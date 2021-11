Starke Muskeln, weiches Herz - Mannheimer Box-Legende Charly Graf wird 70

Charly Graf hat ein bewegtes Leben hinter sich. Der Boxer aus Mannheim hat alle Höhen und Tiefen erlebt. Am 16. November wird die Box-Legende 70 Jahre.

Es ist eine kleine Halle. Im gesamten Raum hängen Boxsäcke von der Decke. Laute Schläge ertönen. "Eins, zwei, drei, vier - super", feuert Charly Graf die Kinder an, die an seinem Kurs gegen Gewalt teilnehmen. "Kinder von Gewalt abhalten" – das ist ihm als Anti-Aggressionstrainer ein Herzensanliegen. Denn Charly Graf kennt Seiten im Leben, in denen Gewalt eine Rolle spielte.

Keine einfache Kindheit

Charly Graf wächst schon als Kind in problembehafteten Verhältnissen auf. Mit seiner Mutter wohnt er in den sogenannten Benz-Baracken von Mannheim, ein Elendsviertel der Stadt. Sein Vater ist weg, Geschwister hat er keine. Die einzige Stütze, an der er sich festhalten kann, ist seine Mutter. Doch die ist mit der Situation völlig überfordert. Sie bekommt in Alkoholprobleme und stürzt sich immer wieder in verschiedene Liebschaften. Graf erlebt eine schwere Kindheit.

Ein tiefer Fall

Bereits mit 17 wird Charly Graf Boxprofi. Nach anfänglichen Erfolgen muss er jedoch erste Niederlagen hinnehmen. Wie er damit umgehen soll, überfordert ihn. Er gerät auf die schiefe Bahn: Rotlicht und Gewalt, doch dabei soll es nicht bleiben. In letzter Konsequenz muss er wegen Zuhälterei und Körperverletzung zehn Jahre ins Gefängnis.

Ein Mann mit Kämpferherz

Doch Charly Graf ist nicht nur sportlich gesehen ein Kämpfer. Während seiner Haft plant er sein Comeback und bekommt sogar Unterstützung von der Anstalts-Leitung. Das bringt ihn auf die Erfolgsspur. Charly Graf darf als erster Häftling um einen deutschen Meistertitel kämpfen. Drei Mal holt er sich den Titel. Im Jahr 1985 kann er diesen Titel jedoch nicht mehr verteidigen und beendet aus Frust seine Karriere.

Sein Herzensanliegen

Seitdem engagiert sich die Boxlegende immer wieder in der Gewalt-Prävention bei Kindern. Ein starker Mann mit einem weichen Herz - am 16. November wird Charly Graf 70 Jahre alt.