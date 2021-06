In Mainz geboren, italienische Wurzeln, aktuell Nationaltrainer in Österreich. Die Fußball-Karriere von Franco Foda ist von vielen Facetten beeinflusst. Jetzt steht er im Achtelfinale bei der EM gegen Italien und damit vor dem vielleicht wichtigsten Spiel seiner Laufbahn:

Er hat jetzt schon etwas Historisches erreicht. Erstmals steht Österreich im Achtelfinale einer Fußball-Europameisterschaft. Dieser Erfolg wird immer mit dem Namen von Trainer Franco Foda verbunden bleiben. Nach dem 1:0 gegen die Ukraine ließ er seinen Gefühlen freien Lauf, wie man es nur selten bei dem eher distanzierten deutschen Coach erlebt hat.

Lange Zeit Kritik für den Spielstil

Dieser Erfolg dürfte Franco Foda zumindest ein paar Pluspunkte in der Alpenrepublik einbringen. So richtig gefeiert wird er dafür aber trotzdem nicht. Die Österreicher fremdeln etwas mit dem reservierten Deutschen. Seit seinem Start im Herbst 2017 steht er in der Kritik. Als bieder, ernst und humorlos bezeichnete ihn das Fußball-Magazin "Ballesterer". Er begreife Fußball als ein Spiel der Fehlervermeidung, so die Kritik.

Hohe Qualität im österreichischen Kader

Der Erfolg relativiert solche negativen Beurteilungen. Und Franco Foda ist schon so lange im Fußballgeschäft, dass er mit schlechter Presse und hohen Erwartungen inzwischen umgehen kann. "Ich habe 14 Tage keine Zeitung gelesen und ich will meine Entscheidungen alleine mit dem Trainerteam treffen. Ich wollte mich von nichts beeinflussen lassen", sagte er vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine. Und im Achtelfinale gegen Italien soll noch nicht Schluss sein. Ein Blick auf den österreichischen Kader offenbart tatsächlich eine hohe Qualität des Team Austria. 21 Spieler stehen bei deutschen Klubs unter Vertrag, Spieler wie David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer oder Stefan Lainer verfügen über Champions League-Erfahrung und auch Marko Arnautovic ist nicht nur als Hitzkopf international bekannt. So eine Mannschaft hat das Potential für Überraschungen.

Über viele Bundesliga-Stationen nach Österreich

Franco Foda will mit Österreich also noch für einen weiteren Meilenstein sorgen. Ein Sieg über Italien in Wembley wäre für den gebürtigen Mainzer mit italienischem Vater die Krönung seines Fußballer-Lebens, das schon viele Stationen kennt. Er kickte bei der Sportvereinigung Mainz-Weisenau, ehe er zum damaligen Drittligisten Mainz 05 wechselte. Von dort zog es ihn in die Jugend zum 1. FC Kaiserslautern, bei dem er 1983 die ersten Einsätze in der Bundesliga hatte und 1990 den DFB-Pokal gewann. Auch für den VfB Stuttgart absolvierte er 69 seiner 321 Bundesligaspiele. Schon als Spieler endete seine Karriere in Österreich bei Sturm Graz. Diesem Verein blieb er anschließend auch als Trainer treu, bis auf ein Intermezzo 2012/2013 beim 1. FC Kaiserslautern. Er übernahm den Job nach dem Bundesligaabstieg von Krassimir Balakov.

Steigende Sympathiewerte in Österreich

Inzwischen ist Franco Foda aber in Österreich heimisch geworden. Nach der erfolgreichen EM-Qualifikation wurde sein Vertrag als Nationaltrainer bis zum Ende der EURO verlängert. Und es könnte noch weitergehen, denn im Moment stehen die Chancen nicht schlecht, dass seine Sympathiewerte in der Alpenrepublik steigen. Selbst der Fußball-Kritiker der Nation, Herbert Prohaska, bescheinigte Foda einen sehr großen Anteil an den Leistungen bei dieser EM. Vielleicht schließen die Österreicher den 55-Jährigen Rheinland-Pfälzer ja doch noch in ihr Herz.