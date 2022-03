Julia Niemann ist Tanzsportlerin und mittlerweile Tanztrainerin. Sie lebt in Stuttgart. Sie und ihr ukrainischer Ehemann bewältigen den Krieg auf ihre Weise.

Seit dem 24. Februar 2022 ist für Julia Niemann nichts mehr, wie es vorher war. Die 38-Jährige ist ehemalige Profitänzerin. Heute ist sie Tanzlehrerin in Feuerbach, einem Stadtteil Stuttgarts und zweifache Mutter. Und: Sie ist Russin. Ihr Ehemann stammt aus der Ukraine. Der Krieg ist nun seit Wochen ihr täglicher Begleiter.

Ihre Beziehung hat der Krieg dennoch nicht vergiftet, denn das Paar ist sich einig über die Rolle Russlands. Doch das ist nicht überall so. Familien, Beziehungen und Freundschaften zerbrechen an der aktuellen Situation. Zu unterschiedlich sind die Meinungen, zu tief die Wunden. Das stimmt die Tanzlehrerin traurig. Zwei Länder, die immer eng verbunden waren, trennt jetzt eine scheinbar unüberwindbare Hürde.

"Es gibt keine Gründe, warum man 2022 einen Krieg führen muss."

Julia Niemann kommuniziert über "Geheimchat" mit Onkel in Russland

Julia Niemann spricht von einer "schwierigen Zeit". Es sei emotional sehr belastend, der Krieg "eine Katastrophe". Immer wieder ringt sie mit ihren Worten, ist fassungslos. Aber der Krieg ist Realität. Das erlebt sie hautnah, denn Teile ihrer Familie leben bis heute in Russland. Die Kommunikation ist extrem schwierig und gefährlich. Bis zu 15 Jahre Haft drohen für "falsche" Aussagen über die Situation in Russland. Als falsch gilt, was nicht der offiziellen Sprachregelung in Russland entspricht. Deshalb kommunizieren ihr Onkel und sie über einen "Geheimchat", wie sie es nennt, der Nachrichten automatisch löscht. Dennoch findet der Kontakt nur sporadisch statt. Zu groß ist die Angst, jemanden in Gefahr zu bringen.

Gemeinsam mit Tanzpartner Simon Reuter blickt Julia Niemann auf eine erfolgreiche Karriere zurück. imago images Suedraumfoto

„Ich verstehe nicht, warum sich der durchschnittliche Russe keine Fragen stellt.“

Niemanns Heimatliebe endet bei der Regierung

Die Bevölkerung bemerkt die Probleme. Doch die jahrelange massive Propaganda wirkt. "Tagein, tagaus berichten russische Medien von ukrainischen Faschisten und Neonazis, die die russische Bevölkerung ausrotten wollen", erklärt Niemann im Gespräch mit SWR Sport. Das spaltet die Meinung und Gesellschaft.

Protestierende werden niedergeschlagen oder festgenommen, die Einschränkungen für die Bevölkerung immer sichtbarer. "Es ist schlimm zu beobachten. Es ist mein Heimatland. Ich liebe dieses Land.", sagt Julia Niemann, die bis zu ihrem 14. Lebensjahr in Russland aufgewachsen ist. Ihre Heimatliebe endet bei der Regierung. Deshalb kann die 38-Jährige, die in Donskoj geboren wurde, nicht nachvollziehen, wie selten Sportler und Sportlerinnen Stellung beziehen. Stattdessen schweigen sie zu den aktuellen Geschehnissen.

"Es tut mir wahnsinnig leid für die russischen Sportler, aber die Ukrainer können noch weniger etwas dafür."

Niemann begrüßt russische Ausschlüsse aus Sportwelt

Die Sportwelt wiederum reagiert mit Ausschlüssen. Für Niemann die richtige Entscheidung. "Ich weiß, dass viele gezwungen werden. Aber man hat immer eine Möglichkeit", sagt sie. Eine Möglichkeit: Das bedeutet im Zweifel die Flucht aus Russland. Niemann weiß das und spricht von einer "Entscheidung zwischen Gewissen und Komfort". Die Situation ist schwierig, auch das ist ihr bewusst. Deshalb wolle die 38-Jährige auch keinem Sportler einen Vorwurf machen, aber über die sportlichen Konsequenzen müsse man sich dann genauso wenig wundern.

Es ist eine Mischung aus Angst, Mitgefühl und Hilflosigkeit, die aus ihr spricht. Immer wieder betont sie, dass ihre Gefühle nicht mit dem zu vergleichen sind, was die Menschen in der Ukraine durchmachen. Niemand weiß, was Putin plant oder wie es weitergeht. Menschen sterben, fliehen oder verlieren ihr Zuhause - mehr noch: Sie bekommen ihr Zuhause weggenommen.

Auch die Weltmeisterin im Lateintanz, Kristina Moshenska, bangt um ihre Familie, die in der Ukraine lebt. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner und Lebensgefährten Marius-Andrei Balan setzte sie bei den deutschen Meisterschaften im Lateintanz deshalb ein Zeichen der Solidarität und tanzte in einem blau-gelben Kleid.

Humanitäre Hilfe für Ukraine

Solidarität und Unterstützung haben auch im Leben der ehemaligen Vize-Europameisterin Julia Niemann eine große Rolle eingenommen. Sie sammelt und schickt humanitäre Hilfe in die Ukraine. Außerdem steht sie im engen Kontakt mit ihrer "Tanzfamilie". Gemeinsam soll Ukrainern, die nach Deutschland fliehen, der Start erleichtert werden. Das Tanzsportzentrum Feuerbach möchte ukrainischen Tänzerinnen und Tänzern darüber hinaus kostenloses Training anbieten.

Heute trainiert Niemann den Nachwuchs des TanzSportZentrum Feuerbach. SWR

Der Zusammenhalt ist groß, denn Sport kann Brücken bauen. Das vermittelt die Trainerin auch ihren Tanzschülern in Feuerbach. Mit dabei: viele Kinder mit ukrainischen Wurzeln. Die Beziehung untereinander hat sich nicht verändert. Auch weil Niemann klar zu ihrer Position gegen Putin steht und offen das Gespräch zu den Eltern suchte.

"Wir können uns nicht aussuchen, in welchem Land wir geboren sind, aber wir können uns aussuchen, ob wir Menschen oder Unmenschen sind."

Trotzdem haben russische Menschen in Deutschland vermehrt mit Anfeindungen und Hass zu kämpfen. Die Tanzlehrerin, die seit 15 Jahren den deutschen Pass besitzt, findet dazu klare Worte: "Man muss in jeder Situation Mensch bleiben und man kann nicht alle über einen Kamm scheren". Hass, so sagt sie, sei nie mit Hass zu bekämpfen.

Ein Blick in die Zukunft

Das Tanzen dient der 38-Jährigen dabei als gute Ablenkung: "In der Zeit, wo man tanzt, liest man keine Nachrichten.", sagt sie schmunzelnd. Eine Dauerlösung ist das nicht. Der Wunsch für die Zukunft scheint deshalb klar und heißt Frieden. "Wir müssen alle menschlicher werden und mehr aufeinander zugehen. Mehr zuhören, im Dialog bleiben", sagt Julia Niemann.

Das Beispiel Julia Niemann zeigt: im Dialog bleiben - gemeinsam und friedlich. Es kann funktionieren.