Trotz einiger Erfolge der rheinland-pfälzischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Tokio: Der Glanz täuscht über vieles hinweg. Die Strukturen für erfolgreichen Leistungssport hierzulande sind schlechter als anderswo in der Republik.

Gold für die Bad Kreuznacher Kanutin Ricarda Funk und für Dorothee Schneider aus Framersheim mit dem Dressur-Team. Silber für den Trierer Richard Schmidt im Ruder-Achter und für Jason Osborne aus Mainz im Doppelzweier. Dazu Bronze für den Ringer Denis Kudla vom VfK Schifferstadt – eigentlich eine sehr gute Olympiabilanz aus rheinland-pfälzischer Sicht. Allerdings, wenn man den aus dem Fußball bekannten Spruch "Nach dem Spiel ist vor dem Spiel" einmal auf das größte Sportfest der Welt überträgt, dann sieht es für die Zukunft nicht allzu rosig aus.

Kanu-Olympiasiegerin Ricarda Funk nach ihrer Ankunft in Frankfurt Imago Imago/ Rene Schulz

Wenige Trainer, wenig Nachwuchs

So verfügt Rheinland-Pfalz insgesamt gerade einmal über 30 hauptamtliche Trainer. Von der Bevölkerungszahl ähnlich große Bundesländer wie Berlin oder Sachsen haben zehn- bis fünfzehnmal so viele angestellte Coaches. Die Folge: Nach Schifferstadt, einstiger Stützpunkt für Ringen, droht das Land weitere seiner fünf Bundesstützpunkte zu verlieren. Gefährdet ist, mangels Nachwuchs, unter anderem auch der Kanu-Stützpunkt in Bad Kreuznach – Heimstätte von Ricarda Funk. Für Thomas Kloth, Abteilungsleiter Leistungssport beim Landessportbund Rheinland-Pfalz (LSB), ist dies eine bedenkliche Entwicklung.

"Fakt ist, dass von unseren fünf Bundesstützpunkten sicherlich der eine oder andere, wie in anderen Bundesländern auch, auf der Kippe steht und wir nächstes Jahr nachweisen müssen, dass die entsprechende Kaderzahl da ist."

Die Zahl der Bundeskaderathleten steht und fällt aber mit den vorhandenen hauptamtlichen Trainern. Oft sind es Ehrenamtliche wie Stefanie Kaul, die den Laden mit viel persönlichem Engagement noch zusammenhalten. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie Sohn Niklas zum Weltmeister im Zehnkampf gemacht.

"Es ist durchaus zum Teil ein Kraftakt und grenzt manchmal auch ein Stück weit an Selbstausbeutung. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine gemeinsame Zeit, die man mit den Athleten hat, die für ganz, ganz, ganz viel entlohnt."

Die Versäumnisse liegen in der Vergangenheit

Seit 13 Jahren ist die Entwicklung des Nachwuchsleistungssports im Land rückläufig. Abzulesen ist dies auch an Ergebnissen und am Anteil in den Bundeskadern. Dabei sind die Zeichen inzwischen erkannt. Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat die Förderung von zwei auf knapp drei Millionen Euro im Jahr erhöht. Kurzfristig ändern wird das allerdings wenig, liegen doch die Versäumnisse in der Vergangenheit. "Das, was wir heute hätten ernten wollen oder können, das hätten wir vor zehn Jahren dann auch eben säen müssen. So ist Leistungssport", findet Thomas Kloth.

"Es gibt immer etwas zu verbessern, auch wenn wir sehr gute Rahmenbedingungen haben", meint Zehnkämpfer Kai Kazmirek. "Es ist aber auch immer ein Prozess. Wir arbeiten daran, neue Trainer zu generieren und zu aktivieren. Das Land hat mehr Mittel zur Verfügung gestellt. Es geht also in die richtige Richtung. Aber es wird Zeit brauchen."