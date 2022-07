Timo Baumgartl kämpft sich zurück

Anfang Mai machte Union-Profi Timo Baumgartl seine Diagnose Hodenkrebs öffentlich. Seitdem kämpft sich der ehemalige Spieler des VfB Stuttgart zurück ins Fußballleben.

"Es ist wie ein schlechter Traum, man will es nicht wahrhaben", erinnert sich Timo Baumgartl im Podcast Einfach mal Luppen! an den Moment der Diagnose zurück. "Man ist 26, eigentlich topfit, man hat nichts gespürt", erzählt er, "meine Freundin und ich sind dann nach Hause gegangen und haben viel geweint". Es folgten Chemotherapie und eine OP, in der der Tumor entfernt wurde - jetzt hofft er auf sein Comeback in der Bundesliga. Sein Leihvertrag bei Union Berlin wurde im Juni verlängert.

Fußballer als Risikogruppe?

Gleich bei drei Bundesligaprofis wurde innerhalb weniger Monate Hodenkrebs diagnostiziert: Marco Richter, Sébastien Haller und eben Timo Baumgartl. Drei Fälle innerhalb so kurzer Zeit - besteht da ein Zusammenhang zum Fußball? Im Jahr 2018 sind Wissenschaftler der Frage nachgegangen, ob Leistungssport das Hodenkrebsrisiko erhöht, und haben ihre Ergebnisse in der englischen Fachzeitschrift BMC Cancer veröffentlicht. Das Ergebnis: Alles in allem sehen sie keinen eindeutigen Hinweis darauf.

Junge Männer besonders gefährdet

Dass nun gleich drei Bundesliga-Fußballer betroffen sind, liegt wohl eher an deren Alter, denn laut dem Zentrum für Krebsregisterdaten des RKI treten die meisten Fälle im Alter zwischen 25 und 45 Jahren auf. Immerhin: Laut RKI hat die Erkrankung eine vergleichsweise günstige Prognose - wenn sie denn früh erkannt wird.

So war es auch bei Timo Baumgartl. "Grundlegend bin ich in Eindhoven vor drei Jahren das erste Mal mit dem Thema Hodenkrebs in Kontakt gekommen", erzählt der Union-Profi im Podcast von Toni und Felix Kroos, "uns wurde angeboten, zur Vorsorge zu gehen, und ich dachte mir: Komm das nutze ich." Auch nach seiner Zeit in Eindhoven ging der gebürtige Böblinger weiter zur Untersuchung. "Man geht rein für zehn Minuten, Ultraschall, Abtasten und Blutwerte kontrollieren", erklärt Baumgartl, "an dem Tag war es so, dass ich das gleiche Prozedere wie immer erwartet habe, der Arzt aber relativ schnell gesagt hat: ,Oh, das sieht eher bösartig aus'."

Der Kampf gegen den Krebs

Seine Mannschaft kämpfte damals gerade um die internationalen Plätze - er kämpfte plötzlich gegen den Krebs. "Man hat wenig Gedanken übrig für Fußball. Jeder Tag ist durchgetaktet mit Untersuchungen, Operationen und weiteren Untersuchungen", erinnert er sich, "für mich war klar, dass ich nach vorne blicken muss. Ich muss jetzt die Chemo durchmachen, aber ich will schnell wieder auf dem Platz sein."

Comeback in der Bundesliga als Ziel

Auf seinem Instagram-Kanal hält Baumgartl seine Follower auf dem Laufenden. Postet Bilder aus dem Krankenhaus, zeigt ein Video, auf dem er sich die Haare abrasieren lässt oder veröffentlicht ein Bild, dass ihn beim Training der Unioner zeigt - in Zivil, mit Stoffhose und Hemd. Darunter schreibt er: "I really miss these guys".

Die Vorstellung, wieder in der Bundesliga zu spielen, sei sein Hauptantrieb, berichtet Baumgartl im Podcast. "Man stellt sich visuell vor, was passieren wird, wenn man alles hinter sich hat. Das macht jeder, wenn er über sein Comeback nachdenkt." Jeden Tag arbeite er deswegen hart an sich "und ich freue mich, wenn ich gesund wieder meiner Leidenschaft nachgehen kann. Das wird kein normales Fußballspiel für mich sein."