Viel Geld für wenig Arbeit? Spielerberater genießen in der öffentlichen Wahrnehmung nicht immer den besten Ruf. SWR Sport besuchte eine Spielerberatungsagentur.

Spielerberater werden für ihre Arbeit häufig kritisiert. Sie verhandeln Verträge mit Vereinen aus und kassieren dafür oftmals eine stattliche Provision. Theoretisch könnte jeder zum Berater werden, denn es gibt keine offizielle Lizenz, die erlangt werden muss, um in diesem Beruf Fuß zu fassen. Über die Hintergründe der Arbeit ist wenig bekannt, dem Geschäft fehlt es an Transparenz.

Der Job geht über die Vertragsverhandlungen hinaus

Dirk Pietroschinsky und Gordon Stipic-Wipfler sind als Spielerberater tätig. Sie leiten die Agentur ISMG mit Sitz in Karlsruhe. Pietroschinsky betont dabei, dass der Job des Spielerberaters weit über die Vertragsverhandlungen hinaus geht: "24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, Ansprechpartner in allen Belangen."

Er werde von seinen Klienten nicht nur dann kontaktiert, wenn es um berufliche Themen gehe, sondern auch bei sportlichen und privaten Themen. "Es kann sein, dass dich Montagmorgen der Familienvater zwischen Kita und erster Trainingseinheit anruft und Sonntag nach dem Abendspiel ruft der 19-jährige Spieler an, weil er in der 46. Minute ausgewechselt wurde und einfach die Entscheidung des Trainers nicht nachvollziehen kann", so der 41-Jährige.

Christian Günter: "Ich bin glücklich, dass ich die Zwei habe"

Auch Freiburg-Profi Christian Günter nimmt die Dienste von Pietroschinsky und seinem Partner Stipic-Wipfler in Anspruch. Der 27-Jährige versteht sich ausgezeichnet mit seinen Beratern, weshalb Pietroschinsky mittlerweile auch der Patenonkel seiner Tochter ist. Günter weiß, dass er sich immer auf das Berater-Duo verlassen kann: "Ich bin natürlich glücklich, dass ich die Zwei habe. Weil ich glaube ich könnte sie nachts um vier anrufen, wenn irgendetwas wäre und dann wären sie glaube ich die Ersten, die hier bei mir stehen würden und mir helfen würden."

Ähnlich sieht das auch Hoffenheim-Verteidiger Kevin Akpoguma. Er pflegt vor allem zu Gordon Stipic-Wipfler ein enges Verhältnis und schätzt es, dass das Menschliche nicht zu kurz kommt: "Ich bin bei Gordon seit ich 17 oder Ende 16 bin. Also er kennt mich jetzt schon wirklich lange und er weiß auch, was für mich das Beste ist. Nicht nur finanziell gesehen, sondern auch sportlich und menschlich", schwärmt der 25-jährige TSG-Spieler.

Neben den beiden Bundesliga-Verteidigern werden zum Beispiel auch Matthias Ginter, Kevin Volland, Hakan Calhanoglu, Nadiem Amiri oder Sead Kolasinac von der Karlsruher Agentur vertreten. Insgesamt beraten die Badener mehr als neunzig Spieler. Damit gehören sie deutschlandweit zu den größten Spielerberatungsagenturen.

DFL-Chef Christian Seifert kritisiert die Beraterbranche

Während die Spieler also froh sind, dass sie jemanden haben, der ihnen im Millionengeschäft Fußball beratend zur Seite steht, gibt es von Vereinen und Verbänden immer wieder Kritik. Grund dafür sind die hohen Summen, die bei Spielertransfers an die Berater ausgezahlt werden. Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), sprach zu Beginn der Pandemie gegenüber der FAZ davon, dass "Berater für das Herunterladen eines Mustervertrages Millionen kassieren." Der DFL-Chef beschuldigte die Spielerberater auch dafür, dass sie für die finanziellen Probleme mancher Bundesligaklubs verantwortlich seien.

Für Gordon Stipic-Wipfler ist die Kritik des DFL-Geschäftsführers allerdings unberechtigt: "Es ist einfach, insbesondere in der Zwickmühle, in der wir am Anfang der Pandemie standen, [...] mit dem Finger auf die Spielerberater zu zeigen. Das ist ärgerlich. Weil ich glaube der Herr Seifert hat überhaupt keinen Einblick, welche Arbeit wir leisten."

Gehaltsobergrenze? Ein Eingriff in den freien Wirtschaftsmarkt

Trotzdem oder gerade deshalb nimmt die Debatte um überhöhte Spielergehälter und Beraterhonorare nicht ab. Aus diesem Grund gibt es nicht Wenige, die eine Gehaltsobergrenze fordern, um dem illustren Wettbieten ein Ende zu setzen. Stipic-Wipfler hält von diesem Vorhaben allerdings nicht viel: "Letztendlich haben wir ja auch eine Gehaltsobergrenze durch unser Lizenzierungsverfahren. Bedeutet, jeder Verein kann ja nur so viel ausgeben, wie er einnimmt."

Der Besuch bei Pietroschinsky und Stipic-Wipfler zeigt, dass der Beruf des Spielerberaters über das Verhandeln von Verträgen hinaus geht. Je transparenter die Arbeit, desto höher könnte die Akzeptanz in der Öffentlichkeit werden. Denn die Branche genießt auch weiterhin nicht das beste Image. Die Spieler scheinen allerdings froh zu sein, dass es jemanden gibt, der an ihrer Seite steht. Denn für sie ist ein Berater nicht nur Verhandlungspartner, sondern eine Vertrauensperson im Alltag.