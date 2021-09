Es gab sie, die schönen Olympia-Momente in Tokio. Aber das Abschneiden der deutschen Olympia-Mannschaft war das schlechteste seit 1992. Der Abwärtstrend ist deutlich, die Ursachen sind vielfältig.

Sicher war auch manchmal Pech dabei, wenn deutsche Sportlerinnen oder Sportler an den Medaillen in Tokio knapp vorbeigerauscht sind, dennoch ist der Abwärtstrend deutlich. Deutliche Worte dazu findet Frank Ziegler, Trainer der Banhrrad-Fahrer am Stützpunkt in Kaiserslautern: "Wenn man die Voraussetzungen in Deutschland betrachtet, dann ist so ein Abschneiden, so ein Ergebnis bei den Olympischen Spielen in Tokio zu erwarten gewesen", sagt der Stiefvater und Trainer der Bahnrad-Olympiasiegerin von 2012 in London, Miriam Welte, im Interview mit SWR Sport. Dabei wirkt er resigniert, ja frustriert.

Die Ursachen sind vielfältig

Es gibt zu wenig kompetente, bestens ausgebildete Trainerinnen und Trainer. Und wenn es sie gibt, arbeiten diese lieber für andere Verbände, weil dort besser bezahlt wird. In Bad Kreuznach, am Kanusport Bundesstützpunkt kennen sie diese Probleme. Zwar können sie in Bad Kreuznach zum Glück den Nachwuchs noch begeistern. Aber trotz all der Erfolge: Eine seit April ausgeschriebene Trainerstelle bleibt bisher unbesetzt. Es gab keine einzige Bewerbung. Walter Senft ist 72 Jahre alt, sitzt immer noch mit Kindern und Jugendlichen im Boot und gibt Tipps. Senft nennt die Gründe: "Es ist ein riesengroßes Problem, junge Trainer zu bekommen. Und die, die da waren, gehen weg. Das hängt auch mit der Bezahlung zusammen."

Kein Geld - Kein Erfolg

Dieses Problem kennen viele Sportarten in Rheinland-Pfalz. Trampolin-Olympiasiegerin Anna Dogonadze, als Trainerin war sie auch mal in Bad Kreuznach aktiv, arbeitet jetzt in der Schweiz - das Angebot war einfach lukrativer. Das gleiche Problem hat der Bahnradsport. Vor vielen Jahren sollten mit der Trainer-Offensive qualifizierte Trainer geholt werden - mit besserer Bezahlung und langfristigen Verträgen. Passiert ist wenig: "Das waren bisher nur Versprechen, und deswegen wandern viele Trainer ab", sagt Frank Ziegler. Seine Stieftochter Miriam Welte war selbst Olympiasiegerin im Bahnradfahren. Inzwischen ist sie als Vize-Präsidentin im Landessportbund (LSB) tätig und spricht die Probleme an: "Wir haben sehr viel Entwicklungspotenzial nach oben. Die Sportstätten müssen verbessert werden, aber auch die Bezahlung. Wir müssen mehr gute Trainer nach Rheinland-Pfalz holen", meint Welte.

Erste Ansätze beim Landessportbund

Beim Landessportbund ist man sich der Probleme bewusst. Thomas Kloth ist beim LSB für den Leistungssport zuständig und verspricht: Die Trainer-Offensive könnte doch noch Realität werden. "Die Zeichen der Zeit sind erkannt. Mit neuen Fördermitteln vom Land für hauptamtliche Trainer ist der erste Schritt getan. Fakt ist aber, dass da auch noch einige Schritte folgen müssen."

Standing von Leistungssportlern verbessern

Richard Schmidt aus Trier ist Olympiasieger im Ruder-Achter (Gold 2012 in London, Silber 2016 in Rio und 2021 in Tokio) und hat gerade mit 34 Jahren seine Karriere beendet. Er kritisiert vor allem, dass Leistungssportlerinnen und -Sportler in Deutschland nicht ausreichend akzeptiert sind oder ein ausreichendes Ansehen genießen. Schmidt sagt: "Es geht auch um Anerkennung für die Leistung. Wir trainieren täglich und bekommen wenig dafür. Es reicht, um zu überleben, mehr nicht."

Andere Länder machen das laut Schmidt besser: "Wir sehen die Chinesen, die US-Amerikaner oder die Briten. Die sehen das als einen Job. Man macht den Job, und wenn man dann fertig ist, dann ist das keine Lücke im Lebenslauf, sondern eine füllende Arbeit. Das wird dann auch vom nächsten Arbeitgeber so gesehen." Es bleibt also noch viel zu tun, damit der Leistungssport in Rheinland-Pfalz und in ganz Deutschland wieder in die Erfolgsspur findet. Sowohl auf der Athleten- als auch auf der Trainer-Ebene.