"Das hat er für Susann getan": Olympiaheld Matthias Steiner wird 40

Nur wenige Sportmomente sorgen noch Jahre später für eine Gänsehaut. Gewichtheber Matthias Steiner hat so einen Moment erschaffen - auch für seine verstorbene Frau. Zu seinem 40. Geburtstag erinnern wir an eine olympische Sternstunde.

"Heb es hoch, heb es hoch, heb es hoch!" Die Stimme von SWR-Radio-Reporter Günther Schroth kratzt am Anschlag. Peking, 2008. Der goldene Moment von einem Sportler, der für seine Liebe über Grenzen ging. Matthias Steiner, der lange Jahre in Heidelberg lebt und am dortigen Olympiastützpunkt trainiert, bewegt 258 Kilogramm über seinen Kopf. Eine Leistung, die ihm nie zuvor gelungen war. Der Versuch gültig. Der Triumph perfekt. Ein Koloss bricht in sich zusammen.

Ein tödlicher Autounfall

Am 19. August 2008 ist Matthias Steiner 25 Jahre alt und 150 Kilogramm schwer. Nach einem Streit mit dem österreichischen Gewichtheber-Verband startet Steiner seit April 2008 für Deutschland. Seine erste Frau Susann verstirbt ein Jahr zuvor bei einem Autounfall, an dem sie keine Schuld trägt. Steiner sammelt in sich eine Mischung aus Trauer und Wut. Eine Mischung, die ihn auf den sportlichen Thron bringen wird.

"Und wenn mir alle Knochen wegfliegen und alle Sehnen und Bänder reißen, das nehme ich in Kauf!"

Steiner muss an diesem Dienstag in Peking die Vernunft hinter sich lassen. Jahre später sagt er: "Ich war an einem Punkt, wo mir alles egal war." Gesundheitliche Risiken verdrängt er. "Und wenn mir alle Knochen wegfliegen und alle Sehnen und Bänder reißen, das nehme ich in Kauf". Martialische Worte zu einem Moment, der Steiners Leben auf den Kopf stellen wird. Die Halle in Peking wird ganz leise und Steiner greift die Eisenstange.

"Er kann jetzt Olympiasieger werden", heißt es im Radio-Kommentar von Günther Schroth und weiter: "Aber dafür muss er das Ding erstmal sauber auf die Schultern legen." Danach verwandeln sich Wut und Trauer in eine Leistungsexplosion. Steiner hebt es hoch, so wie Schroth es in sein Mikrofon brüllt. Alles mischt sich. Das Getöse in der Halle. Der Schrei von Steiner. Die Schreie in die Mikrofone. "Das ist Gold für Matthias Steiner!" Ein Moment wird Geschichte.

Schroth: "Er hat es nicht für Österreich getan, er hat es nicht für Deutschland getan!"

In den Trubel hinein hört man Reporter Schroth noch rufen: "Das hat er nicht für Österreich getan, das hat er nicht für Deutschland getan, das hat er für Susann getan!" Worte, die diesen Moment in Stein meißeln. Der Koloss bricht zusammen, unter Schweiß und Tränen. Bei der Siegerehrung hält er ein Foto von Susann in der Hand. Daraus entstehen neue Bilder, die für immer bleiben. Im Kopf und im Herzen von Sportfans.

Und in diesem sehr persönlichen Film "Sieg für die Liebe" von Alf Spatschek im "YouTube"-Kanal von SWR Sport.

Steiners Leben ändert sich radikal. Er wird Deutschlands "Sportler des Jahres". Als erster Gewichtheber überhaupt. Er bekommt den Bambi. Er wird A-Promi, läuft rote Teppiche auf und ab. Nimmt an den bekannten Showformaten im privaten Fernsehen teil. Ein Sportmoment, der ihn in die Öffentlichkeit katapultiert, ob er will oder nicht. Unter dem Titel 'Zurückgeliebt' erscheint sogar seine eigene Musik-Single, später ein Album.

Vom roten Teppich in den grünen Garten

Einige Jahre später und 50 Kilogramm leichter hat Matthias Steiner dem Trubel abgeschworen. Man könnte sagen: Es wurde ruhiger um ihn. Mit seiner zweiten Frau Inge hat er zwei Kinder. Nach vielen Jahren in Heidelberg genießt er inzwischen die Ruhe auf dem Land. In der Nähe von Wien. Er hat eine Firma gegründet, die nachhaltige Lebensmittel produziert. Erinnern werden sich die Menschen an seinem 40. Geburtstag (25. August) vor allem an diesen einen Moment in Peking. Er prägt sein Leben.

Der Moment, in dem Matthias Steiner die größte Last seines Lebens stemmte und gleichzeitig eine gigantische Last abwarf. Ein Moment, der noch heute bei Menschen Gänsehaut auslöst, obwohl sie nicht wissen, was dieser kräftige Held an der Hantel eigentlich heute macht.