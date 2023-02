Noch etwas mehr als ein Jahr ist es hin, dann dürfte Deutschland wieder im Fußball-Fieber stecken: Am 14. Juni 2024 beginnt die EM - unter anderem mit Spielen in Stuttgart.

Die Augen waren riesig bei den Kindern der Fußball-AG des Projekts Gemeinschaftserlebnis Sport: Ein Fußball-Weltmeister und eine Fußball-Europameisterin standen in ihrer Sporthalle der Luginslandschule in Untertürkheim und kickten mit den Drittklässlern. EM-Turnierdirektor Philipp Lahm und Botschafterin Célia Šašić sind gerade unterwegs quer durch Deutschland - besuchen alle zehn Gastgeberstädte - und machen diese Woche Station in Stuttgart.

Neben Stadionbegehungen und anderen Terminen war am Dienstag Zeit für Fußball mit ebendiesen Jungs und Mädels aus Stuttgart. "Es ist immer eine Freude, Fußball zu spielen, vor allem mit Kindern", erzählt Lahm, "man schmeißt einfach einen Ball rein und dann geht's los. Und man sieht einfach, wie über den Sport tolle Werte, wie zum Beispiel Fairplay vermittelt werden."

Fragerunde mit Weltklasse-Fußballern

Ein ganz besonderes Erlebnis für die Kinder - aber sicherlich auch für Lahm und Šašić - war die anschließende Fragerunde: Wie schwer ist eigentlich so ein WM-Pokal? Wie hart war es für Lahm, den Pokal wieder abzugeben? Wie ist es eigentlich, gegen Cristiano Ronaldo zu spielen? Und die wichtigste Frage: Wie wird man Fußballer oder Fußballerin? Die beiden ehemaligen Weltklassekicker standen Rede und Antwort und hatten in Sachen Berufswunsch einen Tipp: Das machen, was einem Spaß macht. "Ich bin einfach meiner Leidenschaft gefolgt", erzählt Šašić von ihrem Weg in den Profisport.

Deutsche Partie in Stuttgart

Für die jungen Kicker wird die EM 2024 das erste Fußball-Großereignis in Deutschland sein - beim Sommermärchen 2006 waren sie noch längst nicht geboren. Im nächsten Jahr können sie ihre Stars im heimischen Stadion sehen. Fünf-EM Spiele werden in der Mercedes-Benz Arena stattfinden, darunter auch ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft. "Kinder brauchen Vorbilder, und da werden die Vorbilder vor der eigenen Haustür sein. Und das ist das Besondere, wenn man das hautnah erleben darf," sagt Lahm, "es ist das eine, den Sport und die Werte in der Schule oder im Verein vermittelt zu bekommen - und das andere, das nochmal auf der großen Bühne zu sehen, wenn die großen Stars da sind."

Lahm und Šašić hoffen auf große EM-Begeisterung

Die Kinder der Fußball-AG waren von ihren prominenten Gästen an diesem Nachmittag auf jeden Fall begeistert. Genau das wünschen sich Lahm und Šašić auch für die EM im nächsten Jahr. Dafür muss aber eins stimmen: "Die Fans müssen sich wieder mit der Nationalmannschaft identifizieren können", findet Lahm und appelliert auch an den Rest der Fußballfans, "die Menschen freuen sich auf so ein Gemeinschaftserlebnis, wo alle in einem demokratischen Land wieder zusammenkommen können. Das war in den letzten Jahren auch nicht so der Fall. Da ist jeder und jede gefordert, wieder rauszugehen, Spaß zu haben und den Fußball dafür zu nutzen, wieder zusammenzukommen."