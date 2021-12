Gemeinsam Vollgas geben

Mike und Michelle Halder sind Geschwister und sie sind Rennfahrer. Gemeinsam starten sie in der Tourenwagen-Serie. Und fahren dort auch Rennen gegeneinander.

In ihrer Werkstatt in Meßkirch dreht sich alles um den Sport. Zwischen Werkbank und Pokalen stehen dort zwei Autos: eins für Michelle und eins für Mike. Es sind ihre Rennfahrzeuge. Überall auf den Wagen sind Aufkleber angebracht, fast kein Zentimeter ist mehr frei. Zwischen Werbe-Partnern und Startnummern sticht aber ein Sticker besonders hervor. Auf dem steht: "Gemeinsam Rennen gewinnen" - es ist das Motto der Geschwister. "Wir sind ein sehr erfolgreiches Geschwisterpaar" erzählt Michelle, "und wir wollen gemeinsam noch mehr Rennen gewinnen und darüber hinaus auch außerhalb des Rennsports Ziele erreichen."

Erfolgreich in der TCR Spain

In der vergangenen Saison starteten die beiden in der spanischen Tourenwagen-Serie, der TCR Spain. Dass Bruder und Schwester gemeinsam in einer Rennserie unterwegs sind ist nicht nur ungewöhnlich, es ist in dieser Serie sogar einzigartig. Dazu kommt: Die beiden sind überaus erfolgreich. Mike Halder konnte die TCR Spain in diesem Jahr für sich entscheiden, seine jüngere Schwester Michelle landete in der Gesamtwertung nur zwei Plätze dahinter auf Rang Drei. In der reinen Frauen-Wertung stand sie sogar ganz oben auf dem Treppchen.

Erfolgsmodell Familie

Dabei sieht ihr Rennstall auf den ersten Blick gar nicht so professionell aus. Während andere Teams mit mehreren Ingenieuren am Start sind, besteht das Team Halder aus der Familie Halder. Mama, Papa und ein paar Freunde reisen mit den beiden und unterstützen sie während der Rennen. "Bei uns dreht sich immer alles um den Motorsport", sagt Mike, "da ist von der Oma bis zu Papa und Mama alles mit dabei. Und nur durch die Familie sind wir da, wo wir jetzt sind." Wenn etwas an den Autos gemacht werden muss, kümmern sich die Halders selbst darum - allen voran der 26-Jährige Mike. "Er ist quasi mein Ingenieur. Und dank ihm schaffen wir es auch ohne andere Ingenieure die vielen Pokale nachhause zu bekommen", sagt seine Schwester.

Karriere begann im Kart

Vor Pokalen können sich die beiden kaum retten - fast jeder Zentimeter der Werkstatt-Wand ist mit ihnen ausgefüllt. Ein paar hätten sie sogar schon wegpacken müssen, weil es einfach keinen Platz mehr dafür gab, erzählt Michelle. Die Karriere der beiden begann, wie bei so vielen anderen Motorsportlern, im Kart. Mike bekam vom Besitzer der Kartbahn ein ausrangiertes Modell geschenkt und fuhr damit im Hinterhof Slalom um Pelonen, "und das hat mir dann so gefallen, dass ich mein Kommunionsgeld gespart hab und mir davon mein allererstes Kart gekauft hab", erzählt er.

Michelle zieht nach

Eine Investition, die sich auch auf seine jüngere Schwester auswirken sollte. Denn sie war immer dabei, wenn ihr Bruder Kart fuhr und wollte irgendwann selbst ran - anfangs eher zum Ärger der Mutter: "Die Mama hat sie immer ein bisschen weggezogen und wollte shoppen gehen", sagt Mike, "aber egal was Mama probiert hat, Michelle wollte selber fahren." Und eines Tages durfte sie dann, "da bin ich in einem Kart drin gesessen und hab gesagt: Hier steig ich nicht mehr aus", erinnert sich Michelle.

Eine Frau im Motorsport

Jetzt ist sie eine der wenigen professionellen Fahrerinnen im Motorsport. "Weder meine Eltern noch mein Bruder haben je gesagt: Du bist ein Mädchen, du kannst das nicht", sagt sie. "Es ist schade, dass es nur so wenige Frauen sind, weil es eine der wenigen Sportarten ist, wo es keinen Unterschied macht, ob ein Mann oder eine Frau hinter dem Lenkrad sitzt." Und genau das hat sie im vergangenen Jahr bewiesen: Als erste Frau konnte sie ein Rennen in der europäischen Tourenwagen-Serie gewinnen. Da war sie schneller als alle Männer.

Nächstes Ziel: WM

Mike ist stolz, dass seine Schwester im immer noch "männer-dominierten" Sport gemeinsam mit ihm unterwegs ist. Auch wenn es nicht immer leicht ist, wenn man zusammen mit seinem Geschwister-Teil auf der Strecke unterwegs ist: "Wenn ein Safety Car unterwegs ist und ich sehe Michelle nicht, dann frage ich nach: Fährt Michelle noch? Was für eine Position ist sie? Läuft alles?", sagt Mike.

Es ist eben etwas Besonderes, wenn Bruder und Schwester zusammen Motorsport betreiben. Ein Traum der beiden: die Weltmeisterschaft. Da wollen sie hin, natürlich gemeinsam.