"Lasst die Engel fliegen" - die United Angels und ihr Traum von der WM

16 Herzen versuchen, synchron zu schlagen. Die United Angels aus Stuttgart sind deutsche Vizemeister im Synchron-Eiskunstlauf und starten jetzt bei den Weltmeisterschaften in Lake Placid.

Hebefiguren und Tempo auf dem Eis gepaart mit Anmut und Musikalität. Wenn die 15 Frauen und ein Mann der United Angels aufs Eis gehen, schlagen fast auch ihre Herzen synchron, denn darum geht es im Synchron-Eiskunstlauf: Aus 16 Individuen soll eine Einheit werden. Die United Angels sind so gut darin, dass sie in dieser Saison deutsche Vizemeister wurden und sich für die Weltmeisterschaft in den USA qualifiziert haben.

Reise muss selbst finanziert werden

Das Problem: Obwohl die United Angels im Bundeskader sind, müssen sie ihre Reise selbst finanzieren. Die Flüge in die USA, die Übernachtungen und das Training vor Ort, alles wird aus eigener Tasche bezahlt. Das ist eine Belastung, vor allem, weil viele Läuferinnen noch Schülerinnen sind. Und aus diesem Grund haben sie eine Crowdfunding-Aktion gestartet.

"Wir müssen nahezu alles selbst bezahlen, Flüge in die USA, Training vor Ort und die Unterkunft, das wird ein ziemlich großer Batzen für jede Läuferin."

Über 10.000 Euro bei Crowdfunding schon zusammengekommen

Knapp über 10.000 Euro sind für die Aktion "lasst die Engel fliegen" schon zusammengekommen. 12.000 Euro sollen es am Ende sein. Die United Angels sind jedenfalls schon in Lake Placid, wo am Freitag und Samstag (31.03. - 01.04.) die Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Die Läuferinnen und der Läufer sind zwischen 16 und 36 Jahren alt. Gemeinsam feilen sie seit Monaten an Höchstschwierigkeiten wie der Todesspirale und einem schwebenden Spagat in zwei Metern Höhe.

"Synchron-Eiskunstlauf ist Kunst und Sport zusammen. Das ist ein Teamgefühl, ein "Wir" - das miteinander Arbeiten und die Kräfte spüren."

Natürlich sind alle Angels Amateure und gehen Berufen nach - oder sie machen gerade Abitur, wie Emma. Die 17-Jährige ist Teamkapitänin und eine von vier Engeln, die im Spagat zwei Meter über dem Boden von Teamkameradinnen gehalten wird. Das braucht Mut und Vertrauen.

"Für mich geht es oben um Spannung und Vertrauen - Wir sind wie Engel, die fliegen."

Erste WM-Teilnahme seit 2010

Für ihren Traum, die erste WM-Teilnahme seit 2010, geben sie alles und opfern viel. Vielleicht den ein oder anderen Punkt im Abitur. Kurzprogramm und Kür sind einstudiert. Die Engel können es kaum erwarten, bei der WM zu starten. Wie weit es reicht, wird man sehen.

Die Konkurrenz aus den USA, Finnland und Frankreich ist aber zu gut, um von einer Medaille träumen zu dürfen. Ein Platz im Mittelfeld wäre schon super. Dafür geben sie alles, getreu ihrem Schlachtruf "go faster, work harder, skate synchro". Bevor es aufs Eis geht und die Engel anmutig übers Eis gleiten, schallt dieser Schrei durch die Halle.