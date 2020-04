Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat nicht nur seine Fans in Zeiten der Coronakrise mit seiner Aktion #TonisHomeChallenge dazu angehalten, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. In "Steil extra!", dem Podcast von SWR Sport, spricht er darüber.

Der 30-Jährige Mittelfeldspieler vom spanischen Rekordmeister Real Madrid hat auf Instagram, bis vergangenen Samstag, diverse Übungen präsentiert. Schauplatz war das Spielzimmer seiner drei Kinder. Unschlagbarer Vorteil dieser Tage: Jeder kann sie in der eigenen Wohnung nachmachen: "Ich weiß, dass einfach Fußball bei den meisten Jungs die Sportart Nummer eins ist. Und da habe ich mir überlegt: Was kann man machen, wenn die jetzt alle zuhause sein müssen?" Dauer 1:33 min Toni Kroos: "Was kann man noch machen außer zu Hause zu bleiben?" Toni Kroos: "Was kann man noch machen außer zu Hause zu bleiben?" "Schon cool, was für einen Aufwand Einige betreiben" Natürlich forderte der Weltmeister seine Follower zum Nachmachen auf. Als Motivation stellte er Preise in Aussicht, die jeden Tag an einen Teilnehmer der #TonisHomeChallenge gehen sollten. Nicht nur deshalb wurde diese Aktion ein Schuss in den Knick und Kroos nebenbei zum multimedialen Jugend-Bundestrainer. "Es geht sicher über die Tausender-Marke hinaus. Es ist schon cool, was für einen Aufwand Einige betreiben", so der Nationalspieler. Dauer 0:46 min Toni Kroos: der virtuelle Jugend-Bundestrainer Toni-Kroos über die Resonanz seiner #TonisHomeChallenge Prominente Nachahmer Auch die Nachwuchsleistungszentren der Profivereine bekamen Wind von der Aktion und forderten ihre Talente auf, die Übungen nachzumachen und unter dem Hashtag zu veröffentlichen. Doch es gab weitere Nachahmer - so zum Beispiel Silvio Heinevetter. Der Handball-Torhüter ließ es sich nicht nehmen, sich an einem Dribbling durch aufgestellte Hütchen zu versuchen. Dauer 1:24 min Toni Kroos über seine Stiftung Toni-Kroos über eine weitere Aktion seiner Stiftung Neue Übungen wird es vorerst nicht geben. Toni Kroos hat aber im Verbund mit seiner Stiftung eine neue Aktion für Kinder in der Pipeline: "Vielen Familien, die wir betreuen, haben wir Spielzeuge zur Verfügung gestellt. Sie konnten sich in Geschäften für ihre Kinder Spielzeuge aussuchen, damit sie zu Hause ein bisschen Abwechslung haben." Dauer 13:46 min Steil extra! Der SWR Sport Fußball-Podcast: Weltmeister Toni Kroos exklusiv Was macht ein Weltstar im Corona-Wartestand? Wie sieht Toni Kroos die Zukunft des Fußballs? Die Antworten darauf gibt es in einem Steil extra! Der SWR Sport Fußball-Podcast: Weltmeister Toni Kroos exklusiv im Gespräch mit SWR-Sportredakteur Philipp Sohmer.