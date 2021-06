Der Däne Kasper Hjulmand findet bei dieser EM seit dem Drama um Christian Eriksen immer den richtigen Ton und hat das Team zu einer verschworenen Einheit geformt. Nun hat er mit Dänemark das Achtelfinale erreicht. Schon als Trainer von Mainz 05 hatte er seine Spuren hinterlassen.

Sie hofften auf eine magische Nacht, und es wurde eine magische Nacht. Die Dänen haben sich am Montagabend in Kopenhagen in einen Rausch gespielt, Russland mit 4:1 besiegt und das Achtelfinale der EM erreicht. Wer hätte daran vor einer guten Woche geglaubt? Im ersten Spiel gegen Finnland erlebte die Mannschaft einen kollektiven Schockmoment, als Christian Eriksen vor den Augen seiner Mitspieler nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden musste. In diesem Ausnahmezustand übernahm Kasper Hjulmand eine wichtige Rolle.

Deutliche Kritik an der UEFA

Er kritisierte die UEFA scharf, weil der Verband es den Spielern aufbürdete, selbst zu entscheiden, wann das unterbrochene Spiel gegen Finnland fortgesetzt werden sollte. Der Trainer musste einen Spagat hinbekommen - einerseits Rücksicht nehmen auf die spezielle psychische Situation jedes einzelnen Spielers und gleichzeitig den sportlichen Fokus nicht aus den Augen verlieren. Nach zwei Niederlagen gegen Finnland und Belgien nun also dieses grandiose Comeback gegen Russland. Dies ist auch ein Verdienst von Hjulmand, den die Fans nach dem Spiel deshalb nochmal ganz alleine vor die Südtribüne des Parken-Stadions riefen, um ihn zu würdigen.

Die Anderen im Blick

Kasper Hjulmand ist vermutlich genau der richtige Trainer zur richtigen Zeit für die dänische Nationalmannschaft. Der 49-Jährige gilt als besonnener und reflektierter Mensch, dessen Horizont über den Fußball hinausragt. Ein Trainer, dem menschliche Werte ebenso bedeutsam sind, wie sportlicher Erfolg. Sich selbst nimmt er dabei nicht so wichtig, die Mannschaft, der Verein oder sogar das ganze Land stehen immer im Mittelpunkt seiner Arbeit. Selbst Age Hareide, sein Vorgänger als Nationaltrainer Dänemarks, der nicht ganz freiwillig seinen Platz für Hjulmand räumen musste, spricht nur positiv über ihn. Hjulmand hinterlässt nirgends verbrannte Erde, obwohl es nicht bei allen seinen Stationen optimal lief. So wie bei Mainz 05.

Nachfolger von Thomas Tuchel in Mainz

Nach dem überraschenden Abgang von Thomas Tuchel, der trotz Europa League-Qualifikation die Mainzer mit seinem Rücktritt vor Vertragsende vor den Kopf gestoßen hatte, verpflichtete der damalige Manager Christian Heidel den hierzulande völlig unbekannten Dänen. "Wir sind sicher, dass es mit Kasper Hjulmand hier nahtlos weitergehen wird. Er hat uns in den Gesprächen tief beeindruckt, wie er seine Philosophie erklärt hat, seine Ausstrahlung, die Art, wie er spricht und was er sagt. Er macht alles ein wenig anders als andere", zeigte sich Heidel im Mai 2014 überzeugt davon, wieder einmal einen Erfolgstrainer aus dem Hut gezaubert zu haben.

Zu brav und emotionslos für die Bundesliga?

Doch so ganz nahtlos war der Übergang von Tuchel zu Hjulmand dann doch nicht. Noch bevor die Bundesliga-Saison begonnen hatte, war Mainz 05 mit dem dänischen Trainer bereits in der Europa League-Qualifikation an Asteras Tripolis (Griechenland) gescheitert und im DFB-Pokal gegen den drittklassigen Chemnitzer FC ausgeschieden. Ein Fehlstart für den Tuchel-Nachfolger, der dann aber in der Bundesliga einen Startrekord von acht Spielen ohne Niederlage hinlegte. Ab dem neunten Spieltag drehte sich aber auch hier die Bilanz. Nach nur einem Sieg aus den folgenden 13 Spielen, zog Mainz die Reißleine. Kasper Hjulmand musste nach nur sieben Monaten schon wieder gehen, Martin Schmidt übernahm das Ruder.

Aus den Worten Heidels lässt sich ablesen, woran der Däne womöglich scheiterte. "Jetzt sind andere Fähigkeiten gefragt, und wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass Kasper Hjulmand für den Abstiegskampf nicht der richtige Trainer ist", so die damalige Einschätzung des Managers. Zu brav, zu ruhig, zu wenig emotional, das waren die Attribute, die man Hjulmand anhängte. Ein anständiger, angenehmer Typ zwar, der mit der nötigen Ruhe möglicherweise langfristig eine Mannschaft entwickeln kann, der aber für das kurzlebige Bundesligageschäft nicht gemacht ist.

Klare Prinzipien

Der Abgang des Dänen erfolgte leise und ohne böse Worte. Er trage Mainz 05 noch immer ein wenig im Herzen, sagte er kürzlich in einem SWR-Interview, als er seinem Landsmann Bo Svensson viel Glück im Abstiegskampf wünschte. Seine Maxime drückte er einmal so aus: "Sei Du selbst, sei ehrlich, sag was Du denkst, tu was du sagst und überzeuge die Mannschaft von dem, was Du tust." Mit dieser Einstellung ist Kasper Hjulmand auch nach seiner Entlassung in Mainz gut gefahren.

Erfolgsgeschichte als Nationaltrainer?

Seit August 2020 ist er nun Nationaltrainer von Dänemark. Die Europameisterschaft ist sein erstes großes Turnier. Niemand konnte wissen, was für eine atemraubende Geschichte Hjulmand dort erleben wird. Bisher hat er sie nicht zuletzt dank seiner empathischen Persönlichkeit mit Bravour gemanagt. Christian Eriksen geht es wieder erstaunlich gut, die Dänen stehen im Achtelfinale, die Euphorie ist grenzenlos.

Die letzten Kapitel in diesem Fußball-Märchen müssen noch geschrieben werden. Auf das Ende darf man sehr gespannt sein.