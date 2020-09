Die Handball-Bundesligasaison 2020/21 startet am 1. Oktober wieder vor Zuschauern. Ein entsprechendes Hygiene- und Betriebskonzept soll in den kommenden Wochen fertiggestellt werden. Die Spielzeit soll am 30. Juni 2021 beendet sein.

Am Mittwoch einigten sich die Vertreter der Klubs aus erster und zweiter Liga auf den Starttermin der neuen Handball-Bundesligasaison Anfang Oktober. Beim vorzeitigen Saisonabbruch im April gab es nur Auf- und keine Absteiger. Somit werden in der neuen Spielzeit 20 statt 18 Vereine gegeneinander antreten. Folglich erweitern sich die bisher 34 auf 38 Spieltage. "Nach reiflicher Abwägung haben wir uns entschieden, am klassischen Saisonmodell festzuhalten", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann: "Alle anderen Varianten wären nicht ausreichend praktikabel, wirtschaftlich und fair." Ein entsprechendes Hygiene- und Betriebskonzept soll in den kommenden Wochen fertiggestellt werden. Rhein-Neckar Löwen froh über Einigung des Starttermins Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann verkündete auf twitter, dass man die Entscheidung der Handball-Bundesliga begrüße. "Wir brauchen einfach einen geplanten Starttermin, auf den wir hinarbeiten können und das uns allen natürlich auch Vorfreude und Motivation gibt." TVB-Trainer Jürgen Schweikardt: "Die absolut richtige Entscheidung" Auch TVB-Stuttgart-Trainer Jürgen Schweikardt ist mit dem Saisonstart Anfang Oktober zufrieden. Für den ursprünglich geplante Beginn der Handball-Bundesligaspielzeit 2020/21 Anfang September wäre laut Schweikardt die Vorbereitungszeit zu kurz gewesen. "Nach so langer Spiel- und trainingsfreien Zeit braucht man auch eine längere Vorbereitungszeit. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt eine lange Zeit für die Vorbereitung haben." Begrenzte Zuschaueranzahl Aus der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württembergs geht hervor, dass bis zum 31. Oktober maximal 500 Zuschauer bei Sportveranstaltungen zugelassen sind. Zwar kämen so wieder Zuschauereinnahmen zustande, laut HBW Balingen-Weilstettens Geschäftsführer Wolfgang Strobel aber immer noch zu wenig: "Das wird uns noch nicht ausreichen. Wir müssen mit einer transparenten Lösung schauen, wie wir die Zuschauerzahl unter Einhaltung der Vorschriften an die Arenen angepasst bekommen." Die Arenen der Handball-Bundesligavereine haben sehr unterschiedliche Zuschauerkapazitäten. Laut Strobel mache es keinen Sinn, "wenn die Rhein-Neckar Löwen so viele Zuschauer in die Arena lassen dürfen, wie wir in Balingen". Zum Vergleich: Die Arena der Rhein-Neckar Löwen in Mannheim hat eine Kapazität von 13.000 Sitzplätzen, während in Balingen nur rund 2.300 Zuschauer Platz finden. Zuschauereinnahmen für den Profihandball essentiell Die Zuschauereinnahmen machen bei den Handball-Bundesligavereinen einen entscheidenden Anteil der Gesamteinnahmen aus. Wenig Zuschauereinnahmen bei bleibenden Ausgaben - die schweren Zeiten für den Profihandball sind noch lange nicht Geschichte.