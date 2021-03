Mit den seit Wochenbeginn geltenden Lockerungen in der Corona-Pandemie ist auch Schulsport wieder eingeschränkt möglich. Die Sportlehrerinnen und Sportlehrer befürchten bei den Kindern motorische Rückschritte.

Sportunterricht in der Schule ist seit Montag zumindest im Freien erlaubt. Die Fünft- und Sechstklässler haben Spaß, trotz der Kälte. Die Sportlehrer sehen nach der Rückkehr in den Präsenz-Unterricht Defizite. "Ich befürchte, dass einige tatsächlich von ihrem motorischen Leistungsniveau, gerade im koordinativen zurückgehen. Die Befürchtung ist, dass die Spanne zwischen den Guten und den etwas Schwächeren, die eigentlich eine Führung brauchen, auseinander gegangen ist", sagt Harald Friedrich, Sportlehrer am Theresianum Mainz.

Sportlehrer-Verband fordert mehr Einbindung

Die Sportlehrerinnen und Sportlehrer bekommen Unterstützung. Jörg Mathes arbeitet im Gymnasium auf der Karthause in Koblenz. Zur Orientierung in Corona-Zeiten dient der Leitfaden des Bildungsministeriums. Als rheinland-pfälzischer Vorsitzender im Sportlehrer-Verband fordert Jörg Mathes eine stärkere Einbindung der schulischen Fachkräfte. "So, dass wir auch beratend tätig sein dürfen und diese Beratungen und Konzepte auch umgesetzt werden, so dass sie auch zeitnah den Schulen bereitstehen und auch umgesetzt werden können, ohne Zeitverzug zu haben", das ist seine Wunschvorstellung. Seine Schule besitzt Sporthallen, ein Schwimmbad und große Außenanlagen. Mathes wünscht sich mehr Eigenverantwortung, damit die Schulen individueller reagieren können. "Der Leitfaden des Bildungsministeriums ist ja für alle Schulen in Rheinland-Pfalz gedacht. Wir wünschen uns, dass die Schulen selbstständiger und in Eigenregie Unterricht gestalten können, nach Ausstattung und Bedarf, im Sinne der Schüler."

Videos mit Übungen für die Kinder

Im Sinne der Schüler hat Sportlehrerin Isabel Schmitt, vom Theresianum in Mainz, versucht, den Lockdown einigermaßen auszugleichen. Mit selbst produzierten digital-Angeboten für ihre Schüler, als Ersatz für ausgefallenen Sportunterricht. "Für uns war es wichtig, dass die Schüler Aufgaben bekommen, dass sie aber die Aufgaben in ihrer Freizeit im Freien machen und nicht auch weiterhin vor ihrem Computer sitzen. Und ich sag mal so: von 30 Schülern pro Klasse hab ich etwa zehn Rückmeldungen bekommen." Da ist also Luft nach oben. Die körperlichen Folgen des Sport-Lockdowns werden wohl lange spürbar sein.