hören sind, die nicht für fremde Ohren bestimmt sind. "So schön es ist, Fans hautnah mitzunehmen und ihnen persönliche Einblicke zu gewähren. Man sollte auch an die Konsequenzen denken", sagt Wiebke Dierkes, Sport- und Kommunikationswissenschaftlerin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. "In manchen Fällen ist es auch ratsam, die Betreuung des eigenen Social Media-Auftritts an Profis abzugeben, um sich selbst wieder auf das Wesentliche konzentrieren zu können", rät die Expertin.

Klare Grenzen ziehen

Für Sabrina Mockenhaupt sind die Auftritte in den sozialen Netzwerken eine Möglichkeit, ihre Popularität auch nach der Karriere weiter zu nutzen. Aber sie zieht klare Grenzen. Ihr Kind hält sie inzwischen raus, sie möchte nicht auf Kosten ihrer kleinen Tochter Geld verdienen. Mocki bringt ihre Devise in ihrer unverblümten Art so auf den Punkt: "Ich muss nicht noch auf dem Klo etwas posten und auch nicht jeden Scheiß in die Kamera halten."