Sportmedizinerin mahnt: "Ein schnelles Eingreifen ist wichtig"

Die Bulimie-Erkrankung von Ex-Turnerin Kim Bui ist kein Einzelfall im Sport. Die Tübinger Sportmedizinerin Christine Kopp berät seit Jahren Athletinnen und Athleten mit Untergewicht und Essstörungen.

SWR Sport: Frau Dr. Kopp, die ehemalige Spitzenturnerin Kim Bui hat ihre frühere, langjährige Bulimie-Erkrankung öffentlich gemacht. Wie wichtig ist ein solches Statement, um das Thema Essstörungen aus der Tabuzone herauszuholen?

Christine Kopp: Sehr wichtig, da die AthletInnen so wissen, dass sie mit Ihren Problemen nicht alleine sind und dass es nicht schlimm ist, sich zu outen. Oft herrscht hier ja eine Scham, die, wenn sie überwunden ist, auch ein erster Weg der "Heilung" sein kann.

Ist der Sport ein besonders gefährliches Terrain für Essstörungen?

In einigen Sportarten hält sich die Überzeugung, dass es vermeintlich leistungsfördernd ist, sich an der unteren Grenze des Body-Mass-Index zu bewegen. In anderen ist es ästhetisch möglicherweise sogar gewollt, ein Sixpack auszubilden oder wenig Körperfett zu haben. Und dann gibt es Sportarten wie zum Beispiel Ringen, in denen Gewichtsklassen einzuhalten sind. Wir sehen Athleten aus allen Sportarten, die sich durch die Ernährung zu "optimieren" versuchen, wie sie sagen, und dann in eine gefährliche Spirale geraten können: Langstreckenlauf, Gymnastik, Karate, Skispringen, Volleyball – oder eben Kunstturnen, wie bei Kim Bui.

Kim Bui rutschte mit 15 in die Bulimie, weil sie auf Anraten ihrer Trainerin abnehmen wollte. Wo liegt beim Gewicht die rote Linie, die man nicht überschreiten darf?

Also, man darf Sportler auch nicht stigmatisieren: Selbstverständlich kann jemand dünn sein und sich vollkommen normal ernähren. Ein Großteil der Essstörungen im Sport entwickelt sich aber aus einer Reduktion der Energiezufuhr, RED-S genannt. Das kann Störungen im Hormonhaushalt auslösen - und dann zu den Symptomen des Energiedefizits führen: Immundefekte oder zum Beispiel Herzrhythmusstörungen. Die rote Linie ist individuell, da nicht nur das Gewicht entscheidend ist sondern auch eventuelle Zusatzerscheinungen wie Hormonstörungen, Infektanfälligkeiten etc.

Sportmedizinerin Dr. Christine Kopp picture-alliance / Reportdienste Frank May

Bei welchen Anzeichen sollten bei Eltern, Trainern oder Betreuern die Alarmglocken klingen?

Wenn man feststellt, eine Athletin oder ein Athlet wird dünner, muss sofort eingegriffen werden. Dann lässt sich ein Übergang in eine Essstörung in der Regel noch vermeiden - oder wenigstens die Chronifizierung verhindern, die schwer zu behandeln ist. Ein weiteres Anzeichen ist, dass ein Sportler sagt: Ich trainiere und trainiere und werde nicht mehr besser. Oder: Irgendwas stimmt nicht, ich bin immer müde. Wenn bei Athletinnen die Regelblutung ausbleibt, ist das ein Signal. Ebenso häufige Infekte, Hormonstörungen, etwa eine Schilddrüsenunterfunktion, oder Ermüdungsfrakturen.

Der Gesundungsprozess dauerte bei Kim Bui mehrere Jahre. Ist die Heilung von Essstörungen häufig eine langwierige Angelegenheit?

Für die Zeit der Heilung gilt folgende Faustregel: Die Gewichtszunahme kann innerhalb von Wochen passieren. Bis die Hormone sich regulieren, sind es Monate. Und bis die Knochendichte sich erholt, vergehen Jahre. Deshalb: Wehret den Anfängen! Wir kennen Fälle von Depressionen als Folge des Energiedefizits: Das ist besorgniserregend, weil es sich durchs Leben ziehen kann. Manche Athletinnen hatten im Alter von 25 Jahren noch nie ihre Regelblutung. Es kann dazu führen, dass vielleicht später ein Kinderwunsch nicht erfüllbar ist.

Die Therapie "braucht Zeit"

Was passiert, wenn Sie in Ihrer Anlaufstelle in Tübingen bei den SportlerInnen Anzeichen wie Untergewicht oder Essstörungen entdecken?

Je nach Auffälligkeit entscheiden wir, welche Fachleute hinzugezogen werden. Der Vorteil hier in Tübingen ist, dass ich feste Ansprechpartner habe. Ich habe mir über vier Jahre ein Netzwerk aufgebaut. Bei Ausbleiben der Regelblutung ist die Frauenklinik die erste Station, dort wird unter anderem der Hormonstatus geprüft. Wenn jemand mehrere Ermüdungsbrüche hatte, bespricht man sich mit dem Osteologen. Bei Anzeichen für eine beginnende Essstörung geht es, je nach Alter, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie oder in die Psychosomatik. Dort wird ein langes Anamnesegespräch geführt. Manchmal reicht dann eine ausführliche Ernährungsberatung, manchmal empfiehlt sich eine Therapie - wie bei zum Beispiel Kim Bui. Oder ein Athlet, eine Athletin muss direkt stationär bleiben - solche schlimmen Fälle hatten wir leider auch.

Wie schwierig ist die Behandlung einer Essstörung?

Grundsätzlich ist mir wichtig, dass die Erstdiagnose bei uns binnen zwei Wochen abgeschlossen ist. Hat sich eine Essstörung erst einmal chronifiziert, wird es schwieriger, sie zu therapieren. Entdeckt man aber eine Athletin, die vielleicht erst vier oder fünf Kilo abgenommen hat, dauert es vielleicht nur ein halbes bis dreiviertel Jahr, bis das wieder im Lot ist. Denn das Essverhalten muss wieder umgestellt werden. Das braucht Zeit. Je nach Ausprägung der Essstörung muss ich als Ärztin auch mal ein Trainingsverbot oder ein Wettkampfverbot aussprechen.

Welche Hilfen oder welches Wissen benötigt das Umfeld der Betroffenen (Familie, Freunde, TeamkollgInnen, TrainerIn), um sie bestmöglich unterstützen zu können?

Erst mal müssen alle wissen, dass eine Essstörung eine ernstzunehmende Erkrankung ist, die im schlimmsten Fall auch zum Tod führen kann. Dann sollte in die weitere Therapie das gesamte Umfeld einbezogen werden. Dies auch um ganz klare Behandlungsstrategien durchführen zu können. Sollte ein Sportverbot bestehen, müssen die TrainerInnen verstehen, warum, und diese Entscheidung mittragen. Dasselbe gilt für Eltern und Lebenspartner. Je besser man im Team arbeitet, umso besser sind in der Regel die Ergebnisse.