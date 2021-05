per Mail teilen

Die Initiative "#BewegtEuch" will Sport für Kinder und Jugendliche auch unter Pandemie-Bedingungen ermöglichen. Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner und Ringer-Weltmeister Frank Stäbler engagieren sich als Botschafter. In Tübingen und Berlin sollen Modellprojekte durchgeführt werden.

Fettleibigkeit, Essstörungen, Diabetes, psychische Probleme und Entwicklungsdefizite: Bis zu 1,5 Millionen Kinder in Deutschland leiden an den Folgen der Pandemiebedingungen und, nachdem sich seit mehr als fünf Monaten fast der gesamte Breitensport im Lockdown befindet, an Bewegungsmangel. Diese gravierenden Schäden haben die Initiatoren von "#BewegtEuch" jetzt offensichtlich zum Handeln bewogen.

"Kinder sind das Wertvollste, was wir haben"

Die Notärztin Lisa Federle, Pandemiebeauftragte des Landkreises Tübingen, ARD-Sportmoderator Michael Antwerpes und Schauspieler Jan Josef Liefers wollen Kindern und Jugendlichen auch in Corona-Zeiten Bewegung und Sport ermöglichen. In einer Pressemitteilung betonen sie: "Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. So sollten sie auch behandelt werden."

"Unsere Kinder und Jugendlichen leiden heute massiv unter der Pandemie. Ohne regelmäßige Aktivität an der frischen Luft verkümmern nicht nur ihre Körper, sondern auch ihre Seelen." Magdalena Neuner, Biathlon-Olympiasiegerin und #BewegtEuch-Botschafterin

Da die 7-Tage-Inzidenz für Baden-Württemberg aktuell bei 184,6 (Stand: 2. Mai 2021) liegt, greifen derzeit die Maßnahmen der sogenannten "Bundes-Notbremse". Für den Sport heißt dies bei einer Inzidenz über 100: Kontaktlose Individualsportarten dürfen nur alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts ausgeübt werden. Kinder bis einschließlich 13 Jahren dürfen lediglich in Kleingruppen von maximal fünf Personen kontaktlosen Sport im Freien treiben. Wichtige Bewegungsmöglichkeiten und soziale Kontaktformen sind für Kinder und Jugendliche also erheblich eingeschränkt.

"Als ehemalige Spitzensportlerin und Mutter von zwei Kindern unterstütze ich die Aktion "#BewegtEuch" von ganzem Herzen, weil die Bewegung unserer Kinder für ihre geistige, soziale und motorische Entwicklung elementar wichtig ist." Christina Obergföll, Weltmeisterin Speerwurf

Professor Ansgar Thiel, Leiter des Instituts für Sportwissenschaft der Universität Tübingen und Förderer der Initiative, sagt dazu: "Ich erkenne geradezu ein Infektions-Paradoxon. Mit Sportverboten möchte man die Gesundheit der Menschen schützen. Aber gleichzeitig tragen diese Verbote dazu bei, dass die Menschen körperlich abbauen, sozial isoliert werden und auch psychisch enorm leiden." Mit Gerhard Scheuch unterstützt auch einer der führenden deutschen Aerosol-Forscher "#BewegtEuch". Ihm zufolge belegen wissenschaftliche Studien, dass beim Sport an der frischen Luft eine Ansteckung über Aerosole praktisch ausgeschlossen ist. "Draußen ist das Risiko minimal im Vergleich zu Innenräumen", sagt der Wissenschaftler, "deshalb sollten wir alles tun, um die Kinder zu motivieren, rauszugehen."

Große Unterstützung von Spitzensportlern

Zahlreiche Prominente aus Sport, Kultur, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unterstützen die Initiative "#BewegtEuch". Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch (Ski Alpin), Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting, Fußballtrainerlegende Ottmar Hitzfeld, Rekordturnerin Elisabeth Seitz oder Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Nordische Kombination) sind ebenso mit dabei wie EU-Kommissar a.D. Günther Oettinger oder die Virologen Martin Stürmer und Klaus Stöhr.

"Ich habe als Trainer in meinen Spielern immer mehr gesehen als talentierte Profis, die funktionieren müssen. Mir ging es auch immer um den Menschen. Die jungen Leute brauchen endlich wieder dieses Gesehen-Werden. In Sportvereinen passiert genau dies." Ottmar Hitzfeld, Trainer-Legende

Die Initiatoren sprechen sich für eine kontrollierte Öffnung des Kinder- und Jugendsports aus und wollen ihre Ideen in Modellprojekten in Berlin und Tübingen erproben. Voraussetzung für die Teilnahme an den Übungseinheiten soll für Trainer:innen und Trainierte ein tagesaktueller negativer Schnelltest sein, außerdem ist auf eine unbedenkliche Anfahrt zur Trainingsstätte zu achten.

Der Versuch soll wissenschaftlich begleitet werden. Die Forscher wollen Fakten und Erkenntnisse sammeln, damit das Konzept auch an anderen Orten rasch umgesetzt werden kann.

