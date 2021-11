Freiburger Adventslauf: Advent, Advent, ein Läufer rennt

Die Adventszeit und Sport treiben, sich mit anderen messen und dabei etwas Gutes tun. Das passt nicht zusammen? Für Annika Autenrieth (23) und Patricia Bucher (25) schon.

Die erste Kerze brennt und die Besinnlichkeit nimmt Fahrt auf. Doch zum zweiten Mal in Folge organisieren zwei Freundinnen aus dem Breisgau ein Kontrastprogramm zur ruhigen Adventszeit. Die Adventslaufserie soll für einige Läufer auch Ansporn sein, sich wieder die Laufschuhe zu schnüren.

"Viele Läufer waren letztes Jahr während dem harten Lockdown unmotiviert und hatten kein Ziel vor Augen. Wir haben versucht, den Leuten wieder Motivation und Spaß am Sport zu bieten", sagt Annika, eine der beiden Organisatorinnen des Laufs. Zwar konnte man sich während des Lockdowns nicht mit mehreren Leuten treffen, dennoch wollten die zwei Freiburgerinnen eine Alternative zum eintönigen Sport treiben in der eigenen Wohnung bieten.

Bei der Aktion geht es darum zusammenzukommen. In einer Zeit, die genau dafür vorgesehen ist, es aber in der momentanen Lage nicht zulässt. So entstand vor einem Jahr die Idee einer gemeinsamen Aktion gegen die Einsamkeit. "Wir hatten das Problem, dass alle Läufe abgesagt wurden - und das auf unabsehbare Zeit", sagt Annika im Interview mit SWR Sport. "Wir wollten auch einfach etwas Gutes tun."

Mit Tabus brechen

Also motivierten sich die zwei Freundinnen aus dem Schwarzwald gegenseitig dafür, die Aktion Adventslaufserie ins Leben zu rufen. Die Spenden der Läufer gehen dieses Jahr an eine Vereinigung, die sich um psychisch kranke Kinder und Jugendliche kümmert. "Solche Einrichtungen sind total überlaufen. Zudem ist das Thema immer noch ein Tabu in unserer Gesellschaft. So kann man die Thematik vielleicht ein bisschen mehr in die Gesellschaft bringen."

So sieht das auch Dr. Martin Sieber, Leiter der Hilfsorganisation, an welche die Spenden des Adventslaufs fließen. "Wir haben eine deutlich zunehmende Belastung auf den psychiatrischen Stationen. Es ist eine super Sache, dass sich zwei Studentinnen ihrer alten Heimatstadt verbunden fühlen und so etwas ins Leben rufen." Die Problematik habe vor allem in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

Sport als Medizin

Dabei spielt gerade der Sport eine wichtige Rolle in der Therapie von Kindern. Siebert berichtet, dass sich Kinder mit psychischen Krankheiten im Sport als gesund und leistungsfähig erleben können. Auch das Interagieren in der Gruppe spiele eine wichtige Rolle. Außerdem sei, laut der Depressionsforschung, Bewegung und Sport enorm wichtig für die Behandlung der Krankheit selbst. "Sport tut Kindern gut", fasst Dr. Sieber das Thema zusammen.

Psychisch kranke Kinder haben keine Lobby.

Nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen wirke diese "Medizin", weswegen die Adventslaufserie perfekt sei. Aber was genau ist diese Adventslaufserie? Über die Adventszeit werden, im Abstand von zwei Wochen, zwei Laufstrecken bekanntgegeben und ausgeschildert. "Dieses Jahr haben wir uns nochmal ins Zeug gelegt und besonders schöne Strecken rausgesucht." Beide Strecken befinden sich im Kreis Freiburg. Es geht darum, eine vorgegebene Strecke abzulaufen und mit einer App zu messen. Wer die Strecke erfolgreich gemeistert hat, kommt anschließend in einen Lostopf. Die Zeit spielt dabei keine Rolle, kann aber Ansporn sein.

Am Ende der Adventszeit kann sich dann der ein oder andere über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk freuen. Die Preise reichen von kleinen Sachpreisen bis hin zu neuen Laufschuhen und werden von Sponsoren aus der Region bereitgestellt.

Die Spendenaktion

Damit aber nicht genug. Jeder kann freiwillig spenden. Die gesammelten Gelder fließen direkt an Organisationen, die sich um Notlagen kümmern, die vor allem in den letzten Jahren an Brisanz gewonnen haben. Im vorherigen Jahr konnten so knapp 5.000 Euro für das Frauen- und Kinderschutzhaus Freiburg e.V. gespendet werden. Dieses Jahr soll der Erlös an die Freiburger Vereinigung zur Hilfe für psychisch kranke Kinder und Jugendliche e. V. gehen.

"Wir hoffen, dass wir dieses Jahr auch so viel Geld sammeln können", sagt Annika. Bleibt nur noch zu hoffen, dass möglichst viele Menschen am Adventslauf teilnehmen und für den guten Zweck spenden.