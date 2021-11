Wenn Corona die Muskeln spielen lässt

per Mail teilen

Die neue Corona-Warnstufe in Baden-Württemberg trifft den Breitensport hart. Menschen, die den 2G-Nachweis nicht erbringen können, müssen seit dieser Woche in vielen Bereichen einen PCR-Test vorweisen. Dieser kostet zwischen 60 und 200 Euro und ist für eine regelmäßige Testung somit deutlich zu teuer.

Die Fitnessstudios im Südwesten bekommen diese Regelung nun zu spüren. Dort kommt zu den teilweise hohen Monatstarifen pro Training nun auch ein PCR-Test hinzu. Klar, dass dabei nicht jeder mitmachen will und kann.

Frust bei den einen

"Das ist eine Katastrophe", sagt der erste Vorsitzende des Baden-Württembergischen Bodybuilding und Fitnessverbandes Alexandros Stampoulidis. Laut Stampoulidis war die Begeisterungswelle nach den Lockerungen im Sommer deutlich spürbar, flachte dann aber auch schnell wieder ab.

Fitnessstudio-Betreiber Alexandros Stampoulidis

Stampoulidis, der unter anderem ein Fitnessstudio in Schorndorf betreibt, hat während der Pandemie einen deutlichen Kundenrückgang zu verzeichnen. Zwar konnte er sich mit den Überbrückungshilfen über Wasser halten, aber diese seien langfristig keine Option.

Verunsicherte Kundschaft

Die Möglichkeit, 2G in seinen Fitnessstudios einzuführen, sieht er nicht. "Man muss akzeptieren, dass es Menschen gibt, die das nicht wollen." Auch manche Geimpfte hätten nach wie vor Angst, sich mit dem Virus zu infizieren und meiden daher Orte mit vielen Menschen auf engem Raum, erklärt Stampoulidis im Gespräch mit SWR Sport.

Viele der Trainierenden hätten schon bei ihm angefragt, die Verträge über die Warnstufe hinaus und somit auf unbestimmte Zeit auf Eis zu legen. "Das kann sich einfach nicht jeder leisten", erläutert Stampoulidis. Für ihn bietet die neue Regelung keinerlei Alternativen für Personen ohne 2G-Nachweis.

Dr. Dennis Murr, Leiter der Kraft- und Fitnesshalle der Universität Tübingen, sieht das ähnlich und rechnet nicht mehr damit, Getestete in seinem Studio anzutreffen. Doch dank der hohen Impfquote unter den Trainierenden, herrscht in Tübingen eine andere Stimmung.

Freude bei den Anderen

Dennis Murr ist im Großen und Ganzen froh darüber, dass das Studio seit Juni wieder "normal" offen hat. Die einzige Begrenzung liegt bei 30 Personen, die gleichzeitig in der Krafthalle trainieren dürfen. "Anfangs war es etwas verhalten, aber mittlerweile sind wir fast wieder auf dem Stand wie vor Corona."

Während der 431 Schließungstage gab es auch erhebliche Verluste, die aber durch die Onlineangebote des Hochschulsports teilweise aufgefangen wurden.

Sport von Zuhause

Ein Trend, der sich über die Coronazeit entwickelt hat. Doch nicht jeder kann seine Sportart auch online von zu Hause ausüben, wie Octavian Buhociu berichtet. Der deutsche Meister im Kraft-Dreikampf und Rekordhalter seiner Altersklasse in der Kniebeuge (300 Kilo) hatte das Glück, als Leistungssportler von der Universität Tübingen unterstützt zu werden. So bekam er die Möglichkeit, sich Equipment von der Universität zu leihen und in seiner eigenen Garage zu trainieren.

"Die meisten Sportler hatten diese Möglichkeit nicht", sagt Octavian im Interview. Gerade bei den letzten Wettkämpfen sei das Leistungsgefälle teilweise enorm gewesen. "Man hat schon gesehen, wer über die Coronazeit trainieren konnte und wer nicht."

Was kommt im Winter?

Die Zukunft bleibt für Betreiber wie auch Trainierende ungewiss. Sollten die Infektionszahlen weiter so wie zuletzt ansteigen, ist auch die Alarmstufe nicht weit entfernt. Spätestens dann gilt in allen Bereichen im Innenraum die 2G-Regelung. Trotzdem sieht man die momentane Warnstufe in Tübingen gelassen.

Sowohl Dennis Murr als auch Octavian Buhociu sind sich sicher, dass die Kraft- und Fitnesshalle der Universität Tübingen über den Winter keine Probleme bekommen sollte. "Die meisten hier sind geimpft. In den letzten Monaten hatte ich wahrscheinlich nur drei Personen, die mit einem Test angekommen sind", berichtet Octavian, der auch als Trainer in der Halle arbeitet.

Wie lange die Warnstufe gilt und ob sie noch zur Alarmstufe wird, entscheiden ohnehin nicht Alexandros Stampoulidis, Dennis Murr oder Octavian Buhociu, sondern die Corona-Zahlen. Den Fitnessliebhabern bleibt dabei nur die Beobachterrolle.