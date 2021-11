Zurück im Home-Office - zurück in der Bewegungslosigkeit?

Deutschland befindet sich in der nächsten Corona-Welle. Daher kehren viele Menschen ins Homeoffice zurück. Die Bewegung zum Arbeitsplatz bleibt aus. Wie aber bleibt man da fit? Was sind die besten Snacks im Homeoffice?

Nach dem Aufwachen in die Dusche, frühstücken und danach den Weg zur Arbeit einschlagen: Schon hat der Tag Struktur. Die aber fehlt allen, die im Homeoffice sind - mit Folgen. Das wissen auch Dr. Kathrin Röttger und Dr. Gabriela Reuss vom Institut für Sport und Sportwissenschaft von der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. "Eine große Gefahr im Home-Office besteht darin, dass alles so ineinander überfließt und es so keine strukturierten Teile mehr gibt." Dann fehlen auch Pausen oder ein richtiger Feierabend. Aber von vorne: Denn Bewegung im Homeoffice fängt nicht erst am Schreibtisch an.

Bewegung beginnt bereits mit dem Aufstehen

Deshalb empfiehlt es sich, den Körper nach dem Aufwachen erst einmal richtig zu strecken. Denn das tut dem Körper gut, wie Dr. med Johannes Fechner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, erklärt: "Man sollte schon mal morgens versuchen, sich beim Aufstehen zu recken, auf die Zehenspitzen zu gehen, die Decke versuchen zu berühren. Damit wird der Körper nach der Nacht gut gedehnt."

Sich den Tag "unbequem" gestalten

Da die klassischen Laufwege, die man sonst am Arbeitsplatz hat, wegfallen, rät Dr. Röttger: "Es ist wichtig, sich den Tag unbequem zu machen. Zum Beispiel den Mülleimer nicht neben den Tisch stellen, sondern dafür einen Laufweg einzuplanen, sodass sich künstliche Arbeitswege einstellen".

Pause, Pause, Pause

Denn einmal im "Arbeitsflow", vergessen viele einfach mal aufzustehen, sich zu bewegen und die Augen zu entlasten: "Man sollte alle 20 Minuten das Sitzen unterbrechen. In dieser Pause kann man auch in einen Augen-Spaziergang eintauchen. Das heißt die Distanz zum Bildschirm aufzubrechen und immer wieder die Ferne suchen, um die Augenmuskulatur zu entspannen. Sich verschiedene Objekte anzuschauen – was nah ist und was fern ist“, rät Reuss.

Denn ein für den Fettstoffwechsel wichtiges Enzym wird bei langem Sitzen inaktiv: "Schon ein kurzes Aufstehen und ein paar Schritte durch den Raum zu gehen, bewirkt, dass dieses Enzym in unseren Muskeln wieder in Schwung kommt", erklärt Röttger, der etwa dazu rät bei Telefonaten aufzustehen.

Die Seele entlasten

Doch nicht nur der Körper braucht regelmäßig Erholung. Auch der Geist benötigt nach einem arbeitsreichen Tag eine Pause von Bildschirm und Stress. Neben Bewegung in Form eines Video-Workouts oder Sport im Freien, gibt es eine besondere Methode, um etwas für die mentale Gesundheit zu tun: Waldbaden.

"Dabei geht es nicht nur darum, sich gemütlich durch den Wald zu bewegen, sondern man nutzt ganz gezielt die Reduktion der Sinne auf einen gewissen Fokus", erklärt Reuss. "Zum Beispiel auf verschiedene Formen von Blättern, verschiedene Farben, die man im Wald sehen kann oder man lehnt sich an einen Baum an, schließt die Augen und nimmt die Geräusche im Wald wahr. Das bringt eine enorme Entspannung."

Und die ist wichtig. Denn: Die Arbeit im Homeoffice bietet zwar mehr Freiheiten und Flexibilität, birgt aber auch gesundheitliche Risiken. Doch mit richtiger Struktur, gesunder Ernährung, Bewegung und bildschirmfreier Zeit lässt es sich auch im Homeoffice gut arbeiten.