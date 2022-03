Sepp Herberger: Mehr als nur ein Trainer

Das Wunder von Bern machte ihn unsterblich: Sepp Herberger ist einer der bedeutendsten Persönlichkeiten in der deutschen Fußballgeschichte. Am Montag wäre er 125 Jahre alt geworden.

Manchmal sind es die offensichtlichsten Sprüche, die einem am stärksten in Erinnerung bleiben. „Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten“ ist so einer, der es in den Wortschatz jedes Fußballfans geschafft hat. Sepp Herberger ist bekannt für viele solcher Weisheiten. Sie sind simpel, analytisch und pragmatisch – und damit eine perfekte Beschreibung des Mannes, der den Fußball für immer verändert hat.

Die Anfänge auf dem Waldhof

Josef „Sepp“ Herberger wurde 1897 im Mannheimer Stadtteil Waldhof geboren. Seine Leidenschaft für den Fußball begann bereits im Kindesalter: „Als dieses Ding erstmal gehüpft ist, konnte ich nicht anders und da hat es eben einen Tritt bekommen“, beschreibt Herberger seine erste Begegnung mit dem Fußball. Aus einem Tritt wurde mehr: 1911 schloss er sich dem noch jungen SV Waldhof an. Drei Jahre später feierte Herberger mit erst 16 Jahren sein Debüt in der ersten Mannschaft.

Zwischen 1916 und 1919 musste Herberger im Militär dienen. Doch das war nicht das Ende seiner fußballerischen Laufbahn: 1919 kehrte Herberger zum Fußball zurück und avancierte beim SV Waldhof zu einem der besten Mittelstürmer Deutschlands. Nicht nur fußballerisch lief es in dieser Zeit rund. Im April heiratete Herberger seine Lebensgefährtin Eva Müller, mit der er bis zu seinem Tod zusammen war.

Sepp Herberger war bis zu seinem Tod mit Eva Müller verheiratet. imago images IMAGO / WEREK

Trotz – oder gerade wegen des Erfolges - stand Herbergers Karriere aber wieder auf der Kippe: Wegen seiner guten Leistungen wollte der Lokalrivale Phönix ihn für 10.000 Mark und einer Trainerausbildung abwerben. Das galt damals als Verstoß gegen die Amateurstatuten des DFB. Obwohl Herberger das Angebot nicht wahrnahm, wurde er vom DFB gesperrt – zunächst lebenslänglich, nach Berufung nur für ein Jahr. Nach dem Ende seiner Sperre spielte er beim Rivalen VfR Mannheim und knüpfte an seine guten Leistungen an: 1926 gewann er die Süddeutsche Meisterschaft.

Vom Spieler zum Reichstrainer

1926 begann Herberger seine Trainerausbildung, die ihn über einige Berliner Vereine und dem Westdeutschen Spiel-Verband (WSV) zur Nationalmannschaft brachte. Seine Zeit dort war geprägt vom Nationalsozialismus und Reibereien: Nach der Berufung zum Nationaltrainer entbrannte ein Machtkampf zwischen Herberger und dem ehemaligen Trainer Otto Nerz, der nach Nerz Rücktritt 1936 beendet war. Nach dem „Anschluss“ Österreichs musste er vor der WM 1938 die deutsche und österreichische Nationalmannschaft vereinen. Dieser Plan ging nicht auf: Nach nur einer Runde war bereits Schluss.

Auch während des Kriegs verlor der Fußball für Herberger nicht an Bedeutung: Er reiste durch das Land, um gute Spieler vor der Versetzung an die Front zu bewahren. 1944 wurde er kurz in die Armee einberufen, aufgrund einer Krankheit nach ein paar Tagen aber wieder freigestellt.

Der Wiederaufbauer nach dem Krieg

Sepp Herberger durfte nach seinem Entnazifierungsverfahren wieder als Bundestrainer arbeiten. Er wurde nur als „Mitläufer“ zu Zeiten des Nationalsozialismus eingestuft. Schon vor seiner Einberufung kümmerte er sich als Dozent an der Sporthochschule Köln um den sportlichen Nachwuchs. Seine Aufgabe war klar: Der Aufbau einer Nationalmannschaft.

Besonders der 1. FC Kaiserslautern hatte viele Spieler in seinen Reihen, die für die Nationalelf in Frage kamen. Einer davon war Fritz Walter. Bereits 1938 soll Herberger auf den Ausnahmespieler aufmerksam geworden sein. Die beiden verband eine besondere Beziehung. Walter war neben Herbergers Frau Eva die einzige Person, die er als Vertrauensperson akzeptiere, heißt es im DFB-Portrait.

Sepp Herberger (li.) und Fritz Walter (mi.) sind zwei der Gesichter des WM-Siegs von 1954. imago images IMAGO / Ferdi Hartung

Fritz Walter war der Kapitän der Mannschaft, die sich nach dem ersten Testspiel gegen die Schweiz in Stuttgart (1:0) bis zur Weltmeisterschaft 1954 formte. Das Turnier sollte der größte Erfolg in Herbergers Karriere werden. Auch, weil Herberger mit seiner pragmatischen Natur die richtigen Entscheidungen traf. Im zweiten Gruppenspiel ließ er gegen die übermächtigen Ungarn eine B-Elf auflaufen, um Kräfte zu schonen. Trotz des 3:8 schaffte es das Team in die K.o.-Runde.

Das Wunder von Bern

Die Herberger-Elf schaffte es ins Finale – wieder gegen Ungarn. Obwohl es während der gesamten WM bestes Sommerwetter gab, regnete es am Finaltag wie aus Kübeln. „Fritz, Ihr Wetter“, sagte Herberger vor dem Spiel zu Fritz Walter, der im Regen am besten gespielt haben soll. Die Geschichte des Spiels kennt jeder Fußballfan: Ungarn geht früh mit 2:0 in Führung, doch noch vor der Pause können Max Morlock und Helmut Rahn ausgleichen. Es dauert bis zur 84. Minute, dann kam der Moment, der in die Geschichtsbücher einging: Das 3:2 für Deutschland.

Schäfer nach innen geflankt – Kopfball – abgewehrt – aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen – Rahn schießt! – Tooooor! Tooooor! Tooooor! Tooooor!

Der erste WM-Sieg der deutschen Nationalmannschaft war viel mehr als ein sportlicher Erfolg. Er sorgte für einen Aufschwung und eine Welle der Euphorie in der jungen Bundesrepublik. Einige behaupten sogar, dies sei der wahre Geburtstag der Bundesrepublik. Ohne Zweifel ist Sepp Herberger der Vater dieses Erfolgs.

Das Vermächtnis des Sepp Herbergers

Bis 1964 betreute Herberger noch die Nationalmannschaft. Mit 94 Siegen, 27 Unentschieden und 46 Niederlagen war er lange Zeit der Nationaltrainer mit den meisten Spielen, ehe Joachim Löw ihn ablöste.

1977 starb Sepp Herberger nur vier Wochen nach seinem 80. Geburtstag an einem Herzinfarkt. Heute erinnert nicht nur die Sepp-Herberger-Stiftung des DFB an ihn, sondern auch eine Schule in Weinheim, wo er mit seiner Frau gelebt hat. Und auch seine Fußball-Weisheiten werden von Generation zu Generation weitergetragen. Denn damals wie heute gilt: „Das Runde muss ins Eckige!“