Am Freitag ehrt der Landessportbund Rheinland-Pfalz 199 Sportlerinnen und Sportler, die im vergangenen Jahr Titel und Medaillen bei Deutschen Meisterschaften oder internationalen Turnieren gewinnen konnten. Auch Simone und Bianca Illing gehören dazu.

Schnelle Füße, flinke Hände, Rhythmusgefühl und jede Menge Koordination - das brauchen Simone und Bianca Illing, wenn sie zusammen Seilspringen. Wobei der Begriff "Seilspringen" die sportliche Leistung der beiden nicht ganz erfasst. Die beiden sind Rope Skiperinnen und seit 2022 Europameisterinnen in der Disziplin "Wheel Pair Freestyle".

Statt alleine das Seil zu schwingen, gehen die beiden Schwestern aus Germersheim zusammen an den Start. "Man hat immer einen Partner und tauscht die Griffe des Seils in der Mitte, so dass man praktisch verbunden ist", erklärt Bianca ihren Sport, "und dann schwingt man die Arme gegengleich". Klingt kompliziert und sieht auch genauso aus.

EM-Titel in Bratislava

Aber die beiden haben den Dreh raus und noch dazu sind sie kreativ, wenn es um ihre Choreo geht. Die müssen die Paare selbst schreiben und es gilt: je ausgefallener, desto besser. Ausdauer und vor allem auch das Zusammenspiel der Sportlerinnen zählen natürlich auch. Damit überzeugten die beiden bei der Europameisterschaft in Bratislava, obwohl nicht alles perfekt lief. "Da war ein Moment, in dem wir ein bisschen asynchron waren. In dem sind wir fast hängengeblieben", erinnert sich Simone zurück, "wir sind aber voll gut wieder reingekommen". So gut, dass es am Ende für die Goldmedaille gereicht hat. Das nächste Ziel der beiden: die Deutschen Meisterschaften im April.

Engagement im Verein

Dabei steht bei den beiden Schwestern nicht nur der sportliche Erfolg im Fokus, genauso wichtig ist es ihnen, auch den Spaß an ihrer Sportart weiterzutragen. Deswegen sind die zwei in ihrem Heimatverein TG Germersheim als Trainerinnen und Kampfrichterinnen aktiv. "Mittlerweile ist es das Trainersein, das ich total genieße. Wir haben so viele Nachwuchsspringer bei uns in der Gruppe", freut sich Simone, "ich brenne für diesen Sport und deswegen wollen wir die Jüngeren voranbringen. Dafür nehme ich jede Arbeit auf mich."