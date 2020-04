per Mail teilen

Die Fußball-Europameisterschaft ist verschoben auf 2021 - und damit auch das liebste Ritual der Fans: Public Viewing. Bundesliga-Schiedsrichter Timo Gerach hat deshalb ein dickes Problem: Die Planungen für seine Event-Arena in Landau liefen bereits seit einem halben Jahr und ein Verlust im sechsstelligen Bereich droht.

Timo Gerach steht mitten auf dem Neuen Messplatz in Landau und schüttelt mit dem Kopf: "Es ist gespenstisch." Kein Wunder. Dort, wo der 33-Jährige in der Vergangenheit mit seinem Unternehmen "Eventschmiede" tausende Fans zum Public Viewing versammelte, macht sich eine bedrückende Szenerie breit: eine Corona-Teststation in mobilen Zelten, Flatterband zur Absperrung, ein einsames Toilettenhäuschen und eine endlose Betonfläche. "Das ist schon beängstigend", bringt es Gerach auf den Punkt.

Schon bis zu 160.000 Euro investiert

Vor zwei Jahren noch pulsierte während der WM das Fußball-Leben auf dem Platz: Live-Übertragungen auf Großbildleinwand, tausende Fans in Trikots verschiedenster Nationen, Party-Stimmung und Live-Konzerte wie das von Wincent Weiss. Auch für dieses Jahr war als EM-Opener bereits ein Top-Star verpflichtet: Tim Bendzko.

"Abgesagt. Wie alles rund um dieses super Event", stellt Gerach enttäuscht fest. Der DFB-Referée kämpft derzeit mit den Folgen: "Seit letzten Oktober haben wir ja schon geplant, mit vielen Dienstleistern. Daran hängt ja nicht nur mein Team, sondern auch 20 andere Firmen, in Summe rund 200 Mitarbeiter, die in solch einer Groß-Organisation mitbeteiligt sind." Gerach schätzt die getätigten Ausgaben bereits auf 150.000 bis 160.000 Euro.

Crowdfunding soll "Public Viewing" in Landau retten Die Verlegung der Fußball-EM wegen der Corona-Pandemie trifft auch einen Veranstalter aus Landau hart. Er wollte Public Viewing anbieten und hat dafür bereits rund 150.000 Euro investiert. Eine Crowdfunding-Aktion soll helfen, das Ganze ins Jahr 2021 zu retten.

Crowdfunding soll Public Viewing retten

Um drohende Verluste abzufedern, hat der gelernte Betriebswirt jetzt ein Crowdfunding ins Leben gerufen. "Die Leute können schon jetzt Gutscheine kaufen, die sie nächstes Jahr beim Public Viewing dann einlösen dürfen", erklärt Gerach. "Das hilft uns, dass wir Geld in der Kasse haben."

Hilfe von prominenten Sportlern

Hilfe kommt auch von prominenten Spitzensportlern, die sich als Pfälzer dem Landauer Projekt besonders verbunden fühlen. Pascal Ackermann, Radsport-Star vom Rennstall Bora-hansgrohe, fungiert seit zwei Jahren bereits als Pate des größten Public Viewings in der Pfalz: "Ich war hier schon mit meinen Freunden zum Fußball schauen, weil es einfach immer eine unglaubliche Stimmung war. Ich freue mich natürlich immer wieder, zurückzukommen."

Auch der ehemalige FCK-Profi Jean Zimmer ruft die Fußball-Fans zum Mitmachen auf: "Weil ich auch weiß, was Timo Gerach mit seinem Team da für eine riesige Mühe reingesteckt hat. Deshalb bitte ich Euch, das Crowdfunding zu unterstützen, damit wir 2021 gemeinsam feiern und eine Riesensause machen können."

Warum Gerlach nicht aufgibt

Der solidarische Gedanke treibt auch Gerach in der jetzigen Fußball-Zwangspause an: "Denn es geht ja nicht nur um mich. Es sind viele Geschäfte in der Stadt betroffen", formuliert der DFB-Schiedsrichter. "Ich hab mir viele Gedanken gemacht. Und natürlich gibt es wichtigere Dinge als Public Viewing. Trotzdem: viele sind betroffen und deshalb wäre es schön, nächstes Jahr wieder gemeinsam zu feiern."

So wie vor zwei Jahren eben, erzählt Gerach und bekommt gleich wieder strahlende Augen, als er sich an die Abende mit bis zu 7.000 Fans aus ganz Rheinland-Pfalz erinnert. "Das ist mein Antrieb, das auch wieder gemeinsam zu erreichen."