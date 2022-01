Vorsichtige Öffnungen in Baden-Württemberg bei Sport-Veranstaltungen

per Mail teilen

Der Vorstoß von Bayern, was die Lockerungen bei Großveranstaltungen angeht, kam überraschend. Jetzt hat Baden-Württemberg nachgezogen. Alles sehr vorsichtig. Vielen Sportvereinen und Klubs dürften die Öffnungsmaßnahmen nicht weit genug gehen.

Natürlich geht jetzt der Blick nach Bayern. Da hat Ministerpräsident Markus Söder 10.000 Zuschauer im Stadion, etwa bei Spielen des FC Bayern München, erlaubt. Vielleicht ärgert sich ja nun der VfB Stuttgart, der in Baden-Württemberg beheimatet ist. Immerhin dürfen nun nach der neuen Verordnung bis zu 6.000 Fans vor Ort mit dabei sein. Bisher waren es nur 500. Ein Fortschritt - und doch nur ein kleiner Schritt für den VfB, für den sich der Zuschauerbetrieb erst ab etwa 15.000 Personen im Stadion lohnt. In der 60.000 Mann Arena wird dann aber am 5. Februar im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wieder Stimmung aufkommen können. Die Klubkasse wird das aber nicht füllen.

Keine Euphorie beim VfB Stuttgart

Deshalb kann Vorstandschef Thomas Hitzlsperger den Umgang der Politik mit der Zulassung von Zuschauern zu Großveranstaltungen nicht nachvollziehen. "Wir sind über das Signal, dass wieder Zuschauer zugelassen werden, natürlich erstmal froh", sagte der 39-Jährige. "Was die starke Einschränkung der Kapazitäten betrifft, schließen wir uns den Statements der DFL und der Kollegen aus der Liga aus den letzten Tagen an", sagte Hitzlsperger aber auch. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und mehrere Bundesligaklubs haben die Politik für den Verzicht auf eine weitere Öffnung der Fußballstadien für Besucher kritisiert.

Was gilt in nächster Zeit?

Generell gilt, dass bei Veranstaltungen im Freien in Baden-Württemberg 6.000 Zuschauer mit dabei sein dürfen. Und das bei Anwendung der "2G+-Regel". Jeweils 10 Prozent der Stehplätze können belegt werden.

Anders sieht es etwa bei Hallensportarten wie dem Hand- oder Basketball aus. Hier liegt die Obergrenze jetzt bei 3.000 Personen bei Einhaltung der "2G+ Regel".

Grundsätzlich gilt, dass maximal 50 Prozent der Kapazität ausgeschöpft werden dürfen.

Wie geht es weiter?

Das weiß niemand. Aber, es liegt auf der Hand, dass auch andere Bundesländer nachziehen werden. Vermutlich mit unterschiedlichen Zuschauer-Obergrenzen. Zufriedenstellen dürfte das niemanden.