"Herzklopfen": Lea Wagner im Bundesligateam der ARD-Sportschau

Seit mehreren Jahren moderiert Lea Wagner im SWR Fernsehen die Sendung SWR Sport. Künftig wird sie auch Teil des Moderatoren-Teams für die Bundesliga-Sportschau in der ARD sein.

Lea Wagner steigt in die erste Liga auf. Die 28-Jährige SWR-Moderatorin wird künftig neben Alexander Bommes und Esther Sedlaczek in das Moderatoren-Team der Bundesliga-Sportschau am Samstag rücken und damit das fussballerische "Flaggschiff" in der ARD-Berichterstattung bereichern. Wagner wird Jessy Wellmer ersetzen, die im Ersten in den Nachrichten-Bereich, zu den 'tagesthemen' wechselt. Lea Wagner soll "künftig die Traditionsmarke des ARD-Sports mit ihrem Wissen und ihrer Energie bereichern", so ARD-Programmdirektorin Christine Strobl. Bislang berichtete sie bereits in der Freitag-Sportschau auf One von der Zweiten Bundesliga.

Schon als Kind der "große Traum von der Sportschau"

Jetzt also der Sprung in die Bundesliga-Berichterstattung: "Während andere Kinder davon träumten, Fußballerin oder Fußballer, Sängerin oder Sänger zu werden, war für mich die Sportschau schon ganz früh der große Traum", freut sich die gebürtige Wiesbadenerin auf die neue Aufgabe. Den Weg nach oben ist die Sportjournalistin dabei Schritt für Schritt gegangen: "Von meinem ersten Schülerpraktikum mit 15 Jahren in der Sportredaktion des SWR über viele Werkstudentenjobs innerhalb der ARD bis zu meiner ersten Stelle als Sportredakteurin - ich konnte überall viel lernen und bin für die Begegnungen auf diesem Weg sehr dankbar".

Seit 2021 an der Skisprung-Schanze: Lea Wagner IMAGO Imago / Ulrich Wagner

Seit 2018 ist Lea Wagner in der Sportredaktion des SWR tätig und hier vor allem als Moderatorin der Sportsendungen im SWR Fernsehen im Einsatz. Daneben steht sie auch für den Hessischen Rundfunk vor der Kamera. Vielfältige Erfahrung also im Gepäck für die neue Herausforderung Sportschau: "Da ich immer auch als Autorin Beiträge gemacht habe, weiß ich, wie viel Arbeit und Kreativität in so einer Sendung steckt. Für mich ist es eine große Ehre, diese Spielberichte von unseren starken Autoren präsentieren zu dürfen.“ Auch ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky freut sich auf das neue Gesicht in der Bundesliga-Sportschau: "Lea ist ein absolutes ARD-Gewächs und hat sich in den letzten Jahren beim SWR hervorragend entwickelt. Im ARD-Sport war sie schon in ganz unterschiedlichen Rollen im Einsatz und hat überall gezeigt, welche großartige Arbeit sie macht.“

Garantiert Herzklopfen vor der Premiere

Überregional moderiert Lea Wagner seit November 2021 gemeinsam mit ARD-Experte Sven Hannawald die Übertragungen vom Skispringen im Ersten. Auch bei der Fußball-WM in Katar war sie für die ARD im Lager des deutschen Nationalteams im Einsatz. „In erster Linie ist das, was man dann im Fernsehen sieht, eine Teamleistung", weiß Wagner aus eigener Erfahrung, "die Herausforderung ist natürlich riesig, aber ich kenne das Sportschau-Team und das Studio bereits durch andere Formate und weiß, dass ich von absoluten Profis unterstützt werde. Dennoch bin ich mir sicher, dass das Herzklopfen bei den ersten Sendungen enorm sein wird.“