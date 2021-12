Olympiasiegerin Miriam Welte: Sportler müssen nicht zu politischen Themen Stellung beziehen

Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte ist kürzlich zur Vize-Präsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gewählt worden. Die Ex-Sportlerin aus Kaiserslautern ist auch als Sportfunktionärin ambitioniert. SWR Sport hat mit ihr über ihr neues Amt gesprochen.

Frau Welte, herzlichen Glückwunsch zur Wahl als Vizepräsidentin im DOSB. Sie sind ja bereits Vizepräsidentin im Landessportbund Rheinland-Pfalz. Was hat Sie denn dazu bewogen, sich auch im DOSB zu bewerben?

Miriam Welte: Also ich habe mich erst mal gar nicht aktiv um irgendeinen Posten bemüht. Tatsächlich war es so, dass ich vor etwa vier Wochen angerufen wurde. Wolfgang Bärnwick, unser LSB-Präsident in Rheinland-Pfalz, saß in der Findungskommission für das neue DOSB-Präsidium und da ist wohl mein Name gefallen.

Er hat mich dann gefragt, ob ich mir überhaupt vorstellen könne, zu kandidieren. Ich musste mich dann mit dem Thema erst mal so ein bisschen auseinandersetzen. Ich hatte mich vorher überhaupt nicht darum gekümmert. Aber dann habe ich viele Gespräche geführt mit meiner Familie und zugesagt. Denn es ist für mich schon eine ganz große Ehre, überhaupt gefragt zu werden, im größten deutschen Sportverband ein Amt zu übernehmen.

Welche Schwerpunkte werden Sie denn beim DOSB jetzt setzen? Gibt es ein bestimmtes Ressort, für das Sie zuständig sein werden?

Welte: Nein, es ist nicht wirklich festgeschrieben. Inzwischen gibt es keine Ressorts mehr, so wie wir es beim Landessportbund noch haben. Es gibt insgesamt fünf Vizepräsidenten bzw. -Präsidentinnen. Und die Aufgaben werden untereinander aufgeteilt. Aber wenn man sich die unterschiedlichen gewählten Personen anschaut, dann sieht man schon, dass bei mir ganz klar der Schwerpunkt auf dem Leistungssport liegt. Aber ich finde, dass auch Jugend- und Kindersport sowie Vereinssport superwichtige Themen sind , die mir am Herzen liegen und für die ich mich stark machen will. Das Vereinssystem, das wir in Deutschland haben, das ist einmalig und superwichtig, nicht nur für den Leistungssport, sondern auch für die komplette Gesundheit unserer Bevölkerung.

Der DOSB hatte zuletzt kein allzu gutes Bild in der Öffentlichkeit abgegeben. Der abgelöste Präsident Alfons Hörmann musste gehen, weil das Betriebsklima offensichtlich extrem schlecht war. Wie schätzen Sie denn die Situation jetzt unter dem neuen Präsidenten Thomas Weikert ein? Was muss sich schnellstmöglich ändern beim DOSB?

Welte: Diese Frage kann ich so gar nicht beantworten, weil ich einfach nicht weiß, was da wirklich stimmt und die ganzen Hintergründe kenne ich nicht. Ich will jetzt nach vorne schauen und die Arbeit auf mich zukommen lassen. Mit Thomas Weikert habe ich auch schon sprechen können, er macht auf mich einen sehr vernünftigen, netten Eindruck. Ich glaube, dass er einfach etwas bewegen will, genauso wie alle anderen Präsidiumsmitglieder.

Natürlich muss das aufgearbeitet werden, was da jetzt an negativer Stimmung noch da ist. Aber letztendlich geht es jetzt darum, mit einem vertrauensvollen Miteinander die neuen Themen anzupacken.

Im Februar stehen die Olympischen Winterspiele in Peking an, und die Kritik am Ausrichterland nimmt wegen der Menschenrechtslage immer mehr zu. Die USA haben jetzt einen diplomatischen Boykott angekündigt. Das heißt, keine Mitglieder der Regierung werden nach China reisen, und auch in Deutschland könnte das noch ein Thema werden. Wie stehen Sie als Ex-Sportlerin zum Thema Boykott, sowohl den diplomatischen als auch einen kompletten?

Welte: Ich würde das für eine Katastrophe halten. Das hat man ja 1980 und 1984 gesehen. Du trainierst dein Leben lang daraufhin, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Und du hast vielleicht nur einmal in deinem Leben überhaupt die Chance, dich zu qualifizieren. Ein Boykott auch für die Athleten wäre quasi wie ein Berufsverbot. Das wäre einfach nur wahnsinnig schmerzlich.

Und was die politische Ebene betrifft: Es ist nun mal so, dass Olympische Spiele immer auch mit Politik zu tun haben und wenn einzelne Regierungen sich für einen diplomatischen Boykott entscheiden, dann ist es die Entscheidung von eben diesem Land oder der Regierung dort. Aber man sollte die Athleten in Ruhe lassen. Die können ja nichts dafür, in welche Länder Olympische Spiele vergeben werden. Die wollen einfach nur tollen, fairen und guten Sport abliefern.

Thomas Weikert hat sich da ja auch schon geäußert und ist eigentlich gegen jede Form von Boykott. Er meint, man müsste hinfahren, aber dann vor Ort kritisieren. Müssen Sportler und Sportlerinnen in Peking zu der Menschenrechtslage Stellung beziehen?

Welte: Ich habe es immer vermieden, mich in irgendeine politische Richtung drängen zu lassen oder zu irgendwelchen Aussagen hinreißen zu lassen, die mit irgendwelchen politischen Themen zu tun haben, weil ich mich immer ganz neutral verhalten wollte. Und so sollte man auch jedem Athleten selbst überlassen, ob er sich äußern will oder nicht.

Natürlich beschäftigt man sich auch mit den Ländern, in die man reist, und hinterfragt viele Dinge, die für uns nicht nachvollziehbar sind. Das ist jetzt vielleicht auch in China der Fall. Aber wie gesagt, die Athleten fahren dorthin, um bestmögliche Leistungen zu erbringen und nicht, um sich zu irgendwelchen politischen Themen äußern zu müssen.