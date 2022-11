Gegen Diskriminierung: Tennisspielerin und lesbisch - na und!

Homosexualität im Sport - für viele ein Tabu, nicht aber für Manuela Unland. Die Tennisspielerin des MTV 1817 Mainz ist lesbisch und hat gerade in ihrem Sport noch keine Diskriminierung erfahren.

"Hallo! Ich bin die Manu, und ich spiele leidenschaftlich gerne Tennis beim MTV 1817 in Mainz." So stellt sich Manuela Unland vor. Dass sie lesbisch ist, erwähnt sie nicht extra. Nicht etwa, weil sie es verschweigen will, sondern weil es nicht wichtig ist, es extra zu erwähnen. Ihre Tennismannschaft habe sowieso kein Problem damit, weiß Unland. "Es ist so selbstverständlich, es ist kein Thema bei uns. Es wird auch nicht über die sexuelle Orientierung gesprochen. Wir sprechen über Tennis und über andere Hobbys. Unser Partner, unsere Partnerinnen sind dabei - ganz normal", beschreibt sie ihr sportliches Umfeld.

Nicht nur im Tennis aktiv: Mitbegründerin von Queer im Quartier

Manuela Unland macht einfach, nicht nur im Sport. Im bürgerlichen Leben ist sie mit ihrer Frau Andrea Acker Mitbegründerin von "Queer im Quartier". Dabei handelt es sich um ein Wohnprojekt in der Mainzer Neustadt. Menschen unterschiedlicher sexueller Identitäten leben in 20 Wohnungen in einem großen Wohnblock mit vielen anderen MieterInnen zusammen. Das hat in Unlands Augen zahlreiche Vorteile: "Vor allem, dass man nicht allein und nicht anonym wohnt, dass man sich kennt und hilft - gerade jetzt."

Gemeinsam leben: Große Vorteile während Corona

Vor allem während der Pandemie hat sich die Gemeinschaft bewährt. "Wir sind eingezogen, und dann kam Corona. Menschen, die allein gelebt hätten, wären sehr allein gewesen. Wir hatten aber immer Kontakte untereinander und konnten aneinander helfen", erzählt sie vom guten Miteinander in der Gemeinschaft.

LSB kooperiert mit Queernet

Das ist gelebte Vielfalt. Und die ist auch Joachim Schulte vom Netzwerk "Queernet" wichtig. Schulte organisiert die Kooperation von "Queernet" mit dem Landesportbund Rheinland-Pfalz. Hier werden Ehrenamtliche aus Sportvereinen geschult, um jeglicher Form von Diskriminierung entgegenzutreten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf jungen Menschen. "Wir wissen natürlich auch, dass schon mal das ein oder andere Schimpfwort und auch schon mal die ein oder andere Tätlichkeit durch den Raum gehen, wenn die Menschen jünger sind", sagt Schulte. "Hier zu wissen, dass man eine Grenze setzen muss, dass man bestimmte Bemerkungen nicht einfach überhören darf, dazu muss ich als Trainer ein Bewusstsein haben. Genau darum geht es bei unseren Schulungen", beschreibt Schulte.

Keine Diskriminierung im Tennis erfahren

Diskriminierung hat Manuela Unland selbst beim Tennis nie erfahren. "Ich hab vor 25 Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Und schon damals hat es keine Rolle gespielt. Also ich glaube im Tennis viel weniger, als vielleicht in anderen Lebensbereichen." Lesbisch - na und? Manuela Unland spielt leidenschaftlich gerne Tennis und lebt die Vielfalt - genau so, wie es sein sollte.