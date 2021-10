Mutig und entschlossen: Karla Borger ist Präsidentin von Athleten Deutschland

per Mail teilen

Weltklasse-Beachvolleyballerin Karla Borger (32) tritt die Nachfolge von Fechter Max Hartung an der Spitze von Athleten Deutschland an. Die Stuttgarterin gilt als mutig und als kritischer Geist.

Der frühere Fecht-Weltmeister Hartung (32) hatte sich wie alle anderen Präsidiumsmitglieder nicht mehr zur Wahl gestellt. Der Verein Athleten Deutschland mit seinen etwa 1.400 Mitgliedern vertritt unabhängig und professionell die Interessen von deutschen Kaderathleten und -athletinnen.

Athletin mit Haltung

Die Vize-Weltmeisterin von 2013 ist nicht nur Gründungsmitglied des Vereins, sie ist auch eine mutige Frau mit klaren Standpunkten und einem kritischen Geist. Borger ist Sternzeichen Skorpion. Skorpione gelten als ausdauernd, belastbar, entschlossen und furchtlos. "Für den Leistungssport ist das gut," sagte sie kürzlich dem SWR.



Sie kritisierte immer wieder den Deutschen Volleyball-Verband ("Wie sollen wir als deutsche Athleten mehr Medaillen holen, wenn in anderen Ländern gedopt oder manipuliert wird? Außerdem reichen die Gelder bei uns vorne und hinten nicht.") und setzte sich zuletzt für Frauenrechte (sie positionierte sich gegen Kleidervorschriften bei einem Turnier in Katar) ein. Auch über ihre eigene Gebärmutterhalskrebs-Erkrankung sprach sie öffentlich, um andere Frauen zu ermutigen, sich um ihre Vorsorge zu kümmern.

Sportlich lockt Paris 2024

Als neue Präsidentin von Athleten Deutschland möchte sie an der Basis noch mehr helfen und unterstützen. Unabhängig von ihrer Aufgabe hat sich sich auch sportlich noch große Ziele gesetzt. Unabhängig von einer weiteren Zusammenarbeit mit Partnerin Julia Sude (zuletzt Sieg beim World-Tour-Finale auf Sizilien) will Borger zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris.