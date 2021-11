Gegen den Bewegungsmangel: Mathe-Unterricht auf dem Fahrrad-Ergometer?

Die Corona-Zahlen steigen weiter dramatisch an. Darunter leiden auch der Sport und speziell Kinder und Jugendliche. Denn der Bewegungsmangel wird durch Lockdowns und Kontaktbeschränkungen weiter verschärft. Wie kann man Abhilfe schaffen? SWR Sport hat mit dem Tübinger Sportwissenschaftler Prof. Ansgar Thiel gesprochen.

Ansgar Thiel ist ein sportiver Mensch. Schon früh morgens trimmt der Professor der Sportwissenschaften der Universität Tübingen seinen Körper in einem 30-minütigen Workout. Danach nimmt er den Weg zur Arbeit im Institut zu Fuß in Angriff. Macht nochmal gut 30 Minuten Bewegung. Ein Pensum, das er gerne auch anderen Menschen ans Herz legt: "Ich würde jedem raten, sich täglich zu bewegen. Es muss nicht ja unbedingt am Morgen sein, gerne auch abends."

Die Pandemie des Bewegungsmangels hat sich während Corona verschärft

Bewegung und körperliche Aktivität, das ist für den Forscher aus Tübingen eine Herzensangelegenheit. Gerade jetzt, gerade in der nicht enden wollenden Zeit der Corona-Pandemie. "Mit zunehmender Dauer der Coronazeit zeigt sich eine deutliche Verschärfung der bereits seit längerem bestehenden Pandemie des Bewegungsmangels", warnt Thiel vor verheerenden Langzeit-Schäden. "Das kann noch schlimmer werden, falls es erneute Beschränkungen oder sogar Lockdowns gibt."

Kinder und Jugendliche sind besonders belastet

Eine Gefahr, die vor allem für die Jungen in der Gesellschaft gilt. Bei ihnen wird der Bewegungsmangel schon seit Jahren immer sichtbarer und problematischer. Und jetzt noch Corona: "Wir haben während der ersten Lockdowns gesehen, dass Kinder und Jugendliche eine sehr belastete Gruppe sind", so Prof. Thiel, "insbesondere auch psychisch und sozial. Es ist soviel weggefallen, was wichtig ist für diese Altersgruppe, vor allem sich mit anderen treffen zu können."

Man sehe inzwischen, "dass depressive Verstimmungen und depressive Störungen bei Kindern und Jugendlichen zugenommen haben." Aber nicht nur das, auch das körperliche Wohlergehen hat über die lange Phase der Corona-Krise gelitten. Speziell die körperliche Fitness: " Die Forschung hat gezeigt, dass es zu erheblicher Gewichtszunahme im Durchschnitt gekommen ist. Motorische Fähigkeiten sind zurückgegangen, auch Kraft und Ausdauer", so Thiel.

Motorische Entwicklung ist wichtig für die persönliche Entwicklung

Das kann für die Kinder und Jugendlichen später einmal fatale Auswirkungen haben. Denn, so der Sportwissenschaftler, "die motorische Entwicklung ist ein ganz wichtiger Punkt in der persönlichen Entwicklung. Ich brauche regelmäßige Bewegung, um mich ganzheitlich entwickeln zu können, damit sich auch der Körper weiterentwickelt." Das heißt: Bewegungsmangel über eine längere Zeit bedeutet gerade für Kinder und Jugendliche langfristig gesehen sehr negative gesundheitliche Folgen."

Gibt es erneut Bewegungseinschränkungen?

Jetzt befürchtet Prof. Ansgar Thiel angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen, dass der Kontakt zu Bewegungsgelegenheiten wieder verhindert wird, wie etwa im ersten Lockdown. Dann könne es sein, "dass Kinder und Jugendliche vollkommen den Kontakt zur Bewegung verlieren." Ausgefallener Sportunterricht, keine Angebote der Sportvereine, geschlossene Fitnessstudios - eine Horror-Vision für den Tübinger Forscher.

Die "Kultur der Bewegungsarmut"

Dazu kommt, dass Sport und Spiel daheim auf der Straße seit vielen Jahren immer weiter zurückgeht. Leere Wege, leere Bolzplätze. Prof. Thiel spricht dabei von der "Kultur der Bewegungsarmut, Kultur des Sitzens, wie sie für eine digitalisierte Welt typisch ist." Nicht erst seit Corona habe sich der Trend gezeigt, dass das Spielen der Kinder auf der Straße immer weniger wird. "Es gibt eine immer größere Absicherung durch die Eltern. Spiele finden immer weniger im Freien statt", hat Thiel erkannt, "man möchte verhindern, dass den Kindern irgendetwas passiert. Man lässt sie nicht mehr auf die Bäume klettern, man lässt sie nicht mehr unbeaufsichtigt auf den Spielplatz, am besten sollen sie zuhause spielen. Dort aber ist der Bewegungsraum wesentlich kleiner als draußen auf der Straße."

Die neue digitalisierte Lebenswelt

Dazu kommt die neue digitalisierte Lebenswelt: "E-Games, das Spielen am Handy, das Kommunizieren mit anderen am Handy. Das heißt, dass auch der direkte Kontakt mit anderen, auch der Kontakt mit Bewegung nicht mehr so notwendig ist wie er vorher war. Dadurch geht auch die Motivation durch andere zurück, sich gemeinsam zu bewegen", bedauert Prof. Ansgar Thiel die veränderte Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in Deutschland.

Was kann man als Eltern tun?

Stellt sich die Frage: Was können Eltern dagegen tun? "Es ist sehr wichtig, dass die Eltern fest in den Tages- und Wochenplan Gelegenheiten einbauen, in denen man sich mit den Kindern bewegt. Dass man rausgeht, spazieren geht, auch im Winter kann man Ball spielen. Man muss auch die Kinder permanent dazu anhalten, dass sie rausgehen." Natürlich sei es gerade in Phasen eines Lockdowns nötig, dass sich Kinder und Jugendliche über digitale Medien miteinander unterhalten. Aber: Man müsse als Eltern auch Breaks machen. Dass die Kinder sich draußen im Freien treffen und spielen. Die Eltern, ein entscheidender Motivationsfaktor in Sachen Bewegung.

Auch die Schulen sind gefordert

Prof. Ansgar Thiel fordert in diesen schwierigen Zeiten des Bewegungsmangels aber auch Institutionen wie die Schulen heraus. "Die Schule sollte garantieren, dass die Bildung des Körpers, das Wissen über Gesundheit und Bewegung und seine Wichtigkeit vermittelt wird." Der Sportunterricht mit gerade einmal zwei Wochenstunden sei nicht in der Lage, den Bewegungsmangel zu kompensieren: "Im Sportunterricht sollten wir lernen, wie man Sport gesundheitsorientiert macht. Wie funktionieren Bewegungen, wie kann man sie trainieren." Das Thema Bewegung müsse darüber hinaus viel stärker in der Schule implementiert werden: "Es kann doch nicht sein", sagt Prof. Thiel, "das das Rennen im Schulgebäude oder draußen auf dem Pausenhof verboten wird." Man sollte auch, schlägt der Sportwissenschaftler kreativ vor, "Unterricht bewegt gestalten."

Bewegter Unterricht als Alternative

Was damit gemeint ist? "Man kann zum Beispiel Fremdsprachen auch draußen im Freien lernen. Beim Gehen, dabei Dinge mit den richtigen Worten bezeichnen" Der Tübinger verweist in diesem Zusammenhang auch auf interessante Projekte wie beispielsweise Mathematik-Unterricht auf dem Fahrrad-Ergometer. Alles habe positive Auswirkungen auf die kognitiven Fähigkeiten und würde sich auch langfristig auswirken.

Deshalb nimmt er auch die Politik in die Pflicht: "Im Moment ist es so, dass der Bewegung als wesentlichem Faktor der Gesundheitsförderung viel zu wenig Bedeutung von der Politik zugemessen wird." Gerade in Coronazeiten, so Prof. Ansgar Thiel, "ist Sport wichtiger denn je. Man darf nicht erneut den Fehler machen, bei Lockdowns den Sport an den Rand zu drängen." Schon gar nicht bei Kindern und Jugendlichen.