Rheinland-Pfalz droht Corona-Warnstufe 2: Was ändert sich für den Sport?

In Rheinland-Pfalz gilt seit dem 8. November eine neue Corona-Bekämpfungs-Verordnung. Da der Wert der Intensivbetten-Belegung stetig wächst, steht das Land vor der Corona-Warnstufe 2. Wie wirkt sich das auf den Sport aus?

Um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, gilt in Rheinland-Pfalz ein Warnstufen-System. Aktuell befindet sich das Land in Stufe 1. Das könnte sich jedoch bald ändern, da sich die Anzahl der Intensivbetten-Belegung einer kritischen Zone nähert. Am heutigen Donnerstag liegt der Wert bei 5,62. Ist die Schwelle von 6 überschritten und die Infektionsinzidenz immer noch über 100, wird die landesweite Warnstufe 2 ausgerufen. In dieser ändern sich auch im Amateur- und Freizeitsport die Regeln.

Die Landesregierung unterscheidet hier zwischen dem Trainingsbetrieb und Veranstaltungen:

Trainingsbetrieb

Zur Sportausübung kann eine unbegrenzte Anzahl an Geimpften und Genesenen zusammenkommen. Zu diesen dürfen in der derzeitigen ersten Warnstufe 25 nicht-immunisierte Personen kommen. In der Warnstufe 2 reduziert sich die Zahl auf nur noch zehn nicht-immunisierte Sportler. Es werden nur Personen mitgezählt, die an der Sportausübung teilnehmen. Heißt: Trainer und Schiedsrichter sind davon ausgenommen.

Besteht eine Gruppe nur aus Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahre, können weiterhin 25 nicht-immunisierte Sportler und Sportlerinnen teilnehmen. Dies ist unabhängig von der geltenden Warnstufe.



Für die Sportausübung in Innenräumen gilt in der Warnstufe 2 eine Testpflicht für ungeimpfte Personen. Von der Testpflicht sind Kinder bis 12 Jahre und drei Monate ausgenommen. Das gleiche gilt für Schülerinnen und Schüler. Für die Sportausübung im Freien sind keine Schutzmaßnahmen vorgesehen.

Veranstaltungen

Bei Veranstaltungen im Innenbereich sind in der zweiten Warnstufe bis zu 100 nicht-immunisierte Personen zulässig. Der Veranstalter kann zwischen zwei Schutzkonzepten auswählen:



Abstandsgebot von 1,5 Meter: Ein freier Sitzplatz jeweils neben einem belegten Sitzplatz innerhalb einer Reihe sowie vor und hinter dem belegten Platz (Schachbrettmuster).

Maskenpflicht: OP-Maske, FFP2-Maske oder Modelle ähnlichen Standards (z.B. KN95), eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung ist nicht zulässig.

Zusätzlich zum Schutzkonzept sind Kontakterfassung, Testpflicht und die Vorlage eines Hygienekonzepts zu beachten.

Maskenpflicht und Abstandsgebote entfallen, wenn bei einer Veranstaltung höchstens zehn nicht-immunisierte Personen anwesend sind. Es bleiben lediglich Maßnahmen wie Kontakterfassung, Testpflicht und die Vorlage eines Hygienekonzepts.

Bei Veranstaltungen im Freien mit festen Plätzen reduziert sich in der Warnstufe 2 die zulässige Anzahl der nicht-immunisierten Personen auf 400 (bisher waren 1.000 Personen möglich). Bei Veranstaltungen im Freien ohne feste Plätze dürfen nur noch 200 statt 500 nicht-immunisierte Personen teilnehmen.

Was bedeutet die Warnstufe 2?

In Rheinland-Pfalz gibt es seit dem 12. September ein dreistufiges Warnsystem, das die Sieben-Tage-Inzidenz als alleiniges Kriterium für eine Verschärfung der Maßnahmen abgelöst hat. Seitdem spielen neben der Sieben-Tage-Inzidenz zwei weitere Werte eine Rolle: der Anteil der mit Covid-19-Erkrankten belegten Intensivbetten und der Sieben-Tage-Hospitalisierungswert. Für jeden der drei Leitindikatoren gibt es Schwellenwerte. In der Warnstufe 2 sind die Schwellenwerte folgende:

Infektionsinzidenz über 100 - 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen Hospitalisierungsinzidenz bei 5 -10 Covid-Krankenhausfällen

pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen Belegung der Intensivstationen mehr als 6 -12 Prozent

der verfügbaren Betten auf Intensivstationen von Covid-Patienten belegt

Weitere Informationen rund um das Warnstufen-System in Rheinland-Pfalz finden Sie hier.