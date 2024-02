Der Name Hans Meyer hat zumindest bei Pressevertretern Legendenstatus in der Fußball-Bundesliga. Denn der Trainer war bekannt für seine frechen, oft sarkastischen Antworten. Ein letztes Mal als Coach aktiv war Meyer 2008, als er seinen Herzensverein Borussia Mönchengladbach zu Platz 15 und somit zum direkten Klassenerhalt in der Bundesliga führte. Danach bat er den Verein aus persönlichen Gründen darum, seinen Vertrag vorzeitig aufzulösen. Zu diesem Zeitpunkt war Meyer 65 Jahre alt.