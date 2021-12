Das Beispiel Jonathan Schmid und der lange Weg zurück nach Corona

Jonathan Schmid ist nach seiner Infektion mit dem Corona-Virus und einem schweren Verlauf zurück im Mannschaftstraining beim SC Freiburg. Trainer Christian Streich gibt ihm Zeit. Und Frank Stäbler äußert sich zu Joshua Kimmich.

Wenig dringt nach außen. Die erkrankten Spieler wollen sich nicht äußern oder werden von ihren Vereinen abgeschirmt. Im Profisport gehört der Gesundheitszustand eines Spielers normalerweise zum Allgemeinwissen – selbst bei schwersten Verletzungen. Bei Corona ist der Fall jedoch anders gelagert. Zu sehr ist die Privatsphäre der Spieler betroffen, zu umstritten das Thema Impfen in der Öffentlichkeit. Und über allem steht die ärztliche Schweigepflicht.

Die Corona-Infektion des Freiburgers Jonathan Schmid

Jonathan Schmid ist nach mehr als zwei Monaten seit seiner Infektion mit dem Corona-Virus im privaten Umfeld und einem schweren Verlauf zurück im Mannschaftstraining des SC Freiburg. Jetzt könne er wieder Zweikämpfe führen und auch mal mit ins Gegenpressing gehen, sagte Streich auf der Spieltags-PK der Freiburger und gab Auskunft über die Fitness von Schmid. Selbst äußern möchte sich Jonathan Schmid nicht, das gilt es zu respektieren. Dennoch gibt es auf Social Media Plattformen vereinzelt Stimmen, die Unverständnis für seine Haltung zeigen und Schmid wegen seiner Vorbildfunktion in der Pflicht sehen, davon zu berichten, wie es war, Corona zu durch-, zu überleben. Es scheint, als wollten sie damit Impfskeptiker von der Gefährlichkeit des Virus zu überzeugen.

Auch hinter Ringer Frank Stäbler liegt ein langer Weg zurück nach einer Corona-Infektion

Ringer-Weltmeister Frank Stäbler hat Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich davor gewarnt, die Corona-Erkrankung auf die leichte Schulter zu nehmen. "Es wird ein steiniger Weg zum Comeback", sagte der 32-Jährige dem Nachrichtenportal t-online: "Joshua Kimmich hat jetzt etwas, was er noch nie hatte. Und das sehr schwierig einzuschätzen ist, weil medizinische Langzeitstudien fehlen."

Stäbler hatte sich im Herbst 2020 mit Covid-19 infiziert und wegen der Folgen seiner Erkrankung monatelang um seine Teilnahme an den Olympischen Spiele in Tokio gebangt. "Ich habe mir damals gesagt: Du hast etwas, was du noch nie hattest, deshalb musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Diesen Tipp kann ich Kimmich auch geben", sagte er nun. Bayern-Profi Kimmich kann wegen Lungenproblemen noch nicht wieder voll trainieren und fällt bis zum Jahresende aus.

Stäbler hatte nach seiner Erkrankung 20 Prozent seines Lungenvolumens verloren. "Ich habe damals angefangen, mir einen Atemtrainer zu suchen, weil ich einfach verzweifelt war. Das hat unheimlich viel bewegt." Kimmich rät er, sich mit seinem Comeback Zeit zu lassen: "In diesem Fall gilt: Viel hilft nicht viel. Man braucht einfach eine Menge Geduld." Stäbler war die Olympia-Qualifikation für Tokio noch gelungen, dort gewann er die Bronzemedaille.

Hertha-Torwart Rune Jarstein geht mit seiner Corona-Infektion anders um

Dass es auch anders geht, zeigt Rune Jarstein von Hertha BSC Berlin. In einem ausführlichen Interview mit der BILD-Zeitung schilderte der Torwart der Berliner seinen Krankheitsverlauf, dass er ins Krankenhaus musste und im Rollstuhl saß. Wenn er sich zum Zeitpunkt seiner Infektion hätte impfen lassen können, schließt Jarstein, hätte er es wohl getan. Kein Aufruf, keine Meinung – eine Erkenntnis.

Folgen einer Corona-Infektion können sich unterschiedlich äußern

Ende des Jahres 2020 erkrankt Marin Pongracic, damals noch Spieler des VfL Wolfsburg, an dem Corona-Virus. Er hat einen leichten Verlauf mit milden Symptomen. Aufgrund eines Personalengpasses sitzt er knapp zwei Wochen nach seinem positiven Testergebnis wieder auf der Bank beim Spiel gegen den 1.FC Köln. Später plagt ihn Atemnot während den Spielen, er muss ausgewechselt werden – vermutlich die Folgen einer zu hohen Belastung trotz eines zuvor leichten Krankheitsverlaufs.

Return-To-Play-Protokoll bei der U20-WM im Eishockey als Beispiel

Wie es anders laufen könnte und wie eine einheitliche, standardisierte Vorgabe erkrankte Spieler aus der Schusslinie nehmen könnte, zeigt das Return-To-Play-Protokoll bei der U20-WM im Eishockey in Kanada, dass eine risikoarme Rückkehr in den Sport ermöglichen soll. Dort wurde bei infizierten Spielern ein Symptomtagebuch geführt. Zusätzlich wurde jeden Tag der Ruhepuls gemessen, da eines der Symptome auch ein erhöhter Ruhepuls sowie schnellere Atmung sei, erklärt der medizinische Koordinator beim Deutschen Eishockey-Bund Lutz Graumann auf der Seite des DEB. Erst dann sei eine weitere Testphase angelaufen, in der vorherige Leistungsdaten mit neu erhobenen Werten bei maximal 70-prozentiger Belastung verglichen wurden, ehe in einer dritten Testphase die Belastung abermals forciert wurde. Das sogenannte Return-To-Play-Protokoll wenden auch die von Corona-Fällen gebeutelten Adler Mannheim an.

Es geht um die Gesundheit der Profisportler

Es könnte auch für andere ein Weg sein, wie Spieler aus der Verantwortung, den öffentlichen Diskurs beeinflussen zu müssen, genommen werden könnten, so dass sie sich auf das konzentrieren dürften, was das wichtigste in diesen Tagen ist: die eigene Gesundheit.

Ob Joshua Kimmich, Rune Jarstein, Eric Maxim Choupo-Moting, Hee-Chan Hwang, Jonathan Schmid oder Frank Stäbler, lange Erholungsphasen bei Leistungssportlern sind keine Einzelfälle und zeigen, dass die Hoffnung des "Ottonormal Bürgers", der eigene Fitnesszustand könne vor Corona schützen, leider eine Mär ist.