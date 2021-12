Bei seinen Bundesliga-Stationen in Köln und Mainz wurde Achim Beierlorzer jeweils vorzeitig entlassen - um schließlich zu Saisonbeginn bei RB Leipzig als Co-Trainer vorerst zwar wieder ins Rampenlicht, wenn auch ins zweite Glied zu rücken. Doch manchmal schreibt der Fußball verrückte Geschichten, denkt sich auch SWR Sport Reporter Stefan Kersthold.

Wenn mich jemand vor einigen Wochen gefragt hätte, welchem früheren Mainzer Trainer ich nach Jürgen Klopp und Thomas Tuchel am ehesten den Sprung in die Königsklasse zugetraut hätte, wäre ich wahrscheinlich erst sehr spät oder gar nicht auf den Namen Achim Beierlorzer gekommen. Schon damals, als Sportvorstand Rouven Schröder - mittlerweile auf Schalke aktiv - seinen alten Spezi aus Fürther Zeiten als Nachfolger von Sandro Schwarz präsentierte, war ich leicht irritiert. Beierlorzers Bilanz aus elf Bundesligaspielen beim 1. FC Köln, wo er kurz zuvor nach nur drei Monaten entlassen worden war: Zwei Siege, ein Unentschieden, acht Niederlagen. Dazu das Aus in der zweiten DFB-Pokalrunde beim damaligen Regionalligisten 1. FC Saarbrücken. Meine Verwunderung über den ehemaligen Sport- und Mathematik-Lehrer wurde größer, als er ein halbes Jahr später im Podcast "kicker meets DAZN" sagte: "Ich habe Köln schon so analysiert, dass das nicht 100-prozentig für mich passt. Aber es war für mich die Chance, in der Bundesliga zu trainieren."

Nur neun Tage nach dem Rauswurf in Köln nach Mainz

Und irgendwie scheint Achim Beierlorzer diese Chance trotz der ausbleibenden Erfolge genutzt zu haben. Nur neun Tage nach dem Aus in Köln heuerte er in Mainz an. Wobei ich mich frage, wie er denn im Nachhinein diese Beziehung analysiert hat. Sie dauerte zwar letztendlich etwas länger, und mit 37 Punkten und Platz 13 in der Saison 2019/2020 gelang auch relativ unspektakulär der Klassenerhalt, doch so richtig gepasst hat die Verbindung meiner Meinung nach nie. Das frühzeitige Aus für Beierlorzer in Mainz kam dann nach zwei Niederlagen nach dem zweiten Spieltag der vorigen Saison. Auch wegen der Geschichte um die zwischenzeitliche Suspendierung des Ungarn Adam Szalai und den damit verbundenen Boykott der Mannschaft einer Trainingseinheit. Am 28. September 2020 war das Kapitel Beierlorzer in Mainz jedenfalls beendet.

Von November 2019 bis September 2020 in Mainz: Trainer Achim Beierlorzer. imago images Imago/ Martin Hoffmann

Rückkehr nach Leipzig statt in den Schuldienst zurück

Ich dachte damals: Ok, jetzt kehrt der gute Herr Beierlorzer in den Schuldienst zurück. Aber da hatte ich wohl die Kontakte im Fußball-Geschäft unterschätzt. Was mit Rouven Schröder in Mainz funktioniert hatte, klappte im Sommer dieses Jahres auch wieder in Leipzig, wo Beierlorzer bereits zwischen 2014 und 2017 in unterschiedlichen Funktionen als Trainer gearbeitet hatte. Er wurde Assistent von Jesse Marsch und durfte den US-Amerikaner während dessen Corona-Erkrankung bereits als verantwortlicher Coach vertreten. Unter anderem beim 5:0-Erfolg in der Champions League beim FC Brügge.

Achim gegen Pep

Und jetzt? Jetzt folgt gar so etwas wie der Ritterschlag für den mittlerweile 54-Jährigen: Jesse Marsch wurde am Wochenende freigestellt. Interimstrainer ist Beierlorzer. Er wird als verantwortlicher Trainer im Champions-League-Spiel gegen Manchester City auf der Leipziger Bank sitzen. Auf Augenhöhe sozusagen mit und nur wenige Meter entfernt vom großen Pep Guardiola. Ich muss zugeben, glauben kann ich das immer noch nicht. Ich wünsche Achim Beierlorzer aber dennoch viel Erfolg.